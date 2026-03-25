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Las autoridades de Santa Cruz dispusieron este miércoles la restricción de circulación para determinados vehículos en un extenso tramo de la Ruta Nacional 3, desde el Paso de Integración Austral en la frontera con Chile hasta Puerto San Julián, debido a los fuertes vientos que afectan a la región.

La medida, comunicada oficialmente a las 13:00, alcanza a motos, carros y casillas rodantes de arrastre, en el marco de una alerta meteorológica vigente que advierte sobre condiciones extremas para la transitabilidad.

Tramo afectado por la restricción

El corte parcial abarca puntos clave del corredor vial en la provincia, incluyendo los sectores de Chimen Aike, Güer Aike, Comandante Luis Piedra Buena y San Julián.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, junto con la Administración General de Vialidad Provincial, Protección Civil y la Policía de Santa Cruz, indicaron que la medida busca prevenir accidentes ante el riesgo que generan las ráfagas intensas en vehículos de menor estabilidad.

Las autoridades solicitaron respetar las indicaciones del personal desplegado en ruta y evitar circular en los tramos afectados para prevenir inconvenientes.

Vientos intensos y riesgo extremo

El Departamento de Meteorología de la Administración General de Vialidad Provincial advirtió que durante la jornada se registran vientos con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde.

El informe oficial señaló que el fenómeno presenta niveles de temporal a temporal fuerte, con riesgo alto a extremo para la circulación vehicular, lo que motivó la implementación de restricciones preventivas.

Posibles nuevas medidas en rutas de Santa Cruz

Desde Vialidad Provincial no descartaron ampliar las restricciones o avanzar con cortes totales en rutas si las condiciones climáticas empeoran.

Además del viento, se registran precipitaciones con probabilidad de nieve en distintos sectores, lo que complica aún más el panorama vial. En ese contexto, equipos trabajan en el despeje de calzada en rutas como la Nacional 40, donde también se reportan nevadas.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades provinciales insistieron en la necesidad de extremar las precauciones al circular. Recomendaron reducir la velocidad, asegurar la carga y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Asimismo, remarcaron que la Agencia Provincial de Seguridad Vial evaluará la evolución del clima para definir nuevas restricciones en función del riesgo.

El operativo se mantiene activo y las condiciones serán monitoreadas de manera constante durante toda la jornada.