Este viernes 7 de noviembre no habrá edición impresa de los diarios en ningún punto de la Argentina debido a que se celebra el Día del Canillita.
El origen del término que refiere a quienes se ocupan de la venta de diarios se remonta a los inicios del Siglo XX, cuando en 1902 el uruguayo Florencio Sánchez estrenó la obra de teatro “Canillita” en el Teatro La Comedia de Rosario.
De acuerdo a los escritos, el dramaturgo decidió darle ese título a su obra en referencia a aquellos niños de piernas muy delgadas que vendían diarios.
El lunfardo comenzó a aplicarse para todo aquél se que ocupase de la venta de diarios y se mantiene hasta el día de hoy.
Sánchez murió el 7 de noviembre de 1910 en Milán.
A partir de 1947, 37 años después de la muerte del dramaturgo, la fecha fue elegida para celebrar a los canillitas. Recién en 2009, por ley 26.540, se declaró el 7 de noviembre como el día de los trabajadores vendedores de diarios y revistas de la industria periodística. De esta manera, se estableció el descanso para quienes se dedican a esta tarea y se asimila dicho día a los feriados nacionales.
En la provincia de Santa Cruz, el único diario que se imprime es La Opinión Austral y este viernes no estará en las mesas de las confiterías ni en las vidrieras de los kioscos.
Este viernes Juan Carlos Nancuante, Luis Landez Bitterlich y Arturo “Maceta” Díaz , los reconocidos canillitas del Grupo La Opinión Austral tendrán su merecido descanso.
