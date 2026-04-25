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El calendario escolar 2026 ya establece con precisión cuándo serán las vacaciones de invierno en las escuelas de Santa Cruz, un dato central para la organización de las familias y la planificación educativa. La definición se enmarca en los lineamientos del Consejo Federal de Educación, aunque cada provincia adapta su cronograma según sus particularidades.

En este esquema, el receso invernal se concentrará durante julio, con diferencias entre el período común y el período especial que se aplica en localidades como El Chaltén.

Vacaciones de invierno en Santa Cruz: fechas confirmadas

Para el período común, las vacaciones de invierno en Santa Cruz se desarrollarán del 13 al 24 de julio de 2026. Luego de ese receso, las clases se reanudarán el lunes 27 de julio en todos los niveles educativos.

El cronograma coincide con el bloque de provincias patagónicas y del norte argentino dentro del calendario nacional.

Período especial: cómo será el receso en El Chaltén

Santa Cruz mantiene un esquema diferenciado para zonas con condiciones climáticas particulares. En el período especial, como ocurre en El Chaltén, el receso invernal será más extenso.

Según el calendario oficial, las vacaciones abarcarán del 1 al 31 de julio, con una organización distinta del ciclo lectivo respecto del resto de la provincia.

Este modelo permite sostener el dictado de clases con una planificación adaptada a las condiciones del invierno en estas localidades.

Cuándo terminan las clases en Santa Cruz

El calendario escolar también fija el cierre del ciclo lectivo. De acuerdo al Acuerdo 642 del Consejo Provincial de Educación, la finalización del término lectivo será el 18 de diciembre de 2026 .

Esa misma fecha marca además el último día de afectación para el personal docente, lo que determina el cierre de las actividades institucionales en toda la provincia.

Un calendario que ordena todo el ciclo lectivo

La planificación aprobada por el CPE no solo define las vacaciones de invierno, sino también la estructura completa del ciclo lectivo. En el período común, las clases comenzaron el 25 de febrero, con instancias previas de organización institucional para equipos de gestión y docentes.

En paralelo, el período especial mantiene su propio esquema de fechas a lo largo del año.

Con este calendario ya establecido, Santa Cruz garantiza previsibilidad para estudiantes, docentes y familias, con fechas claras para el receso invernal, el desarrollo de clases y el cierre del ciclo lectivo 2026.