Anunciaron la fecha de pago a los jubilados de Santa Cruz por el fin de semana largo: quienes cobrarán con aumento y de cuánto será

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La Caja de Previsión Social de Santa Cruz confirmó el cronograma de pago de haberes correspondientes al mes de mayo para jubilados, pensionados y retirados provinciales. La acreditación se realizará el viernes 22, de manera anticipada al calendario habitual, e incluirá los incrementos salariales aplicados según cada régimen municipal y sectorial.

Pago de haberes en Santa Cruz: por qué se adelanta la fecha

La confirmación fue realizada por la Caja de Previsión Social (CPS), en el marco del cumplimiento de la Ley 3840, que regula la fecha de pago de haberes previsionales en la provincia. La normativa, reglamentada en octubre de 2023, establece que los haberes deben abonarse el día 24 de cada mes de forma íntegra.

Sin embargo, la misma ley contempla una excepción: cuando la fecha de pago cae en un día inhábil, la acreditación debe efectuarse el día hábil anterior más cercano. Bajo esta disposición, este mes los pagos se adelantarán al viernes 22, garantizando así la disponibilidad de los fondos para los beneficiarios sin demoras administrativas.

Jubilados y pensionados: quiénes cobran en mayo con aumento

El organismo previsional detalló que los haberes de mayo incluyen actualizaciones salariales diferenciadas según los distintos regímenes municipales y organismos adheridos al sistema previsional provincial.

Entre los incrementos confirmados se destacan:

Municipalidad de Río Gallegos: 10%

Municipalidad de Piedra Buena: 5%

Municipalidad de El Calafate: escala salarial de mayo 2026

Municipalidad de Puerto Deseado: 3,5% más adicional por título del 100%

Municipalidad de Los Antiguos: escala de abril con 5%

Además, se informó la aplicación de incrementos mediante liquidación complementaria, que impactan en ajustes retroactivos de meses anteriores.

Liquidación complementaria: refuerzos salariales en distintos municipios

La CPS detalló que varios municipios de Santa Cruz recibirán ajustes adicionales durante la liquidación complementaria de mayo. Estos refuerzos responden a actualizaciones acumuladas de escalas previas y modificaciones en bases de cálculo.

Los casos más relevantes incluyen:

Municipalidad de Los Antiguos: escala de marzo (3%) y abril (5%)

Municipalidad de Río Gallegos: ajuste de abril con 10%

Municipalidad de Puerto Deseado: escala de abril con incremento del 6,5%

Municipalidad de Puerto San Julián: modificación de base de cálculo para adicionales de jefaturas

Banco Santa Cruz: escala de noviembre 2025 con 2,5%

Estos ajustes forman parte del esquema de actualización progresiva que impacta directamente en los ingresos de jubilados y pensionados provinciales.

Caja de Previsión Social: consulta de recibos y trámites online

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz recordó que los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga digital en el sitio oficial del organismo: Caja de Previsión Social Santa Cruz.

Desde el organismo señalaron que este sistema permite agilizar consultas, evitar traslados innecesarios y garantizar el acceso a la información de manera transparente para todos los beneficiarios del régimen previsional provincial.

Impacto en jubilados de Santa Cruz: previsibilidad y actualización de ingresos

El esquema de pagos de mayo se enmarca en una política de actualización de haberes que busca acompañar el contexto económico y la evolución de las escalas salariales de los trabajadores activos, lo que impacta directamente en el sistema previsional.

Con el pago adelantado al viernes 22 y la aplicación de aumentos en distintos sectores, los jubilados, pensionados y retirados de Santa Cruz contarán con una acreditación que combina previsibilidad en el calendario y ajustes diferenciados según cada régimen laboral.