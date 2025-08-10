Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nueva comitiva integrada por veteranos de guerra de Malvinas que residen en la provincia de Corrientes se encuentra visitando las islas.

El sexto viaje -segundo del año- fue presentado este martes en el Salón Verde de la Casa de Gobierno de Corrientes.

El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad de Corrientes, Alfredo Vallejos; el presidente del Centro de Exsoldados combatientes en Malvinas de Corrientes (CESCEM) y titular de la Dirección Malvinas Argentinas, José Galván; el coordinador de estos viajes, el veterano Ángel Esteban Flores.

“Como siempre decimos es un viaje para sanar las heridas de guerra de nuestros compañeros”, expresó Flores al tiempo que agregó que también sirve para “curar las almas y sacarse una pesada mochila de encima”.

Se trata de una “experiencia fuerte y reparadora que tiene un valor muy importante” y mencionó que, como parte del recorrido por Malvinas, uno de los momentos más emotivos es la visita al Cementerio de Darwin, visitando a los camaradas fallecidos, “algo que nos toca muy de cerca en las fibras íntimas de nuestros corazones”.

Por su parte, el director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván, destacó la continuidad de este programa en un contexto económico adverso. “Sabemos que estamos atravesando un momento crítico como país, pero justamente por eso es doblemente importante este gesto”, manifestó.

Además, recordó que la iniciativa nació a partir del pedido de una madre que deseaba conocer el lugar donde había combatido su hijo. El veterano Francisco Ayala tomó ese deseo como bandera e impulsó el primer viaje. Actualmente, el Gobierno de Corrientes coordina los viajes de veinte veteranos por año, logrando que más de un centenar hayan podido regresar a las islas.

En esta ocasión, la comitiva está integrada por 11 veteranos, dos periodistas y un coordinador. Distinto con respecto a los cinco casos anteriores, en que fueron 20 camaradas, dos periodistas y un coordinador.

La delegación llegó este viernes a Río Gallegos, donde en la madrugada del sábado emprendió viaje hasta las islas.

El itinerario es similar a las ediciones anteriores, realizando una visita especial al cementerio de Darwin para rendir homenaje a los caídos y recorriendo sitios que fueron puestos de combate en 1982.