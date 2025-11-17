Your browser doesn’t support HTML5 audio
Caída de postes y de árboles, voladuras de techo, cables sueltos y embarcaciones hundidas fueron el saldo de los intensos vientos que se hicieron sentir en todo el territorio.
En este contexto, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) se reunió este lunes al mediodía en las instalaciones de la Subsecretaría de Protección Civil en Río Gallegos para evaluar y monitorear la situación climática extrema.
En la oportunidad, la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, dio a conocer que las áreas operativas comenzaron a trabajar desde las primeras horas del día.
Es de destacar que el COE, coordinado por Protección Civil, continua en sesiones permanentes para evaluar la situación y articular intervenciones en cada localidad. Además, equipos de Bomberos, Policía, Protección Civil, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Vialidad Provincial y el sistema de Salud trabajan de manera coordinada para asistir a las familias afectadas y garantizar la seguridad.
Cabe recordar que ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos:
103 – Protección Civil
911 – Policía de Santa Cruz
100 – Bomberos
