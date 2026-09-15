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Un nuevo informe de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) revela un cambio en la manera en que los medios argentinos abordan la inteligencia artificial (IA). El foco ya no se limita a la incorporación de estas tecnologías ni a sus posibles efectos sobre el empleo: ahora también incluye cuestiones como la gobernanza, la atribución de contenidos, la compensación y la sostenibilidad económica del periodismo.

El reporte “Inteligencia Artificial y Medios Argentinos 2026: Adopción, Gobernanza y Sostenibilidad”, elaborado con el respaldo del International Fund for Public Interest Media (IFPIM), actualiza el primer relevamiento realizado por ADEPA durante 2025.

Para esta nueva edición se entrevistó a directivos de 20 medios informativos y, por primera vez, se sumó una encuesta a 124 periodistas. El cruce de ambas perspectivas permite comparar las decisiones institucionales de las empresas con las experiencias de quienes utilizan estas herramientas dentro de las redacciones.

El análisis se estructura en cuatro ejes:

Organización y gobernanza : contempla las estrategias institucionales, los mecanismos de incorporación, los protocolos y las instancias de formación.

: contempla las estrategias institucionales, los mecanismos de incorporación, los protocolos y las instancias de formación. Herramientas y trabajo : analiza los usos de la IA, las tareas que involucran estas tecnologías y sus efectos sobre las prácticas periodísticas.

: analiza los usos de la IA, las tareas que involucran estas tecnologías y sus efectos sobre las prácticas periodísticas. Distribución y visibilidad : examina las transformaciones en el acceso y la circulación de noticias, el tráfico, las plataformas y las nuevas modalidades de intermediación digital.

: examina las transformaciones en el acceso y la circulación de noticias, el tráfico, las plataformas y las nuevas modalidades de intermediación digital. Valor periodístico: aborda las discusiones vinculadas con el reconocimiento, la atribución y la sostenibilidad económica de los contenidos.

De las pruebas iniciales a una incorporación estratégica

Madurez es el concepto que mejor resume la evolución registrada entre los dos relevamientos.

Durante 2025, el debate giraba principalmente alrededor de la experimentación, las herramientas disponibles, la automatización, los riesgos laborales y la curiosidad tecnológica. Un año después, el escenario incorpora nuevas prioridades: gobernanza, protocolos, capacitación, AI Overviews, copyright, remuneración y sostenibilidad económica.

La IA dejó atrás su carácter experimental y pasó a ocupar un lugar dentro de las rutinas laborales, los procesos de producción y la planificación estratégica de las empresas periodísticas.

Los números reflejan ese avance: el 100% de los medios reportó una mayor adopción y el 97% de los periodistas consultados utiliza IA en su trabajo. La discusión, por lo tanto, ya no se centra en la conveniencia de emplear estas tecnologías, sino en las condiciones necesarias para hacerlo de manera estratégica y responsable.

La incorporación avanza más rápido que las reglas internas

El ritmo de adopción tecnológica no se replica necesariamente en el desarrollo de estructuras institucionales capaces de acompañarlo.

El 75% de los medios afirma contar con protocolos o lineamientos internos sobre IA, mientras que apenas el 44% de los periodistas conoce su existencia. La brecha evidencia que establecer normas constituye solo una parte del proceso: también resulta necesario difundirlas y garantizar su conocimiento dentro de las redacciones.

La formación presenta un panorama similar. El 60% de los medios indica que realizó capacitaciones formales, mientras que el 77% de los periodistas declara haber recibido formación sobre IA. La diferencia permite advertir que buena parte del aprendizaje también surge de iniciativas personales, cursos externos y procesos de autoformación.

La preocupación se extiende al modelo de negocio

Otro de los cambios más relevantes respecto de 2025 aparece en las prioridades de los medios. El debate, antes centrado principalmente en la experimentación, la automatización y las consecuencias en el trabajo periodístico, ahora incorpora con mayor fuerza el tráfico, la atribución, la compensación, la regulación y la sostenibilidad económica.

El informe 2026 suma además la perspectiva de los periodistas, cuya mirada coincide en buena medida con la de las empresas. La encuesta señala que ocho de cada diez periodistas reconocen que las herramientas de IA utilizan contenidos periodísticos para generar respuestas directas y un 75% considera que deberían existir reglas específicas para ese uso.

El valor de las noticias, en el centro del debate

La expansión de asistentes conversacionales, motores de respuesta y sistemas capaces de sintetizar noticias modifica la manera en que las audiencias acceden a la información. En cada vez más casos, una persona puede obtener contenido sin ingresar directamente al sitio que produjo la información original, una situación que abre interrogantes sobre los modelos de negocio de los medios.

Frente a este escenario, la discusión comienza a superar el plano estrictamente tecnológico y adquiere una dimensión económica y estratégica: cómo garantizar que el valor generado por el periodismo sea reconocido, atribuido y sostenido económicamente en un ecosistema informativo cada vez más mediado por sistemas de inteligencia artificial.

A propósito, el informe plantea cuatro desafíos centrales para el sector:

Consolidar una gobernanza capaz de acompañar la rápida evolución tecnológica.

una gobernanza capaz de acompañar la rápida evolución tecnológica. Fortalecer capacidades y disminuir las diferencias existentes entre organizaciones.

capacidades y disminuir las diferencias existentes entre organizaciones. Preservar la sostenibilidad frente a las nuevas modalidades de acceso a las noticias.

la sostenibilidad frente a las nuevas modalidades de acceso a las noticias. Proteger el valor periodístico mediante avances en materia de atribución, licenciamiento y remuneración.

En conclusión, la madurez registrada entre 2025 y 2026 no responde únicamente al aumento en el uso de estas herramientas. El cambio principal radica en que la inteligencia artificial pasó de ser una innovación experimental a convertirse en una cuestión estratégica para la industria.

“El desafío hacia adelante será acompañar esa transformación con reglas, capacidades y mecanismos que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología y, al mismo tiempo, reconocer y sostener el valor de la información periodística profesional”, remarcaron desde ADEPA.

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