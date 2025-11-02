Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió el alerta amarillo por fuertes vientos para Río Gallegos y la zona de Costa de Güer Aike, indicando que el fenómeno persistirá durante el domingo 2 y lunes 3 de noviembre, con mejorías recién hacia el martes 4.

El organismo nacional detalló que la región continuará afectada por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En tanto, el mapa oficial de alerta muestra gran parte del litoral atlántico de Santa Cruz en estado preventivo, lo que implica condiciones potencialmente peligrosas y la recomendación de mantenerse informado y tomar medidas de precaución.

El SMN recuerda las recomendaciones en nivel amarillo:

Evitar actividades al aire libre. Asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento. Mantenerse informado por fuentes oficiales. Preparar una mochila de emergencia con elementos esenciales.

Pronóstico del tiempo: así continuará el viento en Río Gallegos

Domingo 2: ráfagas fuertes e inestabilidad

Para este domingo, se esperan vientos muy intensos del sector sudoeste con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente por la tarde.

Las temperaturas rondarán entre 1°C de mínima y 14°C de máxima, con posibilidad de chaparrones aislados en distintos momentos del día.

Meteored prevé lluvia débil por la mañana y viento muy fuerte durante toda la jornada, mientras que Windguru marca ráfagas cercanas a 101 km/h entre las 11 y 17 horas.

Lunes 3: baja la temperatura pero sigue el viento

El lunes seguirán las condiciones adversas, con viento del sudoeste entre 42 y 69 km/h y ráfagas de 70 a 78 km/h.

El cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura será más baja, con una mínima de 4°C y una máxima que apenas alcanzará los 12°C.

Martes 4: comienza a mejorar

Para el martes se espera una notable mejora en el tiempo:

Mínima de 3°C y máxima de 17°C

Vientos del sur y sudoeste más leves, entre 32 y 41 km/h

Ráfagas máximas entre 51 y 59 km/h

Sin probabilidad de precipitaciones

Hacia mitad de semana: menos viento, más calma

El miércoles el clima será más estable, con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 3°C y 15°C y vientos leves del sudoeste de 23 a 31 km/h.

El jueves se mantendrá el cielo mayormente nublado, con 8°C de mínima y 13°C de máxima, y vientos débiles del sector norte.

¿Cuándo parará el viento en Río Gallegos?

Si bien el viento es un rasgo habitual en la capital santacruceña, esta seguidilla de jornadas ventosas genera complicaciones, obligando a suspender actividades deportivas, afectar la circulación y generar alertas por seguridad.

Protección Civil advirtió que podría haber cortes y restricciones en las rutas al igual que el sábado, especialmente en las zonas más expuestas a las ráfagas.

Según las previsiones, recién a partir del martes 4 y durante el miércoles 5 de noviembre se espera un descenso sostenido en la intensidad del viento, dando paso a días más estables y agradables.

Recomendaciones para la población

Ante este escenario, Protección Civil recuerda:

Evitar circular en rutas durante ráfagas máximas.

Sujetar elementos sueltos en viviendas, patios y balcones.

Mantener distancia de árboles, cables y estructuras altas.

No realizar actividades náuticas o deportivas expuestas al viento.

La Opinión Austral continuará informando la evolución del pronóstico y las alertas oficiales en Río Gallegos y toda Santa Cruz.