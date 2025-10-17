La vicepresidenta del CPE, Esther Pucheta y la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera , cruzaron a los referentes del gremio a a raíz de las diversas declaraciones que han realizado en los últimos días, especialmente porque —según afirmaron— “se ha intentado confundir a la comunidad santacruceña con afirmaciones carentes de sustento”.

Ante este complejo escenario, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) salieron a responderle a los principales dirigentes sindicales de ADOSAC.

El conflicto docente en Santa Cruz se agudiza luego de que el gremio mayoritario, ADOSAC , concluyera esta semana un paro de 72 horas con un corte de ruta incluido . Además, este viernes tras un congreso extraordinario provincial, se dictaminó continuar con las medidas de fuerza, con otro paro por tres días y una marcha provincial , a realizarse el próximo jueves en Río Gallegos.

En ese sentido, la cartera educativa remarcó que desde el inicio de la gestión, el CPE ha demostrado una decisión de diálogo con hechos concretos, destacando que en el último mes se:

–Efectivizó el reintegro de los días de paro.

-Convocó a las subcomisiones laborales.

-Incluyó al gremio en la comisión de titularizaciones docentes.

-Adelantó la paritaria salarial para el 17 de noviembre.

-Realizó la entrega de las Plantas Orgánicas Funcionales (POF).

A pesar de ello —subrayaron las funcionarias— “las acciones de apertura y trabajo conjunto son desmerecidas públicamente por el gremio”.

Compromiso con la educación y la estabilidad docente

Frente a las expresiones de ADOSAC sobre un supuesto ajuste, desde el Consejo respondieron:

“En este 2025 hemos sostenido todos los cargos que deberían haber bajado por disminución de matrícula, se crearon 3.600 horas cátedra y 167 cargos hasta el día de la fecha. Se avanza día a día con el plan de recuperación histórica de las escuelas, y estamos finalizando obras como la del Colegio N°43 de Caleta Olivia. A esto hay que sumarle que en estos 21 meses de gestión la pauta salarial ha sido de las más altas del país, superando en un 100% a la inflación”.

La paritaria entre el Poder Ejecutivo. ADOSAC y AMET. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En relación con la supuesta pérdida de 1.500 puestos de trabajo, las funcionarias aclararon que tal afirmación es completamente falsa.

Actualmente, se trabaja en la reorganización de las Plantas Orgánicas Funcionales (POF), que determinan los cargos y horas según la matrícula de cada institución. Este proceso, indicaron, “es indispensable para avanzar con los concursos de titularización y garantizar estabilidad laboral a los docentes santacruceños”.

Diálogo y responsabilidad

Finalmente, las autoridades del CPE manifestaron su preocupación por la persistencia de medidas de fuerza injustificadas:

“¿Es necesario seguir sumando días de paro en una provincia que históricamente no ha tenido clases durante prácticamente los últimos diez años?, cuando este gobierno desde el primer día ha demostrado la voluntad de diálogo para provocar un cambio estructural en los santacruceños poniendo en valor a cada uno de sus protagonistas”, expresaron.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación, junto a Gustavo Basiglio, secretario general de AMET.

“El único camino es el diálogo con los estudiantes en las aulas, como lo ha entendido AMET. La educación de nuestros niños y jóvenes debe ser lo que nos convoca. Nos preguntamos si todos comparten este objetivo, o si existen otros intereses que nada tienen que ver con el desarrollo de las futuras generaciones de santacruceños”. Finalizaron las funcionarias.