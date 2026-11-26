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Hay alerta por vientos en las localidades de Santa Cruz: hasta horas atrás, regía la naranja y ahora la amarilla. Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de la provincia de Santa Cruz habló en LU12 AM680 y se refirió a la situación.

En cuanto al panorama del miércoles 25 de noviembre, la funcionaria relató que a las 18 horas Servicio Nacional Meteorológico “puso una alerta naranja que afectó a horas de la madrugada lo que es Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, Gobernador Gregores, Río Turbio y 28 de Noviembre”.

“Lo más fuerte que pegó fue lo que es Ruta Nacional N° 40, Ruta Provincial N° 5 y en la localidad de Río Turbio, donde tuvimos emergencias”, comentó Gordillo y añadió que asistieron por voladura de techos y cables caídos, mientras en el resto de las localidades no realizaron intervenciones.

Actualmente, rige la alerta amarilla desde las 6 de la mañana y afecta a toda la provincia. “Es una alerta que puede superar los 90 km/h en algunas localidades. La alerta naranja que se registró antes podía superar los 110 km/h”, sostuvo. En lo que es la cuenca que registró 106 km/h, aunque no llegó a los 110, pero demando emergencias.

La subsecretaria de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo hablando con La Opinión Austral. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Recomendaciones para la comunidad santacruceña

Ante la solicitud de recomendaciones para la comunidad de la provincia, Gordillo comentó los vecinos se comuniquen con el 103 para solicitar el estado de las rutas antes de emprender viaje y sean pacientes cuando se cortan los caminos, ya que son medidas “para prevenir y evitar accidentes”.

En caso de que sea inevitable salida la ruta, se recomienda “bajar la velocidad”. Mientras que en las viviendas es importante revisar los techos y sujetar en caso de que sea necesario.

“Mayormente los accidentes pasan por las velocidades que toman los vehículos y no respetan que el viento es peligroso; por ahí algunos conductores se enojan, pero es para prevenir y cuidar a la comunidad; que sepan que cuando se corta la ruta es por lo que está sucediendo”, añadió a LU12 AM680.

Hasta cuando rige la alerta amarilla

Gordillo explicó que el clima está cambiante y reciben varios informes del Servicio Nacional Meteorológico. “Por ahí cambia al mediodía y a la tarde, a las 18, recibimos el otro informe y ahí vamos viendo nosotros para poder este subir la alerta que el día”.