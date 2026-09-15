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El Tren Patagónico abrió una convocatoria laboral para sumar profesionales a sus sedes de Cipolletti y Viedma, en Río Negro. Las búsquedas apuntan a cubrir puestos estratégicos para el funcionamiento de la empresa estatal.

El objetivo es reforzar las áreas operativas y administrativas con perfiles que tengan autonomía, capacidad de gestión y al menos cinco años de experiencia comprobable. Los cargos también requieren disponibilidad para viajar dentro de la provincia.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre de 2026.

Cuáles son las vacantes disponibles

Las posiciones se encuentran distribuidas entre Cipolletti y Viedma y están dirigidas principalmente a profesionales y perfiles jerárquicos:

Profesional de Administración Senior : Cipolletti.

: Cipolletti. Referente de Recursos Humanos : Cipolletti.

: Cipolletti. Área Comercial : Cipolletti.

: Cipolletti. Profesional de Recursos Humanos: Viedma.

En Cipolletti, el puesto de Profesional de Administración Senior está destinado a contadores públicos o licenciados en Administración de Empresas.

Se solicita experiencia en finanzas, control de procesos, seguimiento de facturación y normativa relacionada con la gestión pública.

Otra de las búsquedas corresponde al cargo de Referente de Recursos Humanos, para el que se requieren graduados en Recursos Humanos o Relaciones Laborales con amplia experiencia profesional.

Entre los conocimientos y tareas vinculados al puesto se encuentran la liquidación de haberes, confección de legajos, gestión de personal operativo y resolución de conflictos sindicales.

La tercera vacante en Cipolletti corresponde al Área Comercial. Para esta posición se buscan perfiles jerárquicos con orientación al desarrollo de nuevos servicios y ventas.

El puesto disponible en Viedma

En Viedma, la empresa busca incorporar un Profesional de Recursos Humanos con formación universitaria.

Los postulantes deberán tener conocimientos avanzados sobre convenios colectivos de trabajo, procesos disciplinarios, control de ausentismo y medicina laboral.

Además, quien ocupe el cargo tendrá a su cargo la articulación directa con las gerencias de la compañía.

Cómo realizar la postulación

Las personas que reúnan las condiciones solicitadas deberán completar el proceso exclusivamente de manera digital y enviar su Currículum Vitae actualizado a rrhh@trenpatagonicosa.com.ar.

En el asunto del correo tendrán que especificar obligatoriamente el perfil al que se postulan y la localidad elegida, ya sea Cipolletti o Viedma.

La convocatoria recibirá postulaciones hasta el viernes 18 de septiembre de 2026, cuando finalizará el plazo establecido para participar del proceso de selección.

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