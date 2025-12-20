Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz concretó este viernes 19 de diciembre la Sesión Ordinaria N.º 805, la última del año 2025, en la que aprobó por unanimidad una medida considerada histórica para la Educación Técnico Profesional. Se trata del Acuerdo N.º 716/25, que establece y reglamenta las misiones y funciones de los jefes de laboratorio, ayudantes de laboratorio de Físico-Química y ayudantes de gabinete de Informática en el nivel secundario técnico.

La sesión estuvo encabezada por la presidenta del organismo, Iris Rasgido, junto a la vicepresidenta Esther Pucheta, y contó con la participación de la vocal por el Ejecutivo, Rosa Villaseca; la secretaria general, Verónica Muñoz; los vocales por los docentes de gestión pública y privada, Pedro Cormack y Gloria Robles; y la vocal en representación de los padres, Nahir Castillo.

Iris Rasgido encabezó la última Sesión Ordinaria del Consejo Provincial de Educación 2025.

Un acuerdo construido con diálogo y consenso

Desde el Consejo Provincial de Educación destacaron que el Acuerdo N.º 716/25 es el resultado de un proceso de trabajo sostenido y de diálogo fortalecido con la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). La iniciativa surgió a partir de una solicitud presentada en el ámbito paritario y se desarrolló en el marco de las subcomisiones laborales.

El proyecto se construyó de manera conjunta, subcomisión por subcomisión, con la participación activa de equipos técnicos del CPE y representantes sindicales. Este trabajo permitió consensuar un marco normativo que hasta el momento no existía en la provincia para estos cargos específicos de la Educación Técnico Profesional.

El acuerdo aprobado constituye un avance significativo en la carrera docente, ya que por primera vez se encuadran de forma clara y precisa las misiones, funciones y responsabilidades del Jefe de Laboratorio, del Ayudante de Laboratorio de Físico-Química y del Ayudante de Gabinete de Informática.

Hasta ahora, estos roles se desempeñaban sin una reglamentación específica, lo que generaba incertidumbre laboral y desigualdades en el reconocimiento de tareas. Con esta normativa, el CPE ordena la estructura de la Educación Técnica y brinda previsibilidad a quienes cumplen funciones clave en los entornos de práctica y experimentación.

Reconocimiento como docentes frente a alumnos

Uno de los puntos centrales del Acuerdo N.º 716/25 es el reconocimiento del Ayudante de Laboratorio de Físico-Química y del Ayudante de Gabinete de Informática como docentes frente a alumnos. La normativa los incorpora bajo la figura de pareja pedagógica junto al profesor a cargo del espacio curricular.

Este reconocimiento jerarquiza su rol pedagógico y tiene un impacto directo en el régimen jubilatorio, ya que las horas desempeñadas en estos cargos comienzan a computarse como frente a grado a los efectos previsionales. Desde el CPE remarcaron que esta definición fortalece derechos y corrige una deuda histórica con estos trabajadores de la educación técnica.

La normativa también define y promueve la aplicación de Buenas Prácticas de Laboratorio e Informática, con incidencia directa en los aprendizajes de los estudiantes. El objetivo es fortalecer las condiciones de seguridad, cuidado y calidad de los entornos formativos, garantizando prácticas pedagógicas acordes a las exigencias de la Educación Técnico Profesional.

Según destacaron desde el organismo, la medida impacta positivamente tanto en la organización institucional como en la calidad educativa, al ordenar funciones y responsabilidades dentro de los espacios de laboratorio y gabinetes informáticos.

Desde el Consejo Provincial de Educación subrayaron que la aprobación del Acuerdo N.º 716/25 fortalece derechos laborales, ordena la carrera docente y brinda previsibilidad laboral y previsional. Además, señalaron que la decisión se inscribe en una política educativa basada en el diálogo, el consenso y la jerarquización de la Educación Técnica en Santa Cruz.

Durante la misma sesión, también se trataron otros temas inherentes al ámbito educativo, dando cierre formal a la última reunión ordinaria del año de la cartera educativa provincial.

Fechas clave del calendario escolar 2026

Cabe recordar que en la sesión anterior, la N.º 804, los vocales del Consejo Provincial de Educación aprobaron por unanimidad el Calendario Escolar 2026, que establece las fechas clave para el próximo ciclo lectivo en Santa Cruz.

Según lo definido, los docentes deberán regresar a las instituciones educativas tras el receso de verano el 9 de febrero de 2026. El inicio de clases para los estudiantes quedó fijado para el miércoles 25 de febrero de 2026.

El receso invernal se desarrollará entre el lunes 13 y el viernes 24 de julio de 2026, mientras que el cierre del ciclo lectivo está previsto para el viernes 18 de diciembre de 2026. Estas definiciones buscan garantizar previsibilidad y una adecuada planificación pedagógica para toda la comunidad educativa de la provincia.