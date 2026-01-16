Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado jueves 15 de enero se publicó en el Boletín Oficial de Santa Cruz el listado de deudores alimentarios, Registro que se realiza a partir de una orden judicial. En base a lo informador, la enorme mayoría de ellos son hombres de edades diversas.

En Santa Cruz, la ley principal sobre deudores alimentarios es la que creó el Registro de Deudores Alimentarios (Ley 2855), que inhabilita a inscriptos para acceder a ciertos cargos públicos, habilitaciones y subsidios, con la posibilidad de que el Estado les descuente la cuota de sus sueldos.

En algunos lugares del país se implementan controles para el ingreso a eventos deportivos (estadios) a través del DNI, facilitando la identificación del deudor.

Pero en los últimos años han existido actualizaciones y propuestas, incluyendo la adhesión a campañas nacionales y la posibilidad de consultar el registro online, buscando una mayor corresponsabilidad para asegurar el pago de alimentos.

¿Qué dice la ley provincial?

La creación establece un registro provincial de deudores alimentarios dependiente del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz. La inscripción se realiza por orden judicial.

En cuanto a las sanciones, aquel o aquella que aparezca en el Registro está impedido a los inscriptos obtener licencias, concesiones, subsidios, o ser designados en cargos públicos, aunque permite licencias de conducir para trabajar.

Por su parte, si un deudor es funcionario, se le puede descontar la cuota directamente del sueldo.

En cuanto a las actualizaciones recientes, en el 2025 se promulgaron leyes que amplían las sanciones, incluyendo no poder renovar registros, habilitaciones, o ingresar a estadios (controlado por DNI), buscando mayor efectividad.

En el marco de esas actualizaciones recientes, el Registro de Deudores Alimentarios ahora se publica en el Boletín Oficial, permitiendo el acceso digital al certificado desde deudores.santacruz.gob.ar, con sanciones ampliadas para los morosos, incluyendo restricciones en habilitaciones y cargos públicos.

Marco Legal

Ley 2.855 (2006): Creó el Registro Provincial de Deudores Alimentarios en el ámbito del Ministerio de Gobierno, estableciendo que la inscripción es por orden judicial y prohíbe a los inscriptos acceder a ciertos beneficios, habilitaciones y cargos públicos.

Actualización (2025): Se promulgó una ley que actualiza y amplía las sanciones para deudores alimentarios morosos, incluyendo el ingreso a estadios y la imposibilidad de ser funcionario público, buscando mayor corresponsabilidad.

Cruce de información

Cabe recordar que a finales del 2025, Asuntos Registrales de la provincia de Santa Cruz, firmó un importante convenio con el ministerio de Justicia y Derechos Ciudadanos de Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande. El mismo tiene como finalidad, impulsar el trabajo conjunto de ambas provincias para que, a partir del mes de noviembre pasado, se pueda realizar el intercambio de bases de datos de los registros de deudores.

Listado completo de Deudores Alimentarios según el Boletín Oficial del 15 de enero 2026

Asiento Nº 01RDA

Deudor Alimentario: Néstor Raúl MARCH (D.N.I. Nº 13.102.718)

Asiento Nº 02RDA

Deudor Alimentario: Carlos Enrique VUKASOVIC (D.N.I. Nº 23.359.967)

Asiento Nº 03RDA

Deudor Alimentario: Daniel José LANESAN MATULICH (D.N.I. Nº 10.565.366)

Asiento Nº 04RDA

Deudor Alimentario: Mauricio Alejandro RIVERA (D.N.I. Nº 17.734.496)

Asiento Nº 05RDA

Deudor Alimentario: Gustavo Ricardo MARCHETTI (D.N.I. Nº 21.353.212)

Asiento Nº 07RDA

Deudor Alimentario: Sergio Roque FERNÁNDEZ (D.N.I. Nº 22.957.927)

Asiento Nº 09RDA

Deudor Alimentario: Graciela Esther GUTIERREZ (D.N.I. Nº 17.356.232)

Asiento Nº 12RDA

Deudor Alimentario: Jorge Antonio LÒPEZ (D.N.I. Nº 22.725.238)

Asiento Nº 14RDA

Deudor Alimentario: Javier Adrián JUNCO (D.N.I. Nº 24.861.666)

Asiento Nº 17RDA

Deudor Alimentario: Juan Eduardo SAAVEDRA (D.N.I. Nº 17.549.856)

Asiento Nº 19RDA

Deudor Alimentario: Alejandro Miguel FOCES (D.N.I. Nº 17.385.589)

Asiento Nº 20RDA

Deudor Alimentario: Juan Carlos CORREA (D.N.I. Nº 13.941.319)

Asiento Nº 21RDA

Deudor Alimentario: Pablo Nicolás HERRERA (D.N.I. Nº 29.848.050)

Asiento Nº 22RDA

Deudor Alimentario: César Elviro PAREDES (D.N.I. Nº 22.787.732)

Asiento Nº 24RDA

Deudor Alimentario: Nilo Omar CHAMPARINI (D.N.I. Nº 8.500.298)

Asiento Nº 25RDA

Deudor Alimentario: Leonardo Fabio VERA (D.N.I. Nº 24.790.261)

Asiento Nº 27RDA

Deudor Alimentario: Juan Domingo CORBOULD (D.N.I. Nº 17.314.969)

Asiento Nº 28RDA

Deudor Alimentarios: Orlando Darío MURO (D.N.I. Nº 22.031.687)

Asiento Nº 30RDA

Deudor Alimentario: Juan Domingo MANCILLA POBLETE (D.N.I. Nº 18.731.730)

Asiento Nº 32RDA

Deudor Alimentario: Héctor Fabián TRUJILLO (D.N.I. Nº 22.427.324)

Asiento Nº 33RDA

Deudor Alimentario: José Aldo GONZALEZ (D.N.I. Nº 17.976.829)

Asiento Nº 34RDA

Deudor Alimentario: Diego Antonio CÁRDENAS (D.N.I. Nº 29.825.440)

Asiento Nº 35RDA

Deudor Alimentario: Carlos Sebastián MARIN (D.N.I. Nº 31.751.046)

Asiento Nº 39RDA

Deudor Alimentario: Carlos Robustiano GAUNA (D.N.I. Nº 13.582.591)

Asiento Nº 41RDA

Deudor Alimentario: Juan Facundo REPETTO (D.N.I. Nº 27.667.384)

Asiento Nº 42RDA

Deudor Alimentario: Juan Bautista RAMIREZ (D.N.I. Nº 8.410.413)

Asiento Nº 45RDA

Deudor Alimentario: Cristian Adolfo LEMOS (D.N.I. Nº 30.801.067

Asiento Nº 46RDA

Deudor Alimentario: Cristian Eduardo VARELA (D.N.I. Nº 28.748.616)

Asiento Nº 48RDA

Deudor Alimentario: Ignacio BILANCIONI (D.N.I. Nº 13.400.428)

Asiento Nº 49RDA

Deudor Alimentario: Luis Miguel CASAS (D.N.I. Nº 32.490.982)

Asiento Nº 51RDA

Deudor Alimentario: Javier Alejandro FLORES (D.N.I. Nº 23.793.877)

Asiento Nº 53RDA

Deudor Alimentario: Pedro Enrique GONZÁLEZ ANDANA (D.N.I. Nº 93.908.058)

Asiento Nº 54RDA

Deudor Alimentario: Pedro Daniel CHAMORRO MARCICOBETERE (D.N.I. Nº 92.465.284)

Asiento Nº 55RDA

Deudor Alimentario: Ricardo Ariel QUELIN (D.N.I. Nº 26.067.531)

Asiento Nº 56RDA

Deudor Alimentario: Eduardo Dionisio MARADONA (D.N.I. Nº 34.071.105)

Asiento Nº 57RDA

Deudor Alimentario: Osvaldo Manuel VILCHES (D.N.I. Nº 18.520.437)

Asiento Nº 58RDA

Deudor Alimentario: Marcela Alejandra PRADO (D.N.I. Nº 22.697.804)

Asiento Nº 59RDA

Deudor Alimentario: Erwin Patricio SOTO FIGUEROA (D.N.I. Nº 93.322.124)

Asiento Nº 60RDA

Deudor Alimentario: Claudio Fabián COFRE (D.N.I. Nº 22.074.718)

Asiento Nº 61RDA

Deudor Alimentario: Virgilio Marciano HANEMANN MARTINEZ (C.I. Nº 3.201.928)

Asiento Nº 62RDA

Deudor Alimentario: Esteban Enrique JAMIESON (D.N.I. Nº 21.468.719)

Asiento Nº 63RDA

Deudor Alimentario: Nelson Carlos MUÑOZ (D.N.I. Nº 18.224.017)

Asiento Nº 64RDA

Deudor Alimentario: Juan Marcelo ARGAÑARAZ (D.N.I. Nº 24.605.452)

Asiento Nº 65RDA

Deudor Alimentario: Jorge Eduardo SIZUL (D.N.I. Nº 30.130.945)

Asiento Nº 67RDA

Deudor Alimentario: Marcos Antonio IÑARRA (D.N.I. Nº 23.681.308)

Asiento Nº 69RDA

Deudor Alimentario: José Eduardo CARDOZO (D.N.I. Nº 27.353.475)

Asiento Nº 70RDA

Deudor Alimentario: Carlos Eduardo BASTIANON (D.N.I. Nº 16.276.681)

Asiento Nº 71RDA

Deudor Alimentario: Luis Antonio PERICICH (D.N.I. Nº 27.954.996)

Asiento Nº 72RDA

Deudor Alimentario: Mauricio Alexis ALVAREZ (D.N.I. Nº 34.715.207)

Asiento Nº 73RDA

Deudor Alimentario: Lisandro Norberto BIANCHI GALICH (D.N.I. Nº 28.913.141

Asiento Nº 75RDA

Deudor Alimentario: Pablo Manuel CARCAMO (D.N.I. Nº 26.290.438)

Asiento Nº 76RDA

Deudor Alimentario: Edgardo David CABRERA (D.N.I. Nº 21.890.710)

Asiento Nº 80RDA

Deudor Alimentario: Matías Gastón CABRERA (D.N.I. Nº 28.415.069)

Asiento Nº 81RDA

Deudor Alimentario: Javier Alejandro DIAZ (D.N.I. Nº 24.032.270)

Asiento Nº 82RDA

Deudor Alimentario: Matías Ariel BARROS (D.N.I. Nº 30.325.145)

Asiento Nº 83RDA

Deudor Alimentario: Ramón Agustín AGUIRRE (D.N.I. Nº 29.574.835)

Asiento Nº 84 RDA

Deudor Alimentario: Martín D’AMICA (D.N.I. Nº 12.047.698)

Asiento Nº 86RDA

Deudor Alimentario: Claudio Oscar FASIOLI (D.N.I. Nº 16.035.230)

Asiento Nº 87RDA

Deudor Alimentario: Luis Iván SORIA (D.N.I. Nº 36.052.909)

Asiento Nº 88RDA

Deudor Alimentario: Roberto Ariel RIESTRA (D.N.I. Nº 29.074.279)

Asiento Nº 89RDA

Deudor Alimentario: Rodolfo Gabriel TRESGUERRES (D.N.I. Nº 21.737.706)

Asiento Nº 91RDA

Deudor Alimentario: Cristian Daniel ALANIZ (D.N.I. Nº 27.931.422)

Asiento Nº 92RDA

Deudor Alimentario: Maximiliano Miguel SANTANA ALVARADO (D.N.I. Nº 39.705.833)

Asiento Nº 94RDA

Deudor Alimentario: Mauricio Ricardo FONSECA HERNANDEZ (D.N.I. 18.800.969)

Asiento Nº 95RDA

Deudor Alimentario: Mario Alejandro MALDONADO (D.N.I. Nº 28.748.860)

Asiento Nº 97RDA

Deudor Alimentario: Alejandro Baldomero GALLO (D.N.I. Nº 18.302.434)

Alejandro Marcelo GALLO (D.N.I. Nº 33.117.086)

Leticia Inés LEDEZMA (D.N.I. Nº 21.780.826)

Asiento Nº 98RDA

Deudor Alimentario: Héctor Miguel LOPEZ (D.N.I. Nº 30.540.729)

Asiento Nº 100RDA

Deudor Alimentario: Pedro Daniel CHAMORRO MARCICOBETERE (D.N.I. Nº 92.465.284)

Asiento Nº 101RDA

Deudor Alimentario: José Sebastián VILLARROEL (D.N.I. Nº 35.570.078)

Asiento Nº 102RDA

Deudor Alimentario: Claudio Oscar FASIOLI (D.N.I. Nº 16.035.230)

Asiento Nº 103RDA

Deudor Alimentario: Alejandro Alberto FERNANDEZ (D.N.I. Nº 22.725.468)

Asiento Nº 104RDA

Deudor Alimentario: Jorge Julio FLORES (D.N.I. Nº 31.106.155)

Asiento Nº 105RDA

Deudor Alimentario: Carlos Martín LOPEZ (D.N.I. Nº 28.004.835)

Asiento Nº 106RDA

Deudor Alimentario: Rony David ANAQUIN (D.N.I. Nº 35.570.926)

Asiento Nº 107RDA

Deudor Alimentario: Gustavo Enrique SÁNCHEZ (D.N.I. Nº 30.339.720)

Asiento Nº 108RDA

Deudor Alimentario: Marcelo Matías Eduardo RIOJA (D.N.I. Nº 27.553.261)

Asiento Nº 110RDA

Deudor Alimentario: Héctor Darío ORTIZ (D.N.I. Nº 14.475.092)

Asientos Nº 111/112RDA

Deudor Alimentario: Segundo Sergio OYARZÚN (D.N.I. Nº 24.125.187)

Asiento Nº 113RDA

Deudor Alimentario: José Luis ESPINOSA (D.N.I. Nº 11.863.978)

Asiento Nº 114RDA

Deudor Alimentario: Cristian Javier LEFORT CORIA (D.N.I. Nº 32.138.697)

Asiento Nº 115RDA

Deudor Alimentario: Gustavo Javier PINTOS (D.N.I. Nº 27.632.148)

Asiento Nº 116RDA

Deudor Alimentario: Juan Franco PIAGGESSI (D.N.I. Nº 12.213.133)

Asiento Nº 118RDA

Deudor Alimentario: Víctor Andrés LAVORICH (D.N.I. Nº 24.682.887)

Asiento Nº 119RDA

Deudor Alimentario: José Alberto LÓPEZ (D.N.I. Nº 14.186.207)

Asiento Nº121RDA

Deudor Alimentario: Juan Pablo OYARZO (D.N.I. Nº 31.198.825)

Asiento Nº 123RDA

Deudor Alimentario: Cristian René MORENO (D.N.I. Nº 26.065.014)

Asiento Nº 125RDA

Deudor Alimentario: Sergio Hugo ROBLES (D.N.I. Nº 27.799.580)

Asiento Nº 126RDA

Deudor Alimentario: Andrés Alejandro CAMPOS (D.N.I. Nº 28.637.572)

Asiento Nº 127RDA

Deudor Alimentario: Franco Fabián GÓMEZ (D.N.I. Nº 31.204.483)

Asiento Nº 128RDA

Deudor Alimentario: Paul Francisco ZAMBRANO (D.N.I. Nº 18.800.931)

Asiento Nº130RDA

Deudor Alimentario: Néstor Horacio MERA (D.N.I. Nº 14.692.864)

Asiento Nº 131RDA

Deudor Alimentario: Cristian Fabián GALLARDO (D.N.I. Nº 27.664.813)

Asiento Nº 133RDA

Deudor Alimentario: Carlos Mauro GALINDO (D.N.I. Nº 25.834.569)

Asiento Nº 135RDA

Deudor Alimentario: Toribio Petronilo CASCO VILLALBA (D.N.I. Nº 94.262.017)

Asiento Nº 136RDA

Deudor Alimentario: Juan Marcelo VILLACORTA (D.N.I. Nº 32.560.715)

Asiento Nº 138RDA

Deudor Alimentario: Gustavo Orlando FLEMMER (D.N.I. Nº 21.449.529)

Asiento Nº 140RDA

Deudor Alimentario: Elmer Héctor ZAMBRANA ESTRADA (D.N.I. Nº 39.200.422)

Asiento Nº 143RDA

Deudor Alimentario: Julio Cesar CANO (D.N.I. Nº 13.708.818)

Asiento Nº 144RDA

Deudor Alimentario: Cristian ESPADA PEREIRA (D.N.I. Nº: 93.071.249)

Asiento Nº 145RDA

Deudor Alimentario: Nicolás Saúl MARTINEZ (D.N.I. 32.225.514)

Asiento Nº 147RDA

Deudor Alimentario: Rodolfo Exequiel ARGOTA (D.N.I. 31.648.322)

Asiento Nº 148RDA

Deudor Alimentario: Andrés Valentín ECHAVARRIA (D.N.I. Nº 26.976.133)

Asiento Nº 150RDA

Deudor Alimentario: Jacob Ezequiel GUZMÁN (D.N.I. Nº 29.187.067)

Asiento Nº 153RDA

Deudor Alimentario: Carlos Jacobo LEOZ (D.N.I. Nº 24.861.306)

Asiento Nº 154RDA

Deudor Alimentario: Roberto Miguel NAVARRO (D.N.I. Nº 29.427.138)

Asiento Nº 155RDA

Deudor Alimentario: Pedro Ramón RISSO (D.N.I. Nº 37.391.056)

Asiento Nº 157RDA

Deudor Alimentario: Héctor Alejandro MÁRQUEZ (D.N.I. Nº 32.337.676)

Asiento N° 158RDA

Deudor Alimentario: Denis Maximiliano ALVARADO (D.N.I. N° 36.808.872)

Asiento Nº 159RDA

Deudor Alimentario: Gastón Isaac FIGUEROA (D.N.I. Nº 30.801.127)

Asiento Nº 160RDA

Deudor Alimentario: Héctor Fabián TRUJILLO (D.N.I. Nº 22.427.324)

Asiento Nº 161RDA

Deudor Alimentario: Daniel Horacio ARISTIMUÑO (D.N.I. Nº 29.921.507)

Asiento Nº 162RDA

Deudor Alimentario: Pablo Daniel BARRIENTOS (D.N.I. Nº 32.337.929)

Asiento Nº 163RDA

Deudor Alimentario: Miguel Ángel CASTAÑO (D.N.I. Nº 30.502.770)

Asiento Nº 164RDA

Deudor Alimentario: Cristian Alejandro DUARTE (D.N.I. Nº 31.198.680)

Asiento Nº 165RDA

Deudor Alimentario: Félix Evaristo BRITEZ (D.N.I. Nº 30.691.680)

Asiento Nº 167RDA

Deudor Alimentario: Alejandro Miguel CABALLERO (D.N.I. Nº 17.809.130)

Asiento Nº 171RDA

Deudor Alimentario: Isaac José LOI (D.N.I. Nº 24.255.292)

Asiento Nº 172RDA

Deudor Alimentario: Javier Omar GONZALEZ (D.N.I. Nº 25.939.164)

Asiento Nº 173RDA

Deudor Alimentario: Néstor Matías MILLANAO (D.N.I Nº 31.280.058)

Asiento Nº 174RDA

Deudor Alimentario: María Luciana CHAVARRIA (D.N.I Nº 28.558.211)

Asiento Nº 176RDA

Deudores Alimentarios: Héctor Marcelo FLORES (D.N.I Nº 24.336.103)

Asiento Nº 177RDA

Deudor Alimentario: Facundo Martín MONTENEGRO (D.N.I Nº 26.910.945)

Asiento Nº 178RDA

Deudor Alimentario: Marcelo Javier CABALLERO (D.N.I Nº 36.586.675)

Asiento Nº 180RDA

Deudor Alimentario: María del Carmen ARDITO (D.N.I Nº 18.084.179)

Asiento Nº 181RDA

Deudor Alimentario: Sergio Osvaldo OLMEDO (D.N.I Nº 20.543.319)

Asiento Nº 182RDA

Deudor Alimentario: Benigno Américo PAREDES (D.N.I Nº 17.934.342)

Asiento Nº 184RDA

Deudor Alimentario: Facundo Anastacio PRESSEL (D.N.I Nº 27.607.978)

Asiento Nº 186RDA

Deudor Alimentario: Cristian Sebastián IBAÑEZ (D.N.I Nº 34.525.173)

Asiento Nº 187RDA

Deudor Alimentario: Walter Waldemar PERALTA (D.N.I Nº 33.486.511)

Asiento Nº 188RDA

Deudor Alimentario: Lorena Beatriz RUARTE (D.N.I Nº 27.553.149)

Asiento Nº 189RDA

Deudor Alimentario: Francisco Gabriel CALBUCURA GUERRERO (D.N.I Nº 18.809.476)

Asiento Nº 191RDA

Deudor Alimentario: Emanuel Antonio SOTELO (D.N.I Nº 37.664.926)

Asiento Nº 192RDA

Deudor Alimentario: Roberto Carlos FREGENAL (D.N.I Nº 37.942.184)

Asiento Nº 195RDA

Deudor Alimentario: Eduardo Alfredo Sebastián ROJAS (D.N.I. Nº 29.733.332

Asiento Nº 196RDA

Deudor Alimentario: Jorge Alejandro AIKMAN (D.N.I Nº 16.546.047)

Asiento Nº 197RDA

Deudores Alimentarios: Ángel Horacio POCKLEPOVIC (D.N.I. Nº 34.712.925)

Velko Juan POCKLEPOVIC FAURE (D.N.I Nº 16.616.181)

Asiento Nº 198RDA

Deudor Alimentario: Jonatan Cristian ABALOS (D.N.I. Nº 33.319.977)

Asiento Nº 199RDA

Deudor Alimentario: Gabriel Ramón PAREDES (D.N.I. Nº 29.399.584)

Asiento Nº 200 RDA

Deudor Alimentario: Daniel Humberto HERRERA (D.N.I. Nº 30.858.561)

Asiento Nº 202RDA

Deudor Alimentario: Rony David ANAQUIN (D.N.I. Nº 35.570.926)

Asiento Nº 203RDA

Deudor Alimentario: Héctor del Carmen TESURI (D.N.I. Nº 36.330.981)

Asiento Nº 204RDA

Deudor Alimentario: Cristian Daniel PEDROSO BENITEZ (D.N.I. Nº 33.294.936)

Asiento Nº 205RDA

Deudor Alimentario: Héctor Javier CENTURIÓN (D.N.I. Nº 22.480.034)

Asiento Nº 207RDA

Deudor Alimentario: Maximiliano Enrique WETZELL (D.N.I. Nº 35.570.934)

Asiento Nº 208RDA

Deudor Alimentario: Rubén Ernesto CARDENAS (D.N.I. Nº 10.157.709)

Asiento Nº 209RDA

Deudor Alimentario: Jorge Manuel VIVAR CARDENAS (D.N.I. Nº 30.839.037)

Asiento Nº 210RDA

Deudor Alimentario: Ricardo Esteban DUARTE (D.N.I. Nº 35.690.875)

Asiento Nº 211RDA

Deudor Alimentario: Gustavo Omar PORCEL ZALAZAR (D.N.I. Nº 30.284.213)

Asiento Nº 212RDA

Deudor Alimentario: Raúl Horacio SHEGNFET (D.N.I. Nº 20.043.064)

Asiento Nº 213RDA

Deudor Alimentario: Tito Roberto GARAY (D.N.I. Nº 26.785.238)

Asiento Nº 215RDA

Deudor Alimentario: Marcelo Javier BENETTI (D.N.I. Nº 21.956.023)

Asiento Nº 219RDA

Deudor Alimentario: Gustavo Martín PAILEMAN (D.N.I. Nº 33.023.027)

Asiento Nº 220RDA

Deudor Alimentario: Antonio Loreto TELLO (D.N.I. Nº 36.321.530)

Asiento Nº 222RDA

Deudor Alimentario: David Marcelo TRINCADO (D.N.I. Nº 33.939.674)

Asiento Nº 223RDA

Deudor Alimentario: Jorge Leonardo MILLALONCO (D.N.I. Nº 22.427.328

Asiento Nº 224RDA

Deudor Alimentario: Gustavo Iván ALVARADO CARDENAS (D.N.I. Nº 32.033.907)

Asiento Nº 225RDA

Deudor Alimentario: Ezequiel Ignacio ESCOBAR (D.N.I. Nº 40.387.054)

Asiento Nº 227RDA

Deudor Alimentario: Héctor Osvaldo PARSON (D.N.I. Nº 33.367.513)

Asiento Nº 228RDA

Deudor Alimentario: Santiago LUNA (D.N.I. Nº 32.021.908)

Asiento Nº 229RDA

Deudor Alimentario: Juan Pablo VALDEZ (D.N.I. Nº 32.922.653)

Asiento Nº 230RDA

Deudor Alimentario: Juan Manuel ROSSETTI (D.N.I. Nº 31.561.992)

Asiento Nº 231RDA

Deudor Alimentario: Sebastián Alberto CAICHEO (D.N.I. Nº 34.771.910)

Asiento Nº 232RDA

Deudor Alimentario: Erwin Patricio SOTO FIGUEROA (D.N.I. Nº 93.322.124)

Asiento Nº 233RDA

Deudor Alimentario: Roberto Esteban CARDOZO (D.N.I. Nº 26.493.952)

Asiento Nº 234RDA

Deudores Alimentario: Francisco Miguel FRIEDL (D.N.I. Nº 30.210.108)

Asiento Nº 235RDA

Deudor Alimentario: Sergio Nicolás ALZAMORA (D.N.I. Nº 36.808.566)

Asiento Nº 236RDA

Deudores Alimentario: Víctor Ezequiel ÁVILA (D.N.I. Nº 27.332.638)

Asiento Nº 237RDA

Deudor Alimentario: Sergio Nicolás MARTINEZ (D.N.I. Nº 33.939.840)

Asiento Nº 239RDA

Deudor Alimentario: Alejandro Martín HERNÁNDEZ (D.N.I. Nº 35.567.389)

Asiento Nº 240RDA

Deudor Alimentario: Gustavo Alberto Alfonso FEDERICI (D.N.I Nº 23.185.916)

Asiento Nº 241RDA

Deudor Alimentario: Denis David VARAS (D.N.I. Nº 40.388.791)

Asiento Nº242RDA

Deudor Alimentario: Eduardo Martín RUIZ (D.N.I. Nº 34.190.621)

Asiento Nº 243RDA

Deudor Alimentario: Raúl Oscar SUBELZA (D.N.I. Nº 38.506.072)

Asiento Nº 244RDA

Deudor Alimentario: Alexis Daniel INSFRAN (D.N.I. Nº 30.999.185)

Asiento Nº 245RDA

Deudor Alimentario: Lucas Adrián TULA (D.N.I. Nº 38.612.128)

Asiento Nº 247RDA

Deudor Alimentario: Emanuel Matías GOMEZ (D.N.I. Nº 33.939.974)

Asiento Nº 248RDA

Deudor Alimentario: Fernando Sebastián VILLA (D.N.I. Nº 36.107.092)

Asiento Nº 250RDA

Deudor Alimentario: Roberto TOLEDO (D.N.I. Nº 23.686.842)

Asiento N°252RDA

Deudor Alimentario: Juan Manuel SORROSUA (D.N.I. N° 36.105.755)

Asiento Nº 254RDA

Deudor Alimentario: Raúl Eduardo ORTÍZ (D.N.I. Nº 33.426.894)

Asiento Nº 255RDA

Deudor Alimentario: Elián Damián CARNEVALE (D.N.I. Nº 32.450.306)

Asiento Nº 256RDA

Deudor Alimentario: Sergio Agustín RUIZ (D.N.I. Nº 43.472.195)

Asiento Nº 257RDA

Deudor Alimentario: Marcos Eleazar de la Cuadra (D.N.I. Nº 30.736.520)

Asiento Nº 259RDA

Deudor Alimentario: Mauro Nahuel NORIEGA (D.N.I. Nº 37.203.184)

Asiento Nº 261RDA

Deudor Alimentario: Wilder CRESPO EQUIZE (D.N.I. Nº 93.335.674)

Asiento Nº 263RDA

Deudor Alimentario: Eduardo Guillermo ÁVILA (D.N.I. Nº 25.834.563)

Asiento Nº 264RDA

Deudor Alimentario: Sebastián RADOSALDOVICH (D.N.I. Nº 32.246.166)

Asiento Nº 265RDA

Deudor Alimentario: Jesús María OJEDA (D.N.I. Nº 28.949.238)

Asiento Nº 266RDA

Deudor Alimentario: José Alberto DI DIO (D.N.I. Nº 20.766.730)

Asiento Nº 267RDA

Deudor Alimentario: Franco Fabián ACOSTA (D.N.I. Nº 39.086.935)

Asiento Nº 268RDA

Deudor Alimentario: Alfonso Darío MAYORGA (D.N.I. Nº 16.616.909)

Asiento Nº 270RDA

Deudor Alimentario: José Alfredo LESCANO (D.N.I. Nº 41.748.056)

Asiento Nº 271RDA

Deudor Alimentario: Juan Carlos OYARZO (D.N.I. Nº 33.285.867)

Asiento Nº 272RDA

Deudor Alimentario: Luis Fernando LOPETEGUI (D.N.I. Nº 26.094.520)

Asiento Nº 273RDA

Deudor Alimentario: Darían Ezequiel LEON PESO (D.N.I Nº 42.808.732)

Asiento Nº 274RDA

Deudor Alimentario: Wilder CRESPO EQUIZE (D.N.I. Nº 19.033.282)

Asiento Nº 275RDA

Deudor Alimentario: Adriana Gabriela BAHAMONDE (D.N.I. Nº 32.337.766)

Asiento Nº 276RDA

Deudor Alimentario: Nicolás Roberto ORELLANO (D.N.I. Nº 32.340.070)

Asiento Nº 277RDA

Deudor Alimentario: Horacio Esteban GODOY (D.N.I. Nº 33.911.460)

Asiento Nº 278RDA

Deudor Alimentario: Ricardo Mario GOMEZ (D.N.I. Nº 35.570.519)

Asiento Nº 279RDA

Deudor Alimentario: José Luis MOREYRA (D.N.I. Nº 35.897.610)

Asiento Nº 280 RDA

Deudor Alimentario: Javier Alejandro ISLA (D.N.I. Nº 29.430.243)

Asiento Nº 281 RDA

Deudor Alimentario: César Adrián HERRERA (D.N.I. Nº 29.263.581)

Asiento Nº 282 RDA

Deudor Alimentario: Adrián Fernando BALCAZAR (D.N.I. Nº 38.325.420)

Asiento Nº 283RDA

Deudor Alimentario: Martín Alberto DAVIES (D.N.I. Nº 26.462.835)

Asiento Nº 284RDA

Deudor Alimentario: Jacinto Caciano BEROIZA TORRES (D.N.I. Nº 94.344.776)

Asiento Nº 285RDA

Deudor Alimentario: Rubén Alejandro CHAZARRETA (D.N.I. Nº 29.512.874)

Asiento Nº 286RDA

Deudor Alimentario: Mathías Horacio PRIETO (D.N.I. Nº 34.715.180)

Asiento Nº 287RDA

Deudor Alimentario: Tamara Yohana SLY (D.N.I. Nº 37.942.407)

Asiento Nº 288RDA

Deudor Alimentario: Denis Rodrigo CRUZ CID (D.N.I. Nº 32.817.286)

Asiento Nº 289RDA

Deudor Alimentario: Bruno Alejandro MURE (D.N.I. Nº 33.971.811)

Asiento Nº 291RDA

Deudor Alimentario: Rodrigo Sebastián SOTO (D.N.I. Nº 35.192.335)

Asiento Nº 292RDA:

Deudor Alimentario: Ángel Gabriel CARCAMO (D.N.I. Nº 38.793.200)

Asiento Nº 293RDA

Deudor Alimentario: Francisco Alfredo GONZALEZ (D.N.I. Nº 29.097.320)

Asiento Nº 294RDA

Deudor Alimentario: Cesar Omar CALVO (D.N.I. Nº 32.980.979)

Asiento Nº 295RDA

Deudor Alimentario: Jonatan Daniel ANTILEF SALAZAR (D.N.I. Nº 34.345.270)

Asiento Nº 296RDA

Deudor Alimentario: Cristian Raúl GERONIMO (D.N.I. Nº 24.255.795)

Carlos Néstor GERONIMO (D.N.I. Nº 10.225.540)

Amanda del Carmen RUIZ RUIZ (D.N.I. Nº 18.613.506)

Asiento Nº 298RDA

Deudores Alimentario: Santiago Rubén LILLO (D.N.I. Nº 34.621.972)

Asiento Nº 299RDA

Deudor Alimentario: Ricardo AMAYA (D.N.I. Nº 36.962.797)

Asiento Nº 300RDA

Deudor Alimentario: Oscar PUITA ANACHURI (D.N.I. Nº 18.795.500)

Asiento Nº 301RDA

Deudor Alimentario: Juan Guillermo HUANCA (D.N.I. Nº 32.452.589)

Asiento Nº 302RDA

Deudor Alimentario: Geremías Exequiel GONZALEZ MRÑA (D.N.I. Nº 38.487.434)

Asiento Nº 305RDA

Deudor Alimentario: Marcelo Javier VALINOTTI (D.N.I Nº 27.872.159)

Asiento Nº 307RDA

Deudor Alimentario: Alan Héctor SERVIN (D.N.I. Nº 42.846.393)

Asiento Nº 308 RDA

Deudor Alimentario: Mario Eduardo HUENCHUCHEO MARIO (D.N.I. Nº 94.344.714)

Asiento Nº 309RDA

Deudor Alimentario: Augusto Horacio AVELLANEDA (D.N.I. Nº 34.031.591)

Asiento Nº 310RDA

Deudor Alimentario: Marcelo LEFRANCOIS (D.N.I. Nº 17.812.148)

Asiento Nº 311RDA

Deudor Alimentario: Marcos Antonio BAHAMONDE MUÑOZ (D.N.I. Nº 24.225.643)

Asiento Nº 312RDA

Deudor Alimentario: Natalia Vanesa CARDENAS GONZALEZ (D.N.I. Nº 33.447.346)

Asiento Nº 313RDA

Deudor Alimentario: Hugo Ariel ALVAREZ (D.N.I. Nº 31.225.399)

Asiento Nº 315RDA

Deudor Alimentario: Juan Andrés BAHAMONDE BAHAMONDE (D.N.I. Nº 94.142.419)

Asiento Nº 316RDA

Deudor Alimentario: Renzo FERNANDEZ (D.N.I. Nº 35.318.506)

Asiento: Nº 317RDA

Deudor Alimentario: Javier Alberto DRESER (D.N.I. Nº 32.262.113)

Asiento: Nº 318RDA

Deudor Alimentario: Franco Nicolás VARGAS (D.N.I. Nº 38.061.955)

Asiento Nº 319RDA

Deudor Alimentario: Alberto Fabián VERA (D.N.I. Nº 36.105.139)

Asiento Nº 321RDA

Deudor Alimentario: Eduardo Nicolás ACOSTA (D.N.I. Nº 33.775.002)

Asiento Nº 322RDA

Deudor Alimentario: Emiliano David VARAS (D.N.I. Nº 39.206.532)

Asiento Nº 323RDA

Deudor Alimentario: Cristian Alejandro ALARCON VARGAS (D.N.I. Nº 94.344.565)

Asiento Nº 324 RDA

Deudor Alimentario: Maximiliano Ezequiel URIBE (D.N.I. Nº 40.178.673)

Javier Alejandro URIBE (D.N.I. Nº 25.962.146)

Macarena Vanesa VELASQUEZ RIFFO (D.N.I. Nº 92.962.146)

Asiento Nº 325RDA

Deudor Alimentario: Enrique Daniel JUNCOS (D.N.I. Nº 30.313.954)

Asiento Nº 326RDA

Deudor Alimentario: Hugo Gastón ECHEVERRIA (D.N.I. N° 28.467.083)

Asiento Nº 327RDA

Deudor Alimentario: Juan Gabriel RUIZ (D.N.I. Nº 41.885.842)

Asiento Nº 328RDA

Deudor Alimentario: Fernando SALINAS KUHNLE (D.N.I. Nº 40.985.816)

Asiento Nº 329RDA

Deudor Alimentario: Néstor Fabián MERINO PINCHEIRO (D.N.I. Nº 26.520.727)

Asiento Nº 330RDA

Deudor Alimentario: Guido VEDIA DUARTE (D.N.I. Nº 95.096.453)

Asiento Nº 331RDA

Deudor Alimentario: Rodrigo Agustín GOMEZ (D.N.I. Nº 42.223.117)

Asiento Nº 332RDA

Deudor Alimentario: Omar Ricardo GOMEZ (D.N.I. Nº 17.325.796)

Asiento Nº 333RDA

Deudor Alimentario: Cristian Daniel DIAZ (D.N.I. Nº 39.204.683)

Asiento Nº 335RDA

Deudor Alimentario: Daniel Alejandro JOFRE (D.N.I. Nº 36.618.497)

Asiento Nº 337RDA

Deudor Alimentario: Emiliano CAMBERO (D.N.I. Nº 36.291.720)

Asiento Nº 338RDA

Deudor Alimentario: Pablo Daniel SAGHBAZARIAN (D.N.I. Nº 29.950.407)

Asiento Nº 339RDA

Deudor Alimentario: José Luis VILLEGAS TAPIA (D.N.I. Nº 18.876.835)

Asiento Nº 340RDA

Deudor Alimentario: Leonardo Exequiel RIVERA BORQUEZ (D.N.I. Nº 35.567.911)

Asiento Nº 341RDA

Deudor Alimentario: Cristian Ariel LOPEZ (D.N.I. Nº 32.246.175)

Asiento Nº 342RDA

Deudor Alimentario: Emiliano Gabriel NUÑEZ (D.N.I. Nº 34.897.822)

Asiento Nº 343RDA

Deudor Alimentario: Beatriz del Carmen AREVALO (D.N.I. Nº 21.117.101)

Asiento Nº 344RDA

Deudor Alimentario: Walter Darío GONZALEZ (D.N.I. Nº 33.023.263)

Asiento Nº 345RDA

Deudor Alimentario: Adrián Horacio ANDRADE (D.N.I. Nº 24.336.115)

Asiento Nº 346RDA

Deudor Alimentario: Brian Israel OJEDA (D.N.I. Nº 32.337.610)

Asiento Nº 347RDA

Deudor Alimentario: Ramos Cipriano Héctor (D.N.I. Nº 16.987.040)

Asiento Nº 348RDA

Deudor Alimentario: Cristofer Nicolás ALARCON GUERRERO (D.N.I. Nº 37.664.890)

Asiento Nº 349RDA

Deudor Alimentario: Ubaldino Cesar ITURRA (D.N.I. Nº 22.568.720)

Cesar Oscar ITURRA (D.N.I. Nº 35.693.482)

Asiento Nº 352RDA

Deudor Alimentario: Maiquel TARRAGA CAMACHO (D.N.I. Nº 96.039.961)

Asiento Nº 353RDA

Deudor Alimentario: Jorge Andrés LINCOMAN VERA (D.N.I. Nº 92.959.820)

Asiento Nº 354RDA

Deudor Alimentario: Héctor Marcelo VAZQUEZ (D.N.I. Nº 35.385.207)

Asiento Nº 356 RDA

Deudor Alimentario: Carlos Gabriel PRONSATTO (D.N.I. Nº 25.433.598)

Asiento Nº 358RDA

Deudor Alimentario: Juan Alberto ESQUIVEL (D.N.I. Nº 31.808.049)

Asiento Nº 359RDA

Deudor Alimentario: Gilmar CLAROS FERRER (D.N.I. Nº 94.772.867)

Asiento Nº 360RDA

Deudor Alimentario: Héctor David MORALES (D.N.I. Nº 28.303.595)

Asiento Nº 361RDA

Deudor Alimentario: Matías Ezequiel PEREZ (D.N.I. Nº 40.387.693)

Asiento Nº 362 RDA

Deudor Alimentario: Eladio LOPEZ (D.N.I. Nº 27.954.978)

Asiento Nº 363RDA

Deudor Alimentario: Pablo Cesar ZUÑIGA MELO (D.N.I. Nº 92.703.408)

Asiento Nº 364RDA

Deudor Alimentario: Guillermo Francisco MUÑOZ (D.N.I. Nº 17.549.759)

Asiento Nº 365 RDA

Deudor Alimentario: Francisco Fabián GOMEZ (D.N.I. Nº 31.204.483)

Asiento Nº 366RDA

Deudor Alimentario: Héctor Sebastián OYARZO (D.N.I. Nº 36.107.214)

Asiento Nº 367RDA

Deudor Alimentario: Nahuel Iván RODRIGUEZ (D.N.I. Nº 39.940.670)

Asiento Nº 368RDA

Deudor Alimentario: Iván Martin FECHA (D.N.I. Nº 34.368.348)

Asiento Nº 369RDA

Deudor Alimentario: Mauricio Martín MARTINEZ (D.N.I. Nº 36.745.628)

Asiento N° 370RDA

Deudor Alimentario: Héctor Gabriel OLAVARRIA (D.N.I. N° 39.883.956)

Asiento Nº 371RDA

Deudor Alimentario: Ricardo David VAZQUEZ MATUS (D.N.I. Nº 93.720.929)

Asiento Nº 372 RDA

Deudor Alimentario: Luis Alberto LEIRIA (D.N.I. Nº 32.281.650)

Asiento Nº 373 RDA

Deudor Alimentario: Hugo Andrés MARTEL (D.N.I. Nº 29.294.232)

Asiento N° 374RDA

Deudor Alimentario: Jorge Pablo GAVRILOFF (D.N.I. N° 31.325.212)

Asiento N° 375RDA

Deudor Alimentario: Exequiel ARIAS (D.N.I. N° 34.715.006)

Asiento N° 376RDA

Deudor Alimentario: Reynaldo CRUZ CARDOZO (D.N.I. N° 94.525.995)

Asiento N° 377RDA

Deudor Alimentario: Facundo RODRIGUEZ (D.N.I. N° 34.171.024)

Asiento Nº 378 RDA

Deudor Alimentario: Nicolás Emanuel PEREZ MILLAN (D.N.I. N° 35.570.792)

Asiento N° 379RDA

Deudor Alimentario: Juan José MARASSI (D.N.I. N° 25.537.469)

Asiento N° 380RDA

Deudor Alimentario: Marcelo Agustín GENTILE (33.949.422)

Asiento N° 381RDA

Deudor Alimentario: Néstor Fabián MIROL (D.N.I. N° 17.546.686)

Asiento N° 382RDA

Deudor Alimentario: Ángel Ricardo OJEDA (D.N.I. N° 26.324.274)

Asiento N° 383RDA

Deudor Alimentario: Jorge Eduardo IGOR (D.N.I. N° 35.047.100)

Asiento N° 384 RDA

Deudor Alimentario: Adrián Gustavo LUJAN (D.N.I. N° 24.825.465)

Asiento N° 385 RDA

Deudor Alimentario: Thorwald Manfred FUGELLIE HERNÁNDEZ (D.N.I. N° 38.325.443)

Asiento N° 386 RDA

Deudor Alimentario: Javier Andrés VELAZQUEZ (D.N.I. N° 26.387.362)

Asiento N° 387RDA

Deudor Alimentario: Víctor Ramón GARAY ARGUELLO (D.N.I. N° 94.107.103)

Asiento N° 388 RDA

Deudor Alimentario: Gastón Nicolás CAPPELLETTI (D.N.I. N° 32.575.086)

Asiento N° 389 RDA

Deudor Alimentario: Felipe Agustín PERALTA (D.N.I. N° 36.314.843)

Asiento N° 390 RDA

Deudor Alimentario: Melody Brenda (D.N.I. N° 36.720.099)

Asiento N° 391 RDA

Deudor Alimentario: Segundo Adrián TRUJILLO (D.N.I. N° 29.493.743)

Asiento N° 392 RDA

Deudor Alimentario: Kevin Jonathan RUEDA (D.N.I. N° 43.326.664)

Yuzed RUEDA GUZMAN (D.N.I. N° 93.978.650)

Sandra Sebastiana CASTRO ACOSTA (D.N.I. N° 93.978.656)

Asiento N° 393 RDA

Deudor Alimentario: Ricardo Horacio LOPEZ (D.N.I. N° 32.922.603)

Asiento N° 394 RDA

Deudor Alimentario: Matías Agustín VIERLICH (D.N.I. N° 38.703.370)

Asiento N° 395 RDA

Deudor Alimentario: Misael Ananias DELGADO (D.N.I. N° 36.783.032)

Asiento N° 396 RDA

Deudor Alimentario: Carlos Cristian CARCAMO PERALTA (D.N.I. N° 94.129.671)

Asiento N° 397 RDA

Deudor Alimentario: Juan Rodolfo CRUZ CID (D.N.I. N° 18.748.006)

Asiento N° 398 RDA

Deudor Alimentario: Rubén Antonio RIVAS (D.N.I. N° 27.739.646)

Asiento N° 399 RDA

Deudor Alimentario: Leandro Sebastián NAVARRO (D.N.I. N° 39.204.600)

Asiento N° 400 RDA

Deudor Alimentario: Pablo Gabriel LA ROSA (D.N.I. N° 26.199.694)

Asiento N° 401 RDA

Deudor Alimentario: Braian Andrés CASTILLO (D.N.I. N° 39.883.292)

Asiento N° 402 RDA

Deudor Alimentario: Franco Emanuel CHOQUE (D.N.I. N° 34.771.844)

Asiento N° 403 RDA

Deudor Alimentario: Nelson Crisanto JARA SALGADO (D.N.I. N° 34.712.967)

Asiento N° 404 RDA

Deudor Alimentario: Mauricio Alejandro GARTNER (D.N.I. N° 31.366.037)

Asiento N° 405 RDA

Deudor Alimentario: Jorge Manuel ELLIOT (D.N.I. N° 27.970.857)

Asiento N° 406 RDA

Deudor Alimentario: Pablo Agustín GOMEZ ROMANO (D.N.I. N° 36.863.744)

Asiento N° 407 RDA

Deudor Alimentario: Humberto Luis ERAZO (D.N.I. N° 14.303.692)

Asiento N° 408 RDA

Deudor Alimentario: Gabriel Pedro FRACASSO GONZALEZ (D.N.I. N° 41.436.012)

Asiento N° 409 RDA

Deudor Alimentario: Denis Antonio AVALOS (D.N.I. N° 36.808.768)

Asiento N° 410RDA

Deudor Alimentario: Jonathan Germo SANCHEZ (D.N.I. N° 35.604.289)

Asiento N° 411 RDA

Deudor Alimentario: Cesar Maximiliano MONTERISI (D.N.I. N° 27.417.898)

Asiento N° 412 RDA

Deudor Alimentario: Cristian Fabián GALLARDO (D.N.I. N° 27.664.813)

Asiento N° 413 RDA

Deudor Alimentario: Fernando Andrés SAEZ (D.N.I. N° 36.709.673)

Asiento N° 414 RDA

Deudor Alimentario: Paulo Ariel VERA (D.N.I. N° 29.921.518)

Asiento N° 415 RDA

Deudor Alimentario: Simón Adolfo JAIME (D.N.I. N° 30.061.034)

Asiento N° 416RDA

Deudor Alimentario: Alfredo Martin CALIVA (D.N.I. N° 23.956.807)

Asiento N° 417RDA

Deudor Alimentario: Alexander Andrés MUÑOZ (D.N.I. N° 31.838.316)

Asiento N° 418RDA

Deudor Alimentario: Leandro Amauri RODRIGUEZ (D.N.I. N° 32.337.513)

Asiento N° 419RDA

Deudor Alimentario: Daniel Alfredo ROBACIO (D.N.I. N° 28.657.783)

Asiento N° 420RDA

Deudor Alimentario: José Julián CARRIZO (D.N.I. N° 11.982.900)

Asiento N° 421RDA

Deudor Alimentario: Marcelo Fabián GONZÁLEZ (D.N.I. N° 30.383.614)

Asiento N° 422RDA

Deudor Alimentario: Gabriel MIRANDA (D.N.I. N° 44.665.381)

Asiento N° 423RDA

Deudor Alimentario: Natividad Milagros SÁNCHEZ GUERRERO (D.N.I. N° 42.358.874)

Asiento N° 424RDA

Deudor Alimentario: Sebastián Daniel ALVE (D.N.I. N° 36.614.658)

Asiento N° 425RDA

Deudor Alimentario: Juan Ignacio OSUNA (D.N.I. N° 29.537.011)

Asiento N° 426RDA

Deudor Alimentario: Roberto Guido SÁNCHEZ (D.N.I. N° 26.445.821)

Asiento N° 427RDA

Deudor Alimentario: Nicolás Martín RAMIREZ (D.N.I. N° 37.664.996)

Asiento N° 428RDA

Deudor Alimentario: Matías Daniel GONZÁLEZ (D.N.I. N° 34.863.267)

Asiento N° 429RDA

Deudor Alimentario: Omar Jacinto CASERES (D.N.I. N° 38.794.711)

Asiento N° 430RDA

Deudor Alimentario: Marcelino Germán HEREDIA (D.N.I. N° 35.567.334)

Asiento N° 431RDA

Deudor Alimentario: GIROTTI LUIS GUILLERMO (D.N.I. N° 23.034.520)

Asiento N° 432RDA

Deudor Alimentario: JUSTIANO HECTOR ALEXANDER (D.N.I. N° 39.721.439)