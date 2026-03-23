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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta amarilla por condiciones climáticas adversas: fuertes vientos en toda la provincia y precipitaciones intensas en zonas cordilleranas. La alerta también aplica a la diversas zonas de la Patagonia. Los fuertes vientos se extienden hasta el día miercoles, con mejores condiciones recién el día jueves.

Las alertas amarillas indican posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Actualización del clima día tras día

Para el lunes 23 se esperan vientos provenientes del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Esta alerta, en la provincia de Santa Cruz, afecta todos los departamentos: Corpen Aike, Güer Aike, Lago Argentino, Deseado, Magallanes, Lago Buenos Aires y Río Chico.

En relación a las lluvias, se esperan en la zona cordillerana precipitaciones fuertes, acumulando 10 y 33mm de agua. A su vez, no se descarta lluvia y nieve mezclada en zonas de meseta.

El martes 24 de marzo, de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, se registrarán nuevamente vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h.

Las áreas afectadas serán Tierra del Fuego, el sur de Chubut y distintos sectores de Santa Cruz: mesetas de Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado, Magallanes, Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, además de las zonas costeras de Corpen Aike y Güer Aike.

Por su parte, el miércoles 25 también rige la alerta amarilla de vientos que indican ráfagas de hasta 90 km/h sobre toda la provincia de Santa Cruz, con probabilidad de lluvias y mezcladas con nieve en distintas regiones. Finalmente, el jueves 26 llegarán mejoras en las condiciones climáticas.

¿Qué precauciones tomar ante fuertes vientos?

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

¿Qué precauciones tomar ante intensas lluvias?

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.