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El Concejo Deliberante de Río Gallegos realizó este viernes un nuevo Plenario de Comisiones para continuar con el análisis de la normativa que regula el funcionamiento de los locales de diversión y esparcimiento de la ciudad.

Durante el encuentro se abordaron distintos proyectos que plantean la necesidad de que el Departamento Ejecutivo Municipal garantice el cumplimiento de las normas vigentes, particularmente en lo referido a los horarios de cierre de los locales bailables y a las disposiciones sobre el ingreso y permanencia de menores de edad en estos establecimientos.

Uno de los principales ejes de la reunión estuvo vinculado con los mecanismos de control y las acciones de prevención y seguridad destinadas a niños, adolescentes y jóvenes. En ese marco, también se planteó la necesidad de generar alternativas para la realización de actividades y encuentros en espacios habilitados, regulados y sujetos a controles.

La reunión estuvo encabezada por la presidenta del Concejo Deliberante, Daniela D’Amico.

La discusión incluyó así la problemática de las fiestas clandestinas y los denominados “afters”, con la posibilidad de fortalecer los controles y, al mismo tiempo, ofrecer espacios que permitan canalizar este tipo de encuentros dentro de ámbitos habilitados.

Tras el intercambio entre los participantes, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 16 de octubre. Para esa próxima instancia se prevé convocar a propietarios de locales bailables y representantes de empresas de seguridad, con el objetivo de ampliar el debate sobre el funcionamiento de los establecimientos y las medidas de control.

La postura de la Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, destacó la apertura del diálogo institucional entre el sector público y privado y consideró necesario avanzar en la búsqueda de acuerdos que permitan generar soluciones vinculadas con la convivencia y la seguridad de la comunidad.

Leandro Fadul: “Los controles son correctos, pero se deben realizar de manera ordenada”.

En ese sentido, sostuvo que las normas deben ser cumplidas por los responsables de los locales, especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con la protección de los jóvenes.

“Los controles son correctos, pero se deben realizar de manera ordenada para que no afecten la actividad comercial, es decir, para que no impidan el normal funcionamiento de un local, más teniendo en cuenta el actual contexto de crisis”, sostuvo Fadul.

El titular de la Cámara de Comercio también remarcó que los controles no deberían concentrarse únicamente en los establecimientos habilitados, sino que deben contemplar la prevención de las fiestas clandestinas y los “afters”.

De esta manera, el Plenario continuará el análisis de la normativa con la incorporación de los distintos sectores involucrados. La próxima reunión, prevista para el 16 de octubre, buscará sumar la mirada de los propietarios de locales bailables y de las empresas de seguridad antes de avanzar en nuevas definiciones.