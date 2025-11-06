Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes 7 de noviembre no habrá edición impresa de los diarios en ningún punto de la Argentina debido a que se celebra el Día del Canillita.

El origen del término que refiere a quienes se ocupan de la venta de diarios se remonta a los inicios del Siglo XX, cuando en 1902 el uruguayo Florencio Sánchez estrenó la obra de teatro “Canillita” en el Teatro La Comedia de Rosario.

De acuerdo a los escritos, el dramaturgo decidió darle ese título a su obra en referencia a aquellos niños de piernas muy delgadas que vendían diarios.

Juan Carlos Nancuante, a bordo de la bicicleta, listo para llegar con toda la información.

El lunfardo comenzó a aplicarse para todo aquél se que ocupase de la venta de diarios y se mantiene hasta el día de hoy.

Sánchez murió el 7 de noviembre de 1910 en Milán.

A partir de 1947, 37 años después de la muerte del dramaturgo, la fecha fue elegida para celebrar a los canillitas. Recién en 2009, por ley 26.540, se declaró el 7 de noviembre como el día de los trabajadores vendedores de diarios y revistas de la industria periodística. De esta manera, se estableció el descanso para quienes se dedican a esta tarea y se asimila dicho día a los feriados nacionales.

Luis Bitterlich en la tradicional esquina de avenida Kirchner y Santiago del Estero.

En la provincia de Santa Cruz, el único diario que se imprime es La Opinión Austral y este viernes no estará en las mesas de las confiterías ni en las vidrieras de los kioscos.

Este viernes Juan Carlos Nancuante, Luis Landez Bitterlich y Arturo “Maceta” Díaz , los reconocidos canillitas del Grupo La Opinión Austral tendrán su merecido descanso.

La información estará disponible al instante en laopinionaustral.com.ar