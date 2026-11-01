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El Día de los Fieles Difuntos, también conocido como Día de los Difuntos, se conmemora cada 2 de noviembre y es una fecha del calendario litúrgico de la Iglesia católica destinada a recordar a quienes fallecieron.

La jornada invita a los creyentes a rezar por sus familiares, amigos y seres queridos que ya no están, además de mantener viva su memoria. En las comunidades católicas, es habitual que se celebren misas especiales, se realicen oraciones y se visiten los cementerios para llevar flores a las tumbas.

Desde la perspectiva religiosa, la conmemoración está relacionada con la esperanza en la vida eterna y la creencia en la resurrección. Por eso, no se trata únicamente de recordar a quienes murieron, sino también de expresar la fe y la continuidad del vínculo espiritual con ellos.

¿Cuál es el origen de la fecha?

La tradición de rezar por las personas fallecidas se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Según los registros históricos difundidos por el Vaticano, ya en el siglo II existían testimonios de comunidades cristianas que celebraban la Eucaristía y realizaban oraciones por sus difuntos.

Sin embargo, la elección del 2 de noviembre como jornada específica tiene un antecedente en el año 998. En ese momento, el abad Odilón de Cluny estableció que los monasterios bajo su autoridad dedicaran ese día a la conmemoración de todos los fieles difuntos.

Con el paso del tiempo, la práctica se extendió y quedó incorporada al calendario de la Iglesia occidental. La fecha se mantuvo hasta la actualidad como una jornada dedicada a la memoria de quienes fallecieron.

La diferencia entre el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una jornada en la que la Iglesia católica honra a los santos y beatos, tanto a quienes fueron reconocidos oficialmente como a aquellos que no tienen una fecha propia dentro del calendario religioso.

Este domingo, familias se acercaron a llevar flores al cementerio local. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

En cambio, el 2 de noviembre está dedicado a los Fieles Difuntos. En esta oportunidad, las oraciones están dirigidas a todas las personas fallecidas, con el propósito de recordar sus vidas y pedir por su descanso eterno.

De esta manera, una fecha está destinada a honrar a los santos y la otra a recordar y rezar por quienes murieron.

La relación con el Día de Muertos

El Día de los Fieles Difuntos suele asociarse con el Día de Muertos, una de las expresiones culturales más reconocidas de México. Sin embargo, aunque ambas conmemoraciones se desarrollan alrededor del 1 y 2 de noviembre y comparten el recuerdo de las personas fallecidas, no tienen exactamente el mismo significado ni las mismas prácticas.

El Día de Muertos mexicano reúne elementos de las tradiciones prehispánicas de los pueblos mesoamericanos con celebraciones religiosas católicas introducidas durante la colonización española. La UNESCO reconoce esta festividad como una expresión cultural comunitaria transmitida de generación en generación e incorporada a la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En esta tradición, las familias preparan altares para recibir simbólicamente a sus seres queridos fallecidos. Colocan fotografías, velas, flores de cempasúchil, alimentos, bebidas y objetos que pertenecieron a quienes ya no están.

La creencia popular sostiene que, durante esos días, las almas regresan temporalmente para reencontrarse con sus familiares y compartir simbólicamente las ofrendas que prepararon en su honor.

La celebración también incluye visitas a los cementerios, música, reuniones familiares y distintas expresiones artísticas. A diferencia de la conmemoración católica tradicional, en México el Día de Muertos tiene un carácter festivo y comunitario que celebra la memoria y la vida.

¿Cómo se recuerda a los seres queridos en esta fecha?

En distintos países, el 2 de noviembre está asociado con prácticas destinadas a mantener presente a quienes fallecieron. Una de las más extendidas es la visita a los cementerios, donde familiares y amigos se acercan a las tumbas, llevan flores, limpian los espacios y dedican un momento a la oración o al recuerdo.

Durante estas fechas, en Argentina se acostumbra a llevar flores y limpiar el lugar de descanso de los difuntos. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA

También se realizan celebraciones religiosas y misas en memoria de los difuntos. En muchos hogares, la fecha representa una oportunidad para reunirse, compartir recuerdos y transmitir a las nuevas generaciones las historias de quienes formaron parte de la familia.

Más allá de las diferencias culturales y religiosas, el Día de los Fieles Difuntos mantiene un significado vinculado con la memoria, el afecto y la posibilidad de recordar a quienes dejaron una huella en la vida de sus seres queridos.

En Río Gallegos, las celebraciones de las misas serán en la capilla del cementerio local a las 10:30, a cargo del padre Rubén; a las 12:30, a cargo del obispo Ignacio Medina; y a las 14:30, a cargo del padre Ariel.

Además, en el Santuario María del Rosario de San Nicolás, a las 17:00, se celebrará la misa en el cinerario y en la Iglesia Parroquial San Benito, la celebración será a las 20:00.