El artista, cantautor, guitarrista y escritor Eduardo Guajardo, quien además se desempeña como embajador cultural de Cosquín para la Patagonia Sur, dialogó con LU12 AM680 acerca de las distintas actividades que impulsa junto a Santacruceños del Viento, con especial énfasis en el disco y su canción homónima. La obra incluye un fragmento que expresa: “Voces tehuelches me llaman. Santa Cruz de los abuelos que poblaron el ayer. Siembra noble de mujeres que te hicieron florecer. Santa Cruz de los pioneros aferrados a tu piel. Santacruceños del viento, del Moreno y El Chaltén…”.

La iniciativa forma parte de una comunidad artística santacruceña que dispone de un sitio web (www.santacruceñosdelviento.com.ar) donde se puede acceder a la letra y la partitura de la mencionada melodía. El espacio tiene como objetivo promover y preservar la identidad folklórica regional, articulando a músicos y creadores en torno a las raíces patagónicas. “Somos una comunidad independiente y horizontal de cantautores de música de raíz folklórico/patagónica que pretende desarrollar y compartir composiciones con identidad para fortalecer y enriquecer el acervo regional/cultural actual y contribuir a la reafirmación del legado cultural vigente”, se destaca en su portal.

Guajardo explicó que “es una obra dedicada a Santa Cruz que iré subiendo de a poco hasta completar un grupo de alrededor de diez canciones. En estos días estamos por salir con otro corte, con la producción de Leandro Álvarez, con quien venimos trabajando hace tiempo, incluso desde el disco Infinitos, con el que accedimos a los Grammy Latinos como canción alternativa. Postulamos, obviamente. No nos nominaron ni ganamos nada, pero estar accediendo a esos espacios también resulta muy importante”.

Más adelante, precisó que la melodía “es una milonga compuesta para un personaje importante de El Chaltén, pionero de las cabalgatas guiadas, fallecido en 2015. Hablo de Raúl Ibarra, el ‘Loco’ Ibarra, como le decían. Es una figura muy típica de Santa Cruz. En su momento, la familia me pidió que conociera su historia y evaluara la posibilidad de crear una obra dedicada a él. Eso se concretó hace dos años y también se realizó un clip que todavía está en proceso de finalización”.

Durante otro tramo de la entrevista, detalló que en la página web los vecinos pueden encontrar material disponible para su uso y consulta. “Hay un repositorio donde se suben obras, partituras, letras y audios, con la intención de romper con la idea de que no hay dónde buscar. Nosotros decimos que sí existe ese lugar y que, además, está absolutamente preparado para que cualquiera ingrese, explore, descargue y se nutra del trabajo de compositores, compositoras, autores y autoras santacruceñas”, puntualizó.

En esa línea, añadió: “Todo lo que sea difusión de la obra regional siempre representa un avance, y es positivo. A ese cancionero ya sumamos alrededor de treinta obras en el repositorio del sitio. Vamos a seguir incorporando producciones de quienes estuvieron antes, de los que hoy seguimos creando y de quienes recién comienzan a proyectarse como autores y compositores”.

Para Guajardo, “el viento es una metáfora absoluta de lo que somos como santacruceños. Es nuestro ADN y también moldea un carácter, una porfía para seguir militando una canción que, por momentos, parece no interesarle a nadie. Sin embargo, de a poco aparece más público, más gente que se reconecta, como ocurrió con los cuatro conciertos de autores, autoras, compositores, compositoras e intérpretes de música santacruceña que realizamos en el Teatro Gran Cabral“, de Río Gallegos.

A su vez, el artista comentó: “Hace 46 años que transito el camino de la canción. Tengo más de cien obras registradas y grabadas por muchísima gente, no solo de la Patagonia, sino también de otras regiones del país e incluso del exterior: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Rusia. Todo lo que pude hacer durante estos 46 años por la identidad de mi región lo hice, y aun así hoy existe gente que desconoce el trabajo que desarrollé en la provincia”.

En otro orden, señaló: “Asistí a Cosquín durante diez años consecutivos, haciendo lo mismo que hacen todos los músicos que buscan defender su obra. Dormí incluso en el piso de un aula de escuela, sobre una colchoneta, hasta llegar después al mejor hotel del lugar. Ahora regreso por vigésimo quinto año, esta vez como integrante del Ateneo Folklórico de Cosquín”.

Al respecto, explicó que se trata del espacio “donde se piensa Cosquín, donde se delinean las políticas vinculadas al Cosquín cultural y no al espectáculo. Soy embajador cultural de Cosquín para la Patagonia Sur. Es un reconocimiento que no había sucedido antes con ningún artista patagónico”. En ese sentido, subrayó: “Intenté compartirlo y ofrecerlo como una puerta de entrada a ese escenario, pero recibí muy poca repercusión. Esto refleja el desconocimiento y también la falta de preocupación por registrar nuestra identidad y proyectar los discursos artísticos que hablan de nosotros hacia ámbitos mucho más amplios”.

Guajardo reflexionó que, pese a atravesar “una crisis cultural de identidad”, existe la posibilidad de “revertirla entre todos, no solo quienes estamos en la primera línea, sino también docentes, difusores, historiadores y todos los que viven y se cobijan en esta tierra. Es necesario empezar a traccionar, hablar y pensar en santacruceño, porque así conocemos nuestro lugar”. Por eso, concluyó: “Cuando sabemos dónde vivimos, comenzamos a querer un poco más ese espacio, a amarlo con todo lo bueno y con lo que no nos gusta, porque de eso se trata el amor”.

