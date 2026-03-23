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Segundo Villagra tenía 23 años cuando en la noche de Reyes de 1977 fue asesinado en el puente sobre el río Samborombon Chico, en el Km 56 de la ruta 215, en el hecho que se conoce como la Masacre de Brandsen.

Nació en Río Turbio, estudió en la Escuela Agrotécnica Salesiana de Río Grande y realizó una especialización en la Escuela Agrotécnica de Guatraché, en La Pampa. En 1974, migró para seguir la carrera de Veterinaria en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La mayoría de los familiares de Segundo residen en la Cuenca Carbonífera, donde tendrán lugar una vigilia y dos actos al cumplirse 50 años del golpe de Estado genocida.

Segundo Villagra.

“Es un un triste aniversario para todos los argentinos y es muy significativo para nosotros con muchas pérdidas durante todos estos años, hemos perdido referentes muy importantes como Norita Cortiñas, como Hebe de Bonafini, quienes han dejado un vacío grande, pero también un legado muy grande. Y en lo personal, haber perdido a familia muy cercana como mi abuela que falleció en pandemia, como mi papá que falleció hace dos años”, manifestó Cristian Villagra, uno de los sobrinos de Segundo, a La Opinión Austral.

“A todos los que estamos transitando estos 50 años, se nos vienen a la memoria aquéllos que también estuvieron en esa lucha permanente durante todos estos años”, acotó.

“Lo que pasó en Córdoba con el hallazgo por parte del Equipo de Antropología Forense, es un trabajo que viene de hace un montón de tiempo y creo que todos los familiares, amigos, trabajamos constantemente en eso. Estamos con muchísima expectativa de algún día poder recuperar a Segundo, ya no por mi abuela o por mi papá, sino para que vuelva a estar en un lugar de de paz y no en el lugar violento en el cual terminó, pero creo que eso es un trabajo de todos los días”.

La familia Villagra entregará al museo de Río Turbio una copia del legajo reparado por la Universidad de La Plata.

Cristian consideró que “el 24 de marzo, tal vez somos un poquito más visibles. Es una oportunidad importante para que todos nosotros podamos manifestarnos y hablar políticamente también de lo que está pasando, es un momento en el cual todos nos escuchan“.

Este lunes 23 de marzo en la Plaza del Reloj de Río Turbio tendrá lugar una vigilia. “Es algo muy particular de nuestra familia, lo comenzamos a hacer en Río Turbio y tomamos la plaza porque es un lugar de encuentro del pueblo y también el lugar donde las madres decidieron movilizarse en Buenos Aires. Siempre hemos pintado pañuelos y como dice la consigna, vamos a multiplicarlos. Hemos invitado a todo Río Turbio, sobre todo a los amigos de Segundo, agrupaciones políticas, a todos, y vamos a hacer una muy linda actividad”, adelantó.

En tanto que el 24 de marzo a las 12:00, el acto central se realizará en la Plaza del Nunca Más, organizada por el Municipio de Río Turbio y a las 19:00 en la localidad de 28 de Noviembre. “Este año desde la familia Villagra hemos decidido dar una copia del legajo reparado de la universidad, lo recibimos hace dos años, dejaremos la copia en el museo de nuestro pueblo, el museo del pueblo de Segundo”, cerró.