Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz se prepara para un fin de semana largo marcado por temperaturas bajo cero y condiciones invernales, de acuerdo al informe emitido por el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

El organismo anticipó un descenso progresivo de las temperaturas en toda la provincia, con registros que podrían ubicarse por debajo de los 0 °C, especialmente en zonas de mayor altitud. Este enfriamiento se hará más notorio durante la madrugada y la noche del viernes 1 y sábado 2 de mayo, cuando se esperan las condiciones más extremas.

La cartografía de temperaturas mínimas prevista para los próximos días evidencia distintos niveles de riesgo asociados a la presencia de heladas meteorológicas en amplias zonas del territorio santacruceño. Para el sábado, se proyectan valores similares o incluso inferiores a los del viernes, mientras que hacia el domingo comenzaría a registrarse una leve tendencia en ascenso de las temperaturas.

Nevadas y precipitaciones: qué zonas serán afectadas

En cuanto a las precipitaciones, el informe indica que los fenómenos más significativos se concentrarán en el norte provincial entre la tarde y la noche del jueves 30 de abril, donde se esperan nevadas de baja intensidad en el área de Monte Ceballos. Hacia el este y noreste podrían registrarse lluvias aisladas y episodios de aguanieve. Por su parte, durante la madrugada del viernes 1 de mayo no se descartan precipitaciones aisladas en forma de nieve y aguanieve en el sudoeste provincial, particularmente en zonas como Punta del Monte, Tapi Aike y La Esperanza.

Pronóstico extendido por localidades

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en El Calafate se prevé una mínima de -3 °C durante la noche del viernes, mientras que el sábado las temperaturas se mantendrán bajo cero durante gran parte de la jornada, con valores que oscilarán entre -3 °C y -1 °C. Para el domingo se espera una leve mejora, con temperaturas entre 0 °C y 2 °C y una probabilidad de entre 10% y 40% de lluvias y nevadas.

En El Chaltén, el jueves presentará temperaturas que irán de 0 °C a 5 °C, con probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve. Sin embargo, tanto el viernes como el sábado se esperan mínimas de -3 °C, aunque sin precipitaciones. Estas condiciones serán similares en gran parte de la zona cordillerana, incluyendo localidades como Río Turbio, 28 de Noviembre, Lago Posadas y Perito Moreno.

En Río Gallegos, las condiciones serán algo más moderadas. Durante el jueves las temperaturas oscilarán entre 1 °C y 7 °C, el viernes entre 0 °C y 7 °C y el sábado entre -1 °C y 6 °C. No se prevén precipitaciones, aunque sí la presencia de viento con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Recomendaciones para circular en rutas ante la llegada del invierno

Ante este escenario, la Administración General de Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendaron extremar las precauciones al circular, principalmente por la posible formación de escarcha sobre la calzada. La subsecretaria de la APSV, María Sanz, insistió en la importancia de reducir la velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y mantener una conducción responsable acorde a las condiciones climáticas.

Asimismo, remarcó la necesidad de informarse antes de salir a la ruta, consultando el estado actualizado de los caminos a través de los canales oficiales, lo que permite anticipar posibles restricciones o sectores con mayores riesgos.

En este contexto, Sanz hizo especial referencia a sectores críticos de la red vial santacruceña, como el tramo conocido como “Los Malditos 73”, ubicado entre Tres Lagos y Gobernador Gregores. Se trata de un sector de aproximadamente 70 kilómetros de ripio donde, durante la temporada invernal, la circulación suele verse afectada por la nieve, las lluvias y el deterioro del camino, lo que puede derivar en restricciones preventivas.

Las autoridades también recordaron que en provincias como Santa Cruz es obligatorio portar cadenas para nieve adecuadas al vehículo, ya que pueden resultar indispensables en caso de quedar varados o enfrentar condiciones adversas. Además, recomendaron viajar con un kit de emergencia que incluya abrigo, frazadas, agua, bebidas calientes y alimentos no perecederos, elementos que pueden ser determinantes hasta la llegada de asistencia.

Finalmente, desde el Gobierno Provincial subrayaron la importancia de la prevención y la responsabilidad individual al momento de transitar por rutas en condiciones invernales. En ese sentido, destacaron el trabajo del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, que elabora estadísticas e informes sobre siniestralidad, permitiendo diseñar políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad en toda la provincia.

El “invierno anticipado” en Santa Cruz se presenta con condiciones exigentes, por lo que se insiste en la necesidad de planificar cada viaje y respetar las recomendaciones oficiales para evitar incidentes.