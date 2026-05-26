Un episodio registrado en la costa de Río Negro generó atención entre investigadores que estudian el comportamiento de las orcas en la Patagonia. Una orca macho se acercó a un kayakista que navegaba en Bahía Rosas, en el Golfo San Matías, cuando estaba por llegar a la costa.

El hecho ocurrió durante la tarde del 25 de mayo y fue reportado por la organización Península Valdés Orca Research, que identificó al ejemplar como “Pao” (PTN-006), uno de los machos monitoreados en el norte de la Patagonia argentina.

Según detallaron desde el equipo científico, el animal habría confundido el sonido de los remos golpeando el agua con el desplazamiento de un lobo marino, una de sus presas habituales.

“Hoy, 25 de mayo de 2026 en horas de la tarde, el macho Pao protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes”, señalaron desde la organización al difundir lo ocurrido.

Cómo fue el acercamiento de la orca al kayakista

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir del video registrado en el lugar, el ejemplar avanzó hacia la orilla luego de detectar un estímulo auditivo que asoció con una posible presa.

La embarcación se encontraba a escasos metros de la costa cuando la orca se aproximó. Al llegar hasta el sector donde navegaba la persona y advertir que no se trataba de un animal marino, cambió de dirección y regresó mar adentro sin provocar contacto ni incidentes.

This browser does not support the video element.

El momento fue captado en video por Mili Yahuar, quien compartió las imágenes con el equipo de investigadores. También Fernando Mariño y Matías Acuña aportaron información para reconstruir lo sucedido.

Desde la organización remarcaron que no existen registros documentados de ataques de orcas salvajes a seres humanos en libertad.

Qué explicaron los investigadores sobre el comportamiento de “Pao”

Los especialistas indicaron que el comportamiento observado se vincula con la capacidad de estos cetáceos para identificar presas a través de estímulos acústicos y movimientos en el agua.

En este caso, la hipótesis principal señala que el sonido generado por el kayak habría activado una respuesta de aproximación del ejemplar, que interpretó la señal como la presencia de un lobo marino cerca de la costa.

Al acercarse y reconocer visualmente la embarcación, el animal corrigió la trayectoria.

“Muy probablemente, el sonido de los remos en el agua atrajo a Pao, que creyó encontrarse con una potencial presa. Al llegar hasta la orilla, dándose cuenta de que se trataba de una persona en canoa, dio vuelta y regresó mar adentro”, explicaron desde Península Valdés Orca Research.

Quién es “Pao”, la orca registrada en la Patagonia

“Pao” (PTN-006) forma parte del catálogo de ejemplares monitoreados por investigadores que estudian las orcas del litoral patagónico.

Se trata de un macho nacido en 2005 e identificado como integrante de una de las familias de orcas observadas regularmente entre las costas de Río Negro y la zona de Península Valdés, en Chubut.

Los registros científicos señalan que en los últimos años comenzó a mostrar desplazamientos independientes respecto de su grupo familiar, comportamiento que forma parte del proceso de maduración de los machos adultos.

El ejemplar es reconocido además por integrar el grupo de orcas que desarrollan la técnica conocida como varamiento intencional.

El método de caza de las orcas patagónicas

Las orcas del norte de la Patagonia son estudiadas por su capacidad de ejecutar maniobras de caza coordinadas cerca de la costa.

La técnica del varamiento intencional consiste en impulsarse fuera del agua aprovechando la marea alta para capturar crías de lobos y elefantes marinos que permanecen en la orilla.

Este comportamiento fue documentado por primera vez en 1974 y desde entonces es objeto de seguimiento científico debido a que se transmite entre generaciones.

Los períodos de mayor observación se registran entre marzo y mayo, y luego entre octubre y noviembre, coincidiendo con etapas de actividad de caza en distintos sectores de la costa patagónica.

Un registro que se suma al monitoreo científico

El episodio ocurrido en Bahía Rosas quedó incorporado al seguimiento que realizan los investigadores sobre el comportamiento de estos cetáceos en libertad.

Para el equipo de Península Valdés Orca Research, la secuencia constituye un registro que permite ampliar el análisis sobre cómo las orcas responden a estímulos acústicos y cómo ajustan su comportamiento al identificar el entorno.

El caso volvió a poner el foco en el monitoreo permanente de la fauna marina en el Golfo San Matías, una de las áreas de observación más relevantes para el estudio de las orcas en la Patagonia argentina.