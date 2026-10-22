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Los jubilados, pensionados y retirados de Santa Cruz cobrarán sus haberes correspondientes a octubre este viernes 23, según informó la Caja de Previsión Social (CPS). La acreditación se realizará un día antes de la fecha establecida por la normativa provincial, que fija el pago mensual para el día 24.

La fecha fue adelantada debido a que el 24 de octubre cae sábado. En ese contexto, corresponde aplicar lo establecido por la Ley Provincial 3840, que regula el calendario de pago de los beneficios previsionales.

La norma establece que los haberes de las personas jubiladas, pensionadas y retiradas deben abonarse de manera integral el día 24 de cada mes. Sin embargo, contempla una excepción cuando la fecha coincide con una jornada inhábil.

En esos casos, la legislación dispone que el pago debe realizarse el día hábil anterior más próximo. Por ese motivo, la CPS fijó para este viernes 23 la acreditación de los haberes correspondientes al período de octubre.

Cómo consultar los recibos de haberes de la Caja de Previsión Social

Los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga a través de la página oficial de la Caja de Previsión Social: cps.gov.ar.

Los beneficiarios podrán acceder a sus comprobantes a partir del día de cobro. Allí podrán consultar los importes liquidados y verificar los conceptos correspondientes a los aumentos aplicados según cada régimen previsional.

Aumentos de octubre para jubilados y pensionados: qué sectores reciben incrementos

La liquidación de octubre contempla las actualizaciones de las escalas salariales correspondientes a distintos sectores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, servicios y otras actividades.

Los porcentajes informados por la CPS varían según el régimen de origen de cada beneficio. Para la mayoría de los sectores, los incrementos se ubican entre el 1% y el 3%.

El detalle de las escalas salariales aplicadas es el siguiente:

Administración Pública Provincial: 3%.

3%. Aeronáuticos: 3%.

3%. A.M.A.: 3%.

3%. Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP): 2%.

2%. Autoridades Superiores: 3%.

3%. Cámara de Diputados: 3%.

3%. Docentes: 1%.

1%. Distrigas: 1%.

1%. Luz y Fuerza SPSE: 1%.

1%. Autoridades superiores de SPSE: 1%.

1%. FENTOS: 1%.

1%. FOMICRUZ: 3%.

3%. Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV): 2%.

2%. Instituto de Energía: 1%.

1%. Régimen Previsional: 2%.

2%. Policía: 1,2%.

1,2%. SATSAID: 3%.

3%. Salud: 3%.

3%. UNEPOSC: 3%.

3%. Vialidad: 3%.

3%. Equiparación Banco Santa Cruz: 3%.

3%. Municipalidad de Piedra Buena: 3%.

3%. Municipalidad de Puerto San Julián: escala de septiembre, con un incremento del 11%.

Los porcentajes corresponden a las escalas salariales informadas para cada régimen. Por lo tanto, el incremento que recibe cada beneficiario depende del sector al que pertenece su haber previsional.

Quiénes cobran con un aumento del 11% en octubre

Entre los incrementos detallados por la Caja de Previsión Social, el más alto corresponde a los beneficiarios vinculados a la Municipalidad de Puerto San Julián, para quienes se aplica la escala salarial de septiembre con un aumento del 11%.

Este porcentaje también aparece consignado en el apartado de liquidaciones complementarias de octubre, por lo que es necesario distinguir entre las escalas aplicadas en la liquidación general y los ajustes incluidos como complementarios.

En el caso de Puerto San Julián, la información oficial señala la aplicación de la escala de septiembre con un incremento del 11%. Los beneficiarios de ese régimen deberán consultar sus recibos para verificar los importes acreditados y los conceptos incluidos en la liquidación.

Liquidación complementaria de octubre: los aumentos para Piedra Buena y Puerto San Julián

Además de los porcentajes correspondientes a las escalas salariales aplicadas en octubre, la CPS informó incrementos contemplados en una liquidación complementaria para dos municipios de Santa Cruz.

El detalle publicado establece lo siguiente:

Municipalidad de Piedra Buena: escala de agosto, con un incremento del 5%.

escala de agosto, con un incremento del 5%. Municipalidad de Puerto San Julián: escala de septiembre, con un incremento del 11%.

Estos conceptos figuran específicamente bajo el apartado de liquidación complementaria de octubre. Su inclusión permite identificar los ajustes correspondientes a cada municipio, diferenciándolos de los porcentajes generales aplicados a los distintos regímenes.

De esta manera, el calendario previsional de octubre tendrá como fecha de acreditación el viernes 23, mientras que los aumentos dependerán de la escala salarial correspondiente a cada sector. La consulta de los recibos oficiales permitirá a jubilados, pensionados y retirados verificar el monto liquidado y los incrementos incorporados a sus haberes.