Este lunes, se realizó la presentación oficial del Operativo “Verano Vivo 2025-2026”, la campaña de prevención vial que comenzó a implementarse el pasado 20 de diciembre en las rutas de la provincia, y que se extenderá hasta el 22 de marzo.

La presentación tuvo lugar en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía y estuvo encabezada por la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, junto al comisario mayor Martín Lebrand, jefe del Departamento de Unidades Operativas Camineras Zona Sur; al comisario Jorge Ledesma, de la Dirección General de Policía Caminera; al subcomisario Víctor Moreno, jefe de la Unidad Operativa Caminera La Esperanza; el comisario Jorge Andrade, jefe de la Unidad Operativa Caminera Güer Aike, y el comisario Sebastián Palacios, a cargo de la División Caminera de Chimen Aike.

En la oportunidad, las autoridades remarcaron que el objetivo central de “Verano Vivo” es evitar siniestros viales, tragedias en rutas y caminos provinciales, apelando tanto al control preventivo como a la responsabilidad individual de quienes circulan. En ese sentido, se insistió en la importancia del autocuidado y el cumplimiento estricto de las normas de tránsito.

“Un momento de descanso o vacaciones no puede transformarse en una tragedia. Por eso trabajamos, y por eso necesitamos el acompañamiento de los ciudadanos”, manifestó María Sanz, haciendo hincapié en el uso permanente del cinturón de seguridad, el respeto a los límites de velocidad y la necesidad de planificar los viajes con tiempo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas propias de la provincia.

Las autoridades recordaron que la velocidad máxima permitida en Santa Cruz es de 110 kilómetros por hora, y aclararon que el control no apunta a sancionar únicamente, sino a generar conciencia vial. Asimismo, explicaron que durante la campaña se refuerzan los controles, optimizando los recursos humanos y logísticos disponibles, con personal que redobla esfuerzos durante el período estival.

El comisario mayor Lebrand explicó que, si bien la Policía Caminera mantiene presencia durante todo el año, en verano se suman comisarías locales de aquellas localidades donde no existen unidades camineras específicas, como es el caso de Puerto San Julián o Comandante Luis Piedra Buena, lo que permite ampliar la cobertura sin descuidar la prevención en las jurisdicciones urbanas.

Entre las principales infracciones detectadas, se mencionaron el exceso de velocidad, la falta de uso del cinturón de seguridad, el transporte inadecuado de menores sin sistemas de retención infantil, el sobrepaso indebido y el consumo de alcohol al conducir, recordando que en la provincia rige el alcohol cero. También se alertó sobre el riesgo que representan los animales sueltos en ruta, una de las principales causas de siniestros viales en Santa Cruz.

En ese marco, se destacó que la provincia trabaja bajo el paradigma de “Visión Cero”, que sostiene que el único número aceptable de víctimas fatales o heridos graves por hechos de tránsito es cero, adaptando ese concepto a la realidad y posibilidades locales.

Obras en el puente

Finalmente, se informó que a partir de mediados de enero se prevé el inicio de la reparación integral del puente sobre el río Santa Cruz, a la altura de Comandante Luis Piedra Buena, una obra que podría generar restricciones o demoras en la circulación. Por tal motivo, se recomendó a los conductores mantenerse informados y extremar las precauciones al transitar por la zona.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Policía Caminera reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a asumir una conducta responsable al volante, entendiendo que cumplirlas no es una recomendación, sino una obligación que puede salvar vidas.