Ante la alerta naranja por fuertes vientos que seguirán azotando a la provincia de Santa Cruz este martes 18 de noviembre, dos unidades académicas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) anunciaron la suspensión de sus actividades.

Cabe mencionar que, según el Sistema de Alerta Temprana del SMN, los departamentos de Lago Buenos Aires y Río Chico, las cordilleras de Güer Aike y Lago Argentino, y las mesetas de Deseado y Magallanes registrarán vientos del sector oeste entre 45 y 75 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

En tanto, las costas de Deseado, Magallanes, Corpen Aike y Güer Aike, junto con las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino sufrirán vientos del mismo sector entre 65 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h.

En este contexto, la Unidad Académica Río Gallegos (UNPA-UARG) informó que, ante la persistencia de estas adversas condiciones climáticas y las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), “el día 18 de noviembre continuarán suspendidas todas las actividades en el campus universitario”.

Por su parte, la Unidad Académica San Julián (UNPA- UASJ) comunicó que, debido a la continuidad de la alerta meteorológica declarada por el Comité de Operaciones de Emergencia de la Provincia de Santa Cruz, “suspende toda actividad presencial, tanto académica como administrativa, prevista para el día martes”.

También subrayó que “la institución adecuará a modalidad virtual las actividades que sean posibles y se reprogramarán los encuentros presenciales”, al tiempo que sugirió a la comunidad “agendar el teléfono de emergencias 107”.

