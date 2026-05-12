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El Ballet de la Patagonia celebra este martes 12 años de historia, consolidándose como uno de los proyectos culturales más importantes de la provincia de Santa Cruz y como un verdadero embajador artístico de la identidad patagónica en escenarios nacionales e internacionales.

Un día como hoy, en 2014, quedaba conformado el primer elenco provincial integrado por 15 parejas representantes de distintas localidades santacruceñas, marcando el nacimiento oficial de una compañía que surgió con el objetivo de unir a la provincia a través de la danza y proyectar la cultura patagónica hacia el mundo.

En sus comienzos, el proyecto representó un gran desafío y una apuesta inédita para la región. Gracias al acompañamiento de autoridades provinciales, municipios y referentes culturales, el Ballet de la Patagonia logró convertirse en el “primer movimiento artístico federal de gran magnitud en Santa Cruz, reuniendo bailarines de diferentes localidades bajo una misma identidad cultural”, destacaron desde la institución.

Desde entonces, la compañía recorrió toda la provincia y posteriormente los principales escenarios del país, participando en importantes festivales nacionales, programas de televisión y presentaciones oficiales en el Senado de la Nación Argentina, representando en dos oportunidades a la cultura patagónica.

La institución ha cosechado múltiples logros en todo el mundo.

La expansión internacional comenzó en 2015 con su primera gira fuera del país. Desde ese momento, el Ballet de la Patagonia se presentó en festivales y competencias de Filipinas, Guam, México, Colombia, Chile, Rusia, Francia, Hungría, Bulgaria, Turquía, Arabia Saudita y Kosovo, llevando la identidad de Santa Cruz y de la Patagonia a distintos continentes.

Durante estos años obtuvo importantes reconocimientos internacionales, entre ellos:

1° Premio – Arabia Saudita

1° Premio – Kosovo

Múltiples premios en Bulgaria (Mejor Ballet, Mejores Músicos y Mejor Coreografía)

2 ° Premio – Turquía

3° Premio – Rumania

Uno de los momentos más destacados de esta trayectoria ocurrió recientemente en México 2025, donde el espectáculo “SOY ARGENTINA” recibió importantes premios y un amplio reconocimiento del público, artistas y personalidades internacionales, reafirmando el posicionamiento mundial de la compañía.

A 12 años de su creación, el Ballet de la Patagonia continúa creciendo y consolidándose como un símbolo cultural de Santa Cruz, defendiendo y difundiendo las tradiciones argentinas y patagónicas a través del arte, la música y la danza.

Desde la institución agradecieron especialmente a bailarines, músicos, maestros, familias, colaboradores, autoridades y a todas las personas que formaron parte de este camino y contribuyeron al crecimiento de un proyecto que hoy representa con orgullo a la Patagonia en el mundo.