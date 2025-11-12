Your browser doesn’t support HTML5 audio
Contraviento, el grupo de investigación sobre los movimientos sociales en Santa Cruz, está participando del XIII Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Argentina-Chilena.
El Congreso que tiene como temas centrales participación, derechos, memoria y nuevas fuentes abrió este miércoles y se desarrollará hasta este viernes, inclusive, en Trevelin, Chubut.
Este miércoles, Christian Britos presentó “La Opinión y la construcción de la identidad santacruceña”, ponencia mediante la cual abordó el origen del medio con más de seis décadas de historia y la construcción de una identidad santacruceña.
Posteriormente, Miguel Auzoberría expuso la ponencia “La guerra de Malvinas. Las vivencias desde el continente a través del Semanario Cuestiones de Río Gallegos”.
Continuando con la participación, este jueves, se presentarán las ponencias “El Territorio Nacional de Santa Cruz a principios del siglo XX. Estructura Económica y Social ” de Susana Martínez y Hugo Huenul y “Obreros y Patrones. Conflictos sin fronteras ” de Susana Martínez y Miguel Auzoberría.
El grupo Contraviento cerrará su participación en el Congreso con la presentación del libro “Amador González un periodista arisco en Santa Cruz. Testigo de los fusilamientos de 1920 y 1921” de Miguel Auzoberría.
Mientras que Susana Martínez participara junto al Dr. Gonzalo Pérez Álvarez de la conferencia: “Reflexiones sobre la Historiografía (y la Historia) del Movimiento Obrero de la Patagonia Sur. Avances y perspectivas”.
