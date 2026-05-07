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La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), profesora Roxana Puebla, encabezó una conferencia de prensa convocada por los gremios ATUNPA y ADIUNPA para convocar a toda la sociedad de Santa Cruz a participar, desde cada una de sus localidades, a la Marcha Federal que se realizará el 12 de mayo, con el objetivo de reclamar al Gobierno nacional la implementación de la ley de Financiamiento Universitario.

La ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (ley 27795), sancionada el 2 de octubre de 2025, busca garantizar las partidas presupuestarias tendientes a subsanar las restricciones financieras que atentan contra la capacidad de las universidades para el cumplimiento de sus funciones, así como una adecuada recomposición de los salarios de trabajadores y trabajadoras y el sostenimiento de políticas de acompañamiento a las trayectorias del estudiantado.

Durante la conferencia de prensa, realizada este jueves en el Rectorado de la UNPA en Río Gallegos, los secretarios generales de ADIUNPA, Karina Dodman y de ATUNPA, Fernando Cortés y los estudiantes Carol de La Sierra y Nicolás Vera dieron lectura a un documento de convocatoria a la marcha en el que detallaron la situación de las universidades nacionales, que “afecta de manera distinta, pero profundamente, a toda la comunidad universitaria y también al conjunto de la sociedad”.

“Lo que está en juego no es solamente una discusión presupuestaria. No es únicamente una cuestión salarial, aunque el deterioro salarial sea gravísimo. Lo que está en juego es la posibilidad misma de que la universidad pública siga funcionando, siga incluyendo, siga formando profesionales, siga produciendo conocimiento científico y tecnológico y siga construyendo futuro para nuestro país”, sentenciaron.

En el documento los y las integrantes de la comunidad universitaria de la UNPA remarcaron que el desfinanciamiento “tiene un impacto todavía más profundo en provincias como Santa Cruz, porque en nuestros territorios la universidad pública no es solamente una institución educativa, sino que es una herramienta de inclusión social, de movilidad social ascendente y de desarrollo territorial”.

“Uno de los problemas más importantes que tiene el sistema universitario tiene que ver con el salario”. ROXANA PUEBLA, RECTORA

Tras la lectura del documento, Puebla sostuvo que en estos dos años “hemos hecho cada una de las acciones, respetando todos los canales institucionales, hasta llegar a tener una ley de financiamiento universitario, que sólo garantiza las funciones básicas de la universidad”.

En este contexto, sostuvo que la marcha del 12 de mayo “no solo vamos a defender pacíficamente, como corresponde, la ley, sino que estamos defendiendo la educación pública, la universidad pública nacional, la ciencia nacional; estamos defendiendo la democracia y estamos defendiendo todos los derechos conquistados colectivamente”.

“Cuando una universidad funciona al 50 por ciento, ese deterioro tiene que ver también con el impacto que eso genera en todo lo que realiza la universidad, con el desarrollo de una localidad, de la región y del país en cuanto a las dimensiones culturales, sociales, económicas y productivas”, expuso.

Puebla detalló que “uno de los problemas más importantes que tiene el sistema universitario tiene que ver con el salario, como así también con la no actualización de las becas y tampoco hay políticas públicas que acompañen las trayectorias educativas del estudiantado”. Asimismo, marcó que “en la región patagónica esta brecha de desigualdad es aún más profunda por nuestra extensión territorial y por nuestro costo de vida”.

Puebla manifestó que el sistema universitario nacional atraviesa “una situación muy difícil, muy complicada” y consideró que en las acciones que se vienen desarrollando en todo el país “no solo estamos defendiendo la aplicación de una ley vigente, sino que estamos defendiendo la democracia”.

“Por eso queremos respetuosamente convocar a legisladores, legisladoras, intendentes, intendentas, al gobernador y a toda la ciudadanía santacruceña para que nos puedan acompañar en esta marcha que realizaremos el 12 de mayo en cada una de las plazas de toda la República Argentina”, expresó.

Finalizando, reiteró la convocatoria a la marcha para defender “a una universidad pública, gratuita, irrestricta y de calidad que nos pertenece a todos y a todas, para que la juventud y los adultos que nos han tenido la posibilidad puedan tener las mismas condiciones y oportunidades que hemos tenido nosotros de acceder al conocimiento”.

“Esperamos a toda la comunidad para que nos acompañe y para que entendamos que no sólo defendemos la educación pública y la universidad pública sino que estamos defendiendo la ciencia, la salud pública y también estamos defendiendo la democracia”, concluyó.

La convocatoria es para el 12 de mayo a las 17:00 en todo el país y en Santa Cruz los lugares de concentración serán:

Río Gallegos: Plaza Güemes.

Caleta Olivia: Unidad Académica UNPA.

San Julián: Residencia Antiguo Hotel Colón.

Río Turbio: Unidad Académica UNPA.

El Calafate: Edificio del CUNEC.

Cibereducativos UNPA de las restantes localidades.