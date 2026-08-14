Este jueves, cerca de las 9:45 de la mañana, el personal de Vialidad Provincial comenzó con las tareas de reparación de baches sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre Caleta Olivia y Ramón Santos. Desde el organismo, solicitaron a los conductores circular con precaución y reducir la velocidad.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 13 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La intervención contempló distintos sectores de la calzada que se encontraban deteriorados y tiene como objetivo mejorar las condiciones de circulación sobre una de las principales vías de conexión entre el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut.

El inicio de los trabajos se produjo luego del informe especial de Seguridad Vial publicado por La Opinión Austral, el martes 11 de agosto. Durante ese recorrido se identificaron sectores con baches, grietas, deformaciones y desniveles que dificultaban la circulación y obligaban a los conductores a disminuir la velocidad para atravesar determinados puntos.

Recorrido

Este viernes, el equipo periodístico de La Opinión Austral regresó al tramo comprendido entre Caleta Olivia y Ramón Santos para realizar un nuevo relevamiento y observar el avance de las tareas.

Durante el recorrido se pudo constatar que algunos sectores identificados en el informe anterior ya fueron intervenidos. En tanto, otros pozos – de mayor profundidad- fueron señalizados ya que el material aún se encontraba fresco.

Sin embargo, el nuevo relevamiento también permitió advertir que persisten tramos deteriorados. En algunos puntos todavía se observan pozos de una profundidad aproximada de entre 5 y 10 centímetros, sobre la superficie de circulación.

Uno de los baches que no fueron reparados sobre el tramo Ramón Santos- Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Es importante resaltar, que en un tramo de la ruta, se encuentra un desvío importante. Si bien está señalizado, requiere especial atención por parte de los conductores. La bifurcación presenta un marcado desgaste y puede resultar difícil de advertir, especialmente durante la noche o cuando las condiciones climáticas reducen la visibilidad.

Desvío en la Ruta Nacional 3. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Las dificultades que enfrentan los conductores

El estado de la Ruta Nacional 3 es un reclamo histórico. Durante el relevamiento realizado días atrás por este medio, vecinos y conductores señalaron distintas dificultades vinculadas con las condiciones de la calzada. Entre los testimonios recogidos por La Opinión Austral, algunos usuarios relataron haber permanecido durante varias horas en la zona luego de sufrir roturas de neumáticos.

A las dificultades propias del estado del pavimento se suma otro factor que puede complicar la respuesta ante una emergencia: la falta de señal de telefonía celular en distintos sectores del recorrido.

Para evitar este tipo de baches, los conductores deben realizar maniobras o circular por el medio de la ruta. FOTO: TAMARA MORENO / LOA

Esta situación dificulta que quienes sufren una avería o un incidente puedan comunicarse de manera inmediata para solicitar asistencia o alertar a otros conductores.

Tránsito permanente

El tramo entre Caleta Olivia y Ramón Santos forma parte de un corredor con circulación constante durante todo el año.

Por la Ruta Nacional 3 transitan vehículos particulares, colectivos de larga distancia, camiones de carga y unidades vinculadas con las actividades petrolera, minera y pesquera.

También es una vía utilizada para conectar distintas localidades de Santa Cruz y Chubut y para el traslado de mercaderías hacia diferentes puntos de la Patagonia.

El volumen y la diversidad del tránsito hacen que las condiciones de la calzada tengan incidencia directa en la circulación cotidiana. Por este motivo, las tareas de mantenimiento resultan necesarias para conservar la transitabilidad del corredor.

Las tareas de mantenimiento se realizaron en algunos puntos de la calzada. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.