Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Barrios afectados y situación de luz en Río Gallegos

Vecinos de distintos barrios de Río Gallegos han reportado a través de redes sociales cortes en el suministro eléctrico en medio del temporal de viento que afecta la región. El fenómeno coincide con una alerta meteorológica provincial que advierte vientos fuertes a muy fuertes, lo que podría agravar los efectos sobre la infraestructura eléctrica y provocar mayores inconvenientes para la población. Entre los barrios afectados: Güemes, Belgrano, Juan Pablo II, Jardín, Ayres Argentinos, Patagonia, Bicentenario I, entre otros.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz, junto con la Administración General de Vialidad Provincial, la Protección Civil de Santa Cruz y la Policía de Santa Cruz, instaron a los ciudadanos a reportar la situación en sus barrios y mantener el contacto con los servicios de emergencia ante posibles riesgos por caída de cables, postes u otras complicaciones derivadas de los fuertes vientos.

Alerta meteorológica y restricción vial en Santa Cruz

Para todo el territorio provincial de Santa Cruz rige una alerta meteorológica por vientos fuertes a muy fuertes con ráfagas peligrosas, lo que motivó la implementación de circulación restringida para todo tipo de vehículos a partir de las 10:30 horas en diversos tramos de la red caminera provincial:

Ruta Nacional 3: tramo San Julián – Paso Integración Austral

Ruta Provincial 5: tramo Güer Aike – La Esperanza

Ruta Nacional 40: tramo El Calafate – La Esperanza

Ruta Nacional 40: tramo La Esperanza – Río Turbio

La restricción fue motivada por los pronósticos que advierten condiciones que comprometen la transitabilidad, según lo informado por el SMN y el mapa de riesgo de transitabilidad del Departamento de Meteorología de Vialidad Provincial.

Pronóstico para domingo y lunes en Santa Cruz

Según los datos disponibles del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región presenta un contexto meteorológico complejo:

Para este domingo se espera persistencia de viento intenso y ráfagas que podrían seguir siendo peligrosas, acompañadas además de nubosidad variable en el territorio provincial.

De cara al lunes, aunque podría haber una leve mejora, el viento continuaría con intensidad significativa y las ráfagas no se descarten, por lo que la alerta permanece vigente.

Ese pronóstico detecta que las condiciones extremas no remitirán de forma inmediata y que los servicios y población deben seguir en estado de máxima precaución.

Recomendaciones para la comunidad

Ante la combinación de cortes de luz, viento intenso y circulación restringida, las autoridades solicitan a la ciudadanía:

Verificar el estado del suministro eléctrico en sus barrios y comunicar cualquier interrupción al servicio correspondiente.

Evitar la circulación en ruta salvo caso de extrema necesidad, respetando la restricción vigente.

Atender las indicaciones del personal de seguridad vial, Protección Civil y fuerzas provinciales.

Mantenerse informado a través de canales oficiales del SMN, Vialidad Provincial y organismos de seguridad ante posibles actualizaciones del alerta o nuevas medidas.

La prioridad es cuidar tanto la integridad de las personas como la capacidad de respuesta de los servicios ante la emergencia.