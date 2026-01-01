Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 1° de enero se produjo un importante rescate en la montaña. Un helicóptero del Ejército Argentino rescató a un escalador herido en el Glaciar Superior. En la aeronave viajaba un médico del Puesto Sanitario de El Chaltén, que emprendió viaje al Aeropuerto de El Calafate, arribando a alrededor de las 18:00. El escalador era trasladado para ser internado en el Hospital SAMIC, donde espera un equipo médico para una urgente intervención.

Según informó el sitio Ahora Calafate, el hecho fue notificado cerca de las 9:00 a la Comisión de Auxilio de El Chaltén (CAX), a partir de un aviso de alerta recibido por radio. Según la información recabada por ese medio, la persona accidentada es un guía de montaña argentino, de poco más de 30 años, que realiza temporada en El Chaltén y se encontraba escalando junto a otras dos personas, integrantes de su cordada.

Desde Laguna de los Tres son unas 6 horas hasta el glaciar Superior.

De acuerdo a los primeros reportes recibidos por la CAX el hombre sufrió un traumatismo severo de cráneo, al parecer por el impacto de una roca. Sus compañeros y otros escaladores que se encontraban en el lugar le brindaron la primera asistencia y comenzaron el traslado a pulso.

El mismo medio sostuvo que la Comisión de Auxilio activó un operativo con un total de 22 personas. Un primer grupo de seis rescatistas partió como avanzada hacia el lugar del accidente, en una zona que demanda varias horas de caminata. Posteriormente, salió un segundo grupo de 16 personas, con todo el equipamiento necesario para el traslado del herido.

Alrededor de las 16 horas, se esperaba un encuentro inminente entre los escaladores que trasladan al herido y el primer grupo de rescatistas, en cercanías del Glaciar Superior.

El operativo es coordinado por la Comisión de Auxilio de El Chaltén, integrada en su gran mayoría por rescatistas voluntarios. También intervienen Parques Nacionales y se cuenta con la colaboración de Gendarmería Nacional, a través de su Grupo de Alta Montaña.

El guía era trasladado de urgencia al Hospital SAMIC de El Calafate.

En forma paralela, se solicitó un helicóptero del Ejército Argentino, que partió desde Río Gallegos y arribó a El Chaltén. Sin embargo, las condiciones meteorológicas son adversas, con viento intenso en la zona.

Ahora Calafate dio cuenta que el piloto de la aeronave evaluó si era posible realizar un vuelo de rescate, al menos hasta la zona de Laguna de los Tres, con el objetivo de acortar el traslado terrestre.

El trayecto entre Glaciar Superior y Laguna de los Tres implica unas seis horas de caminata. Las tareas buscan concretar el rescate antes de la caída de la luz natural, dada la complejidad del terreno y el estado del escalador accidentado.

La situación continúa en desarrollo y se aguarda información oficial sobre la evolución del rescate y el estado de salud del guía de montaña accidentado.