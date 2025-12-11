Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y la Subsecretaría de Protección Civil alertaron que este jueves 11 de diciembre podrían producirse cortes y fuertes restricciones en varias rutas de la Patagonia debido a la alerta naranja por vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según los organismos provinciales, las condiciones previstas en el Informe Nº 51 se mantienen y se espera una jornada con vientos muy fuertes a temporal, con ráfagas que podrían alcanzar entre 90 y 110 km/h. En sectores puntuales, especialmente sobre la Meseta del Lago Strobel, no se descarta que los valores superen esas cifras durante la tarde.

El mapa de isotacas elaborado por el Departamento de Meteorología y Climatología de la AGVP advierte que los tramos con mayor peligrosidad alcanzarán niveles de riesgo muy fuerte y extremo, sobre todo entre las 15:00 y las 19:00, cuando se prevén picos de viento más intensos. Las amenazas a la transitabilidad se mantendrán vigentes, según las proyecciones, entre las 13:00 y las 22:00.

Sectores más afectados y posibles cortes de rutas

Las autoridades provinciales señalaron que los vientos podrían impedir la adecuada circulación vehicular y que, ante condiciones desfavorables, se aplicarán restricciones temporales para prevenir siniestros.

Los tramos más comprometidos, según el informe técnico, son los siguientes:

Ruta Nacional Nº 40: Estancia La Lucía – límite con Chubut.

Estancia La Lucía – límite con Chubut. Ruta Provincial Nº 43: Perito Moreno – Las Heras.

Perito Moreno – Las Heras. Ruta Nacional Nº 3: Caleta Olivia – límite con Chubut.

Caleta Olivia – límite con Chubut. Ruta Provincial Nº 12: Pico Truncado – Caleta Olivia.

Pico Truncado – Caleta Olivia. Ruta Provincial Nº 27: La Julia – Gobernador Gregores.

La Julia – Gobernador Gregores. Ruta Nacional Nº 288: La Julia – Tres Lagos.

La Julia – Tres Lagos. Rutas Provinciales Nº 9 y Nº 17: todos sus tramos.

En varios de estos corredores, la peligrosidad por ráfagas es considerada extrema, según la escala Beaufort aplicada para el análisis de amenazas. Las condiciones de viento muy fuerte o temporal podrían generar inestabilidad en vehículos livianos, transporte de carga y unidades de gran porte.

Recomendaciones para conductores y población en general

Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial reiteraron que es fundamental que los conductores extremen las medidas de precaución, reduzcan la velocidad y eviten desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad de viento.

Las autoridades también instaron a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de Santa Cruz, donde se actualizarán en tiempo real las restricciones, cortes de ruta y condiciones meteorológicas.

El objetivo del mapa de isotacas difundido este jueves es comunicar con precisión las zonas más comprometidas y facilitar la toma de decisiones Preventivas, tanto para quienes necesiten circular como para los equipos de emergencia que monitorean el desarrollo del fenómeno.

Alerta vigente para toda la provincia

La Subsecretaría de Protección Civil ratificó que continúa activa la alerta naranja por vientos para toda la provincia de Santa Cruz, con especial atención en corredores claves de la red vial nacional y provincial. El organismo indicó que, ante la evolución del evento meteorológico, no se descartan nuevas medidas operativas.

Las autoridades remarcaron que estas ráfagas intensas forman parte de un sistema de viento generalizado en gran parte de la Patagonia, por lo que recomiendan planificar traslados con anticipación, prever demoras y verificar el estado de rutas antes de emprender cualquier viaje.

Con un escenario de riesgo muy alto y una ventana horaria crítica de la tarde a la noche, la Provincia insiste en que la prioridad es resguardar la seguridad de los usuarios viales y minimizar incidentes en zonas expuestas a condiciones extremas.