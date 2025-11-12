Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Contraviento, el grupo de investigación sobre los movimientos sociales en Santa Cruz, está participando del XIII Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Argentina-Chilena.

El Congreso que tiene como temas centrales participación, derechos, memoria y nuevas fuentes abrió este miércoles y se desarrollará hasta este viernes, inclusive, en Trevelin, Chubut.

Este miércoles, Christian Britos presentó “La Opinión y la construcción de la identidad santacruceña”, ponencia mediante la cual abordó el origen del medio con más de seis décadas de historia y la construcción de una identidad santacruceña.

Posteriormente, Miguel Auzoberría expuso la ponencia “La guerra de Malvinas. Las vivencias desde el continente a través del Semanario Cuestiones de Río Gallegos”.

Continuando con la participación, este jueves, se presentarán las ponencias “El Territorio Nacional de Santa Cruz a principios del siglo XX. Estructura Económica y Social ” de Susana Martínez y Hugo Huenul y “Obreros y Patrones. Conflictos sin fronteras ” de Susana Martínez y Miguel Auzoberría.

El grupo Contraviento cerrará su participación en el Congreso con la presentación del libro “Amador González un periodista arisco en Santa Cruz. Testigo de los fusilamientos de 1920 y 1921” de Miguel Auzoberría.

Mientras que Susana Martínez participara junto al Dr. Gonzalo Pérez Álvarez de la conferencia: “Reflexiones sobre la Historiografía (y la Historia) del Movimiento Obrero de la Patagonia Sur. Avances y perspectivas”.

