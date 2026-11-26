Las medidas alcanzan al personal de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, y tienen como objetivo facilitar el encuentro familiar durante las fiestas y organizar el funcionamiento de los organismos estatales durante el período de verano.

Asueto administrativo: los días 23,24, 30 y 31 de diciembre

A través del Decreto N.º 1229/26, el Poder Ejecutivo Provincial estableció asueto administrativo para los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2026.

La disposición busca facilitar que los trabajadores estatales puedan compartir las celebraciones de Navidad y Año Nuevo con sus familias, contemplando también la posibilidad de trasladarse entre localidades.

El decreto invita asimismo a las municipalidades, comisiones de fomento y demás poderes del Estado a adoptar una medida similar para sus respectivos trabajadores.

Receso administrativo durante el verano

Por otra parte, mediante el Decreto Nº 1230/26, el gobernador Claudio Vidal dispuso el receso anual administrativo a partir del 1 de diciembre de 2026 y durante enero y febrero de 2027.

Durante este período, el personal deberá usufructuar preferentemente la Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 2026, de acuerdo con la normativa vigente y la situación particular de cada agente.

El decreto también establece que los trabajadores que tengan licencias pendientes de períodos anteriores deberán solicitar o programar su utilización en primer término, conforme a las condiciones previstas en la disposición.

Asimismo, se dispone la suspensión de los plazos procesales administrativos durante enero de 2027, sin afectar la validez de aquellos actos que, por su naturaleza, deban cumplirse de manera impostergable.

Continuidad de los servicios esenciales

Las disposiciones establecen que los organismos provinciales deberán garantizar la continuidad de los servicios esenciales y contar con una dotación mínima de personal para asegurar su funcionamiento.

Para las áreas administrativas comprendidas en el decreto se fijó un horario de atención de 10:00 a 16:00 durante enero de 2027, con posibilidad de establecer horarios diferentes cuando la naturaleza de las tareas así lo requiera.

En particular, los ministerios de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Salud y Ambiente -en sus sectores críticos- y Seguridad, en relación con la Policía de Santa Cruz, deberán organizar los períodos de licencia de sus agentes priorizando la prestación de los servicios básicos.

De esta manera, el Gobierno Provincial organiza el funcionamiento de la Administración Pública durante las celebraciones de fin de año y el período estival, contemplando el descanso de los trabajadores y garantizando la atención de las necesidades esenciales de la comunidad.