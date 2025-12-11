Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz oficializó la organización de dos fines de semana extra largos de cinco días cada uno, en el marco de las festividades de fin de año. La disposición surge del Decreto N° 1128/25, firmado por el gobernador Claudio Vidal, que establece asueto administrativo para los días previos y posteriores a los feriados nacionales de Navidad y Año Nuevo.

El esquema beneficiará a miles de trabajadores de la Administración Pública Provincial, quienes contarán con un período ampliado de descanso laboral.

Cómo quedan conformados los fines de semana extra largos

Con la firma del decreto, el Ejecutivo provincial determinó asueto administrativo para el 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, además del 2 de enero de 2026.

La primera secuencia se conformará entre el miércoles 24 y el domingo 28 de diciembre, integrando el feriado inamovible del día 25 y extendiendo el descanso hasta el fin de semana.

La segunda secuencia se generará entre el miércoles 31 de diciembre y el domingo 4 de enero, incorporando el feriado nacional del 1° de enero y el asueto dispuesto para el 2 de enero.

Ambos tramos construirán fines de semana de cinco días, lo que permitirá planificar actividades familiares, traslados y descansos prolongados en uno de los períodos de mayor movilidad del año.

A quiénes alcanza la medida

El alcance del Decreto N° 1128/25 comprende a todo el personal de la Administración Pública Provincial, tanto en áreas centralizadas como descentralizadas. También incluye a los entes autárquicos, empresas estatales y sociedades del Estado.

La medida contempla a trabajadores de diversas dependencias que, en su mayoría, no deberán concurrir a sus lugares de trabajo en las fechas indicadas. No obstante, los organismos con funciones esenciales implementarán sistemas de guardias mínimas para asegurar la continuidad de los servicios públicos prioritarios.

Relación con los feriados nacionales

La disposición provincial se articula con lo establecido por la Ley N° 27.399, que fija los feriados inamovibles del 25 de diciembre y 1° de enero. En base a esta normativa nacional, el Ejecutivo santacruceño complementó el calendario incorporando jornadas no laborables adicionales para facilitar el ordenamiento administrativo y social del cierre de año.

Con este esquema, Santa Cruz se alinea con otras jurisdicciones que suelen implementar asuetos para optimizar la operatividad estatal y acompañar la demanda social que supone el período festivo, sobre todos para quienes viajan para reunirse con familiares y afectos.

Impacto en la administración pública

La ampliación del descanso laboral permitirá a las áreas administrativas reorganizar cronogramas, reforzar servicios esenciales donde sea necesario y facilitar el uso racional de recursos durante un período de marcada disminución de actividad institucional.

Asimismo, la medida busca mejorar las condiciones de bienestar del personal estatal, generar previsibilidad para la planificación familiar y promover una transición ordenada hacia el cierre del año administrativo.

Una tradición que se mantiene

La definición de asuetos complementarios para las fiestas de fin de año es una práctica habitual en varias provincias del país. En esta ocasión, el Gobierno de Santa Cruz adoptó una estructura más amplia, generando dos fines de semana de cinco días que impactarán positivamente en la organización individual y colectiva durante uno de los momentos más intensos del calendario anual.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial reafirma su criterio de acompañamiento a la comunidad y de planificación estratégica en materia de funcionamiento estatal.