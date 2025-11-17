Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos extremos en Santa Cruz y Chubut, con ráfagas superiores a los 135 km/h en el norte santacruceño. Ante este escenario, el Gobierno provincial, que activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) bajo la coordinación de Protección Civil, difundió una actualización sobre la situación esta tarde.

Según el comunicado publicado en las redes oficiales, el suministro eléctrico fue restablecido en Puerto Deseado y Caleta Olivia, mientras persisten las tareas junto a Transpa y Transener.

Respecto al estado de las rutas, se confirmó que continúan intransitables por seguridad. “Se solicita a los pasajeros con vuelos en El Calafate (operando con relativa normalidad) tomar recaudos debido a la restricción vial”, advirtió el mensaje.

Además, se registraron múltiples incidentes vinculados al temporal. “En Caleta Olivia se registraron 100 requerimientos por voladura de techos, resultando en personas evacuadas. El personal de Protección Civil fue enviado a Las Heras para operar en la zona”, detalló el informe.

El Gobierno provincial también recordó los números de contacto en caso de emergencia, con un mensaje firme: “El Gobierno de Santa Cruz en alerta máxima. Si no tenés una urgencia, ¡por favor, quedate en casa!”.

Números de emergencia:

103 (Protección Civil)

911

100 (Bomberos)

