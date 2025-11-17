Lo que el viento se llevó

Como había anunciado el pronóstico, un temporal de viento con ráfagas que superaron los 130 km./h azotó este lunes a la provincia de Santa Cruz. Caída de postes y de árboles, voladuras de techo, cables sueltos y embarcaciones hundidas fueron el saldo de los intensos vientos que se hicieron sentir en todo el territorio.

Parte del techo del Instituto Salesiano de Puerto Deseado se desprendió por las fuertes ráfagas de viento. Foto: PD Digital

Producto de los vientos extremos y el fuerte oleaje registrados, tres embarcaciones artesanales de la Flota Amarilla (Yakisa, Barracuda y Alborada) se hundieron en el Puerto Caleta Paula. Afortunadamente, en el incidente no hubo personas lesionadas.

En Puerto Deseado, parte del techo del Instituto Salesiano San José se desprendió y se reventaron los vidrios del gimnasio Miguel Ángel Juanola. Además, parte del techo del natatorio municipal “Leo Quiroga” también resultó afectado.

En la localidad de Pico Truncado, el reloj ubicado sobre avenida 13 de Diciembre y calle Alem se inclinó, lo que motivó al personal municipal a retirarlo de manera preventiva y evitar que se caiga y produzca un accidente. En este contexto, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) se reunió este lunes al mediodía en las instalaciones de la Subsecretaría de Protección Civil en Río Gallegos para evaluar y monitorear la situación climática extrema. En Caleta Olivia, las construcciones fueron vencidas por el viento. En la oportunidad, la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, dio a conocer que las áreas operativas comenzaron a trabajar desde las primeras horas del día.

Asimismo, señaló que recibieron reportes cada hora desde todas las localidades, siendo Las Heras y Caleta Olivia las más afectadas.

Personal de Bomberos trabajando en la localidad de Las Heras.

“En Las Heras tuvimos voladura de techos. En Caleta Olivia, hasta el momento, hay cien requerimientos y casas completas con voladuras de techo, además de evacuados”, manifestó.

Por la tarde, mediante un informe, el COE informó que “en Caleta Olivia se registraron 100 requerimientos por voladura de techos, resultando en personas evacuadas. El personal de Protección Civil fue enviado a Las Heras para operar en la zona”.

La voladura de techos fue una constante y Pico Truncado no estuvo exenta.

Es de destacar que el COE, coordinado por Protección Civil, continua en sesiones permanentes para evaluar la situación y articular intervenciones en cada localidad. Además, equipos de Bomberos, Policía, Protección Civil, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Vialidad Provincial y el sistema de Salud trabajan de manera coordinada para asistir a las familias afectadas y garantizar la seguridad.

Cabe recordar que ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos:

103 – Protección Civil

911 – Policía de Santa Cruz

100 – Bomberos

