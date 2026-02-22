Víctor Guerrero, quien recorre el país en motocicleta con una bandera argentina para mantener viva la memoria la Guerra de Malvinas, participó del izamiento dominical que se realiza en el mástil mayor de Río Gallegos.

En diálogo con un móvil de La Opinión Austral, el malvinero se refirió a su nuevo proyecto vinculado al carro que traslada con su moto. También exhibió distintas banderas argentinas, varias con la silueta de las islas del Atlántico Sur.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Río Gallegos fue la ciudad elegida para que se quede con el carrito de la bicicleta. Y bueno, lo regalé (…) el 2 de abril, en el desfile de los veteranos de Malvinas, ahí va a quedar y yo continuaré viaje para recorrer la Argentina siguiendo con el homenaje a los veteranos de Malvinas y que no se pierda la soberanía”, expresó.

Asimismo, sobre las banderas, comentó: “Tengo firmas por todos lados. Tengo una de los veteranos de Gallegos y tengo otras banderas que posiblemente quede alguna acá en el museo en homenaje a los veteranos“.

Luego sumó: “Mi intención es llevar una bandera a las islas, pero cuesta. Aunque si uno se lo propone puede lograrlo; fui hasta Ushuaia y pegué la vuelta. Vengo para el izado de la bandera como patriotas que somos“.

En relación con las metas para esta etapa, precisó: “Es el carrito que viajó por toda la Argentina y ahora se viene el proyecto nuevo: armar el camioncito con un acoplado atrás para continuar con el tema de Malvinas (…) Voy a hacer toda la Argentina y después a Perú y creo que lo voy a lograr”.

Además, sostuvo: “Todavía me falta cruzar a Malvinas, tendría que ir ahí… hay que juntar la plata de a poco y con este proyecto nuevo cuesta. Pero antes de salir sé que voy a ir a Malvinas como corresponde, homenajeando tanto a los que quedaron en guardia como a los que volvieron”.

Por último, hizo hincapié en que “hay mucha gente que habla de Malvinas de la boca para afuera, pero nada hace por los excombatientes, homenajearlos como debe ser y llevarles presentes como corresponde“.