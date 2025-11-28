Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la antesala del 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, la provincia de Santa Cruz desplegará un conjunto de acciones para sensibilizar, acercar información y facilitar el acceso al testeo. La campaña apunta a la comunidad en general, con especial foco en jóvenes y personas sexualmente activas de todas las edades. La licenciada Estela Maris Buera, parte del equipo de Infectología del Hospital Regional Río Gallegos habló al respecto con Radio LU12 AM680 y remarcó: “Queremos que la gente se acerque sin miedo. El diagnóstico temprano cambia vidas”.

Buera recordó que el Consultorio de Prevención Combinada, ubicado en el consultorio 40 del hospital, funciona durante todo el año: “Hacemos testeo de lunes a viernes, de 8 a 17. Mucha gente aún desconoce que puede venir a consultar y recibir asesoría sin turno”.

Stella Maris Buera.

El operativo comenzará el sábado por la noche, desde las 20, con equipos de salud recorriendo el centro y las plazas.

“Vamos a entregar folletería, preservativos e información directa. La idea es acercarnos a los jóvenes, pero también recordar que cualquier persona sexualmente activa debe cuidarse, tenga la edad que tenga”, explicó la profesional.

El domingo 30, la campaña se trasladará al gimnasio del CePARD, donde se sumará una jornada deportiva organizada junto al área de Deportes provincial. “Habrá clases de Aero Local y Ritmos, y aprovecharemos para brindar una charla abierta sobre infecciones de transmisión sexual, mitos, métodos de prevención y acceso al testeo. Cualquiera puede acercarse”, dijo Buera, quien remarcó que también habrá un espacio para test rápido en el lugar.

La enfermera valoró el interés de estudiantes y adolescentes: “Hoy estuvimos en una muestra de ciencias. Los chicos se acercan, preguntan, se informan. Es un público muy receptivo cuando se le ofrece información clara”.

El hospital posee el consultorio 40 destinado a realizar testeos y acompañamiento todo el año.

Testeo rápido, acompañamiento y mitos que persisten

El lunes 1 de diciembre, desde las 19, se realizará la tradicional “Noche de Pensar” en el Hospital Regional, con testeos rápidos de VIH y sífilis y vacunación en consultorios 40 y 13.

“El test rápido en 15 o 20 minutos nos permite tener un resultado preliminar. Si aparece una reactividad, pasamos a la instancia confirmatoria. Nunca dejamos sola a la persona: acompañamos todo el proceso”, explicó.

Buera también remarcó que la percepción social sobre el VIH aún arrastra prejuicios de los años ’80, pero el escenario cambió por completo: “Hoy es una enfermedad crónica. Con tratamiento, en pocos meses una persona alcanza carga viral indetectable y, cuando eso sucede, no transmite el virus por vía sexual. Es un dato probado científicamente”.

Además del preservativo, sumó que existen nuevas herramientas preventivas: “La comunidad debe conocer el PrEP y el PEP, profilaxis pre y post exposición. Son herramientas potentes y todavía poco difundidas”.

En paralelo, destacó que las personas gestantes deben incorporarse tempranamente al sistema de salud: “El control prenatal incluye estudios de VIH, sífilis y hepatitis, y deben repetirse cada tres meses. Es fundamental para el cuidado de la madre y del bebé”.

ESI y educación como pilar

La licenciada sostuvo que la educación sexual integral es clave para un enfoque preventivo eficaz: “La ESI acerca información científica y actualizada. Durante el año dimos charlas en varias escuelas y los jóvenes participaron mucho, con preguntas concretas y ganas de informarse”.

“Queremos que la comunidad venga sin miedo”

En el último tramo de su entrevista con LU12, Buera agradeció el espacio radial para contar de la iniciativa y renovó la invitación: “Estamos para acompañar, informar y cuidar. El testeo temprano es la herramienta más efectiva para vivir plenamente. Invitamos a todos a sumarse a las actividades del fin de semana y al testeo del lunes”.

Las acciones se desarrollarán sábado por la noche, domingo desde las 15 en el CePARD y lunes 1 de diciembre a las 19 en el Hospital Regional.