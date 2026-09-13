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La Cuenca Carbonífera recibió este sábado una dolorosa noticia: falleció a los 60 años el doctor Gustavo Reges, reconocido médico ginecólogo, docente y vecino de Río Turbio, localidad en la que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional y construyó un fuerte vínculo con la comunidad.

Reges había llegado a Río Turbio para ejercer la medicina y, con el paso de los años, convirtió a la localidad en mucho más que su lugar de trabajo. El Hospital Distrital Río Turbio “Dr. José Alberto Sánchez” acompañó a numerosas mujeres y familias, especialmente durante los embarazos y nacimientos.

Su labor también estuvo vinculada al CIC Padre Mugica, donde fue recordado con especial afecto por sus compañeros y vecinos.

Desde el Hospital expresaron su profundo pesar por la partida del profesional y destacaron su compromiso y calidad humana. “Su compromiso, su calidad humana y su paso por nuestra institución permanecerán siempre en el recuerdo de quienes tuvimos el honor de compartir el camino con él”, señalaron.

También desde el CIC Padre Mugica despidieron al “querido Doc. Gustavo Reges” y resaltaron su personalidad frontal, transparente y comprometida. En el mensaje lo definieron como “un luchador aguerrido de la vida” y destacaron su perseverancia y su manera de ejercer la medicina.

“Fue un ginecólogo que dedicó su vida a cuidar la vida de otros, a acompañar, a traer vida al mundo”, expresaron desde la institución. Además, recordaron una de las frases que quedó asociada a su forma de vivir: “A la vida hay que disfrutarla”.

Su vínculo con la UNPA

La trayectoria de Reges también tuvo un fuerte componente académico. Durante aproximadamente dos décadas formó parte de la comunidad de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Unidad Académica Río Turbio (UNPA-UART).

En la institución se desempeñó como docente y participó en distintas actividades vinculadas con la vida universitaria, entre ellas comisiones evaluadoras de cargos relacionadas con carreras como Enfermería Universitaria.

Su compromiso con la UNPA-UART fue reconocido a lo largo de los años y su presencia quedó ligada tanto a las aulas como a los distintos espacios de la Unidad Académica.

Desde la universidad también expresaron sus condolencias por el fallecimiento y lo recordaron como un “querido docente”, cuya huella trascendió el ámbito académico para alcanzar a toda la comunidad de Río Turbio.

El recuerdo de sus pacientes y vecinos

A lo largo de su carrera como ginecólogo, Reges acompañó a numerosas mujeres y familias de la Cuenca Carbonífera. Para muchas de ellas, su nombre quedó ligado a momentos trascendentales, especialmente aquellos relacionados con el nacimiento de sus hijos.

Con su fallecimiento, queda el recuerdo de sus compañeros, alumnos, pacientes y de tantas familias que confiaron en él. Su paso por el hospital, la universidad y los espacios comunitarios de Río Turbio quedó marcado por la medicina, la docencia y, sobre todo, por los vínculos que construyó a lo largo de los años.

Servicio y traslado

El servicio se realizó este sábado 12 de septiembre de 2026 en la sala ubicada en barrio Los Ñires, manzana 128, calle San Julia A, desde las 16:00 hasta las 22:00 horas.

Posteriormente, los restos de Gustavo Reges fueron trasladados a la ciudad de Río Gallegos para su cremación.