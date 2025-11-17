Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz —que el sábado había anunciado la restricción de la circulación para todo tipo de vehículos desde este lunes 17 a las 00:00 y hasta nuevo aviso, en todas las rutas y caminos de la provincia debido a los fuertes vientos— brindó actualizaciones esta noche.

Según el último parte difundido, desde las 22 horas de hoy se permite el tránsito de todo tipo de rodados en toda la red vial de la provincia.

No obstante, solicitaron máxima precaución debido a que la alerta meteorológica sigue vigente. Instaron a los conductores a respetar las indicaciones del personal de seguridad para evitar cualquier incidente.

