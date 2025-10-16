Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde el 16 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón definitivo de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Quienes estén aptos para votar pueden comprobar el establecimiento, la dirección, el número de mesa y el orden que les corresponde.

Las autoridades subrayaron la importancia de revisar los datos personales, ya que podrían registrarse modificaciones respecto a procesos anteriores, tanto en la escuela asignada como en la mesa de votación. Esta jornada será histórica, ya que se estrenará la Boleta Única de Papel.

Luego de décadas de debate, el nuevo sistema busca transparentar el proceso electoral, eliminar el robo de boletas y garantizar igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas. Cabe recodar que la BUP consiste en una sola hoja a color que incluye todas las listas de candidatos, organizadas en columnas por partido y en filas según la categoría electoral.

Elecciones 2025: ¿Cómo hago para saber dónde voy a votar?

La consulta se realiza a través del sitio web oficial www.padron.gob.ar: el elector debe ingresar su número de DNI y género.

Para emitir su voto en octubre, los ciudadanos deberán presentarse con el ejemplar vigente del documento, sin excepción. La CNE recordó que los registros anteriores o vencidos no tendrán validez. El acceso al padrón es un paso clave del calendario electoral, ya que permite a los votantes planificar su jornada con anticipación y prevenir contratiempos durante los comicios.

La provincia de Santa Cruz elegirá tres bancas para la Cámara de Diputados de la Nación, que corresponderán a los salientes Roxana Reyes (UCR), Gustavo “Kaky” González (Unión por la Patria) y Facundo Prades (Por Santa Cruz). En este último caso, completa el período iniciado por Sergio Acevedo y Claudio Vidal, respectivamente.

Un dato inusual es que ninguno de los tres legisladores cuyo mandato finaliza el 10 de diciembre se presentó para renovar su banca. El 26 de octubre se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas). Dado que el Senado suspendió las PASO 2025, esas elecciones primarias no se llevarán a cabo este año.

El simulacro de elecciones que se hizo hace unos días con Boleta Única de Papel. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Los candidatos de Santa Cruz

El 27 de agosto el Juzgado Federal con Competencia Electoral confirmó la oficialización de ocho listas de candidatos a diputados nacionales para las elecciones. A su vez, realizó el sorteo y definió el orden de ubicación en la Boleta Única Papel, que se aplicará por primera vez en la provincia.

Tras el sorteo realizado en la sede del Juzgado Federal de Río Gallegos, las fuerzas políticas quedaron distribuidas de la siguiente manera: La Libertad Avanza (LLA) – Encabezada por Jairo Henoch Guzmán, acompañado por Perla Rocío Marcela Gómez de la Fuente y Matías Daniel Alzugaray.

PRO – Propuesta Republicana – Liderada por el ex concejal Leonardo Roquel, secundado por Andrea Gallegos Mansilla y Horacio Alberto Padín.

Fuerza Santacruceña – Frente integrado por el Partido Justicialista, Kolina, Unidad Popular y el Partido de la Victoria. Encabezado por el sacerdote Juan Carlos Molina, acompañado por Moira Lanesan Sancho y el abogado Hugo Amadeo Figueroa.

Coalición Cívica – ARI – Con Pedro Muñoz como primer candidato, junto a Mariana Olmos y Omar Fernández.

Proyecto Alternativo – Espacio conducido por Jorge Cruz, secundado por Johana Busto y Mario Lozano.

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) – Lista encabezada por Gabriela Ance, acompañada por Luis Fernando Díaz y Oriana Toloza Osores.

Por Santa Cruz – Alianza liderada por José Daniel Álvarez, acompañado por Gisella Anabel Martínez y Juan José Ortega.

Movimiento al Socialismo (MAS) – Con Jorge Jesús Mariano a la cabeza, junto a María Victoria Gaspari y Gustavo Daniel Nauto.

El cierre de las listas no estuvo exento de polémica. La Justicia Electoral bajó la candidatura de Diego Bavio y su partido UNIR, al no cumplir con los requisitos exigidos, dejando fuera de carrera a esa propuesta. Asimismo, la Fiscalía Federal a cargo de Julio Zárate, lo investiga por falsificación de firmas.