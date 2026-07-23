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La ola polar que afecta a gran parte de la Patagonia mantiene bajo alerta roja por frío extremo a Santa Cruz. Con temperaturas que permanecen varios grados bajo cero durante gran parte del día, las autoridades recomiendan extremar los cuidados tanto para la salud como para la protección de las viviendas.

Uno de los problemas más frecuentes durante estas jornadas es el congelamiento de las cañerías. Cuando el agua queda atrapada en el interior de los tubos y se congela, aumenta su volumen y puede provocar grietas, fisuras o incluso la rotura total de la instalación.

La situación suele afectar especialmente a viviendas poco habitadas, casas de fin de semana o sectores expuestos al exterior sin aislamiento adecuado.

Cómo descongelar una cañería congelada

Si al abrir una canilla no sale agua o el caudal es muy reducido, es posible que exista un tramo congelado en la instalación.

Aplicar calor con un secador de pelo: una de las alternativas más seguras es utilizar un secador de pelo para transmitir calor de manera gradual sobre la zona afectada. El aire caliente debe aplicarse lentamente hasta que el agua vuelva a circular con normalidad.

Utilizar un trapo con agua caliente: también puede colocarse un paño empapado en agua caliente alrededor de la cañería congelada. Otra opción es apoyar el trapo sobre el tubo y verter agua caliente de manera progresiva para acelerar el descongelamiento.

Soplete de gas para tuberías metálicas: en algunos casos se utiliza un soplete de gas para recuperar rápidamente la circulación del agua. Sin embargo, este método requiere precaución y solo debe emplearse en cañerías metálicas. La llama debe mantenerse en movimiento constante para evitar daños en el material. Nunca debe utilizarse sobre tuberías de PVC o plástico.

Qué hacer si una cañería se rompe

Cuando el agua permanece congelada durante un tiempo prolongado, la presión interna puede provocar la rotura de la instalación.

Cerrar la llave de paso: lo primero es cortar el suministro de agua para evitar pérdidas mayores y reducir los daños dentro de la vivienda.

Reducir la pérdida de agua: si no es posible cerrar la llave inmediatamente, se recomienda envolver la zona afectada con un trapo o tela absorbente para contener parcialmente la fuga.

Contactar a un profesional: ante fisuras importantes o roturas de consideración, lo más conveniente es solicitar la intervención de un plomero matriculado para realizar la reparación correspondiente.

Cómo evitar que las cañerías se congelen: los especialistas señalan que la prevención es fundamental durante los períodos de frío extremo.

Vaciar las instalaciones que no se utilizan: en viviendas que permanecerán desocupadas durante varios días, se aconseja cerrar las llaves de paso y vaciar las cañerías para evitar que el agua quede acumulada en el interior.

Colocar materiales aislantes: recubrir los tubos con espuma térmica, lana de vidrio o materiales específicos para aislamiento ayuda a conservar la temperatura y disminuye el riesgo de congelamiento.

Mantener una temperatura mínima dentro del hogar : aunque la vivienda no esté ocupada, es recomendable mantener una temperatura básica en los ambientes donde se encuentran las instalaciones de agua.

Sellar grietas y filtraciones: las corrientes de aire frío favorecen el congelamiento de las tuberías. Por eso es importante revisar puertas, ventanas, paredes y sectores donde los caños queden expuestos al exterior.

Alerta roja por frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta roja por temperaturas extremas en sectores de Santa Cruz, una advertencia que implica un riesgo alto para la salud de la población y exige reforzar las medidas de cuidado.

Además de protegerse del frío, las autoridades recomiendan revisar las instalaciones domiciliarias, resguardar las cañerías expuestas y actuar rápidamente ante cualquier signo de congelamiento para evitar daños mayores y costosas reparaciones durante uno de los episodios más fríos del invierno.