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Río Gallegos atraviesa horas de profunda conmoción tras el hallazgo del cuerpo desmembrado de Aníbal Cepeda (72), el jubilado que era intensamente buscado desde el pasado lunes 4 de mayo, pero que su último contacto con su círculo cercano fue el 20 de abril.

Aníbal Cepeda, víctima. Félix Curtti, sospechoso y el lugar donde fueron encontrados los restos. FOTO: JUAN PALACIOS

El escenario del domingo por la mañana fue espeluznante: hallaron parte de sus restos en el tanque de agua de uno de los departamentos del complejo habitacional de la costanera, sobre calle Moyano, y las manos y su cabeza fueron encontradas en un terreno ubicado en Pellegrini al 500.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 11 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Así, la causa que se llevaba adelante para investigar la desaparición de Cepeda, pasó a instruirse como homicidio. Y por el momento hay un único detenido: Marcelo Félix Curtti, quien este martes al mediodía fue trasladado al juzgado que tiene cargo el Dr. Gerardo Giménez.

Momento en que Curtti era ingresado al juzgado para la indagatoria por el crimen de Cepeda. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Curtti, que posee un extenso prontuario y llegó a cumplir condena por estafas y robo en la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos, conocía a Cepeda del Casino. Llegaron a convertirse en “amigos“. En una de esas tantas noches, según señalan clientes habituales del lugar, el jubilado “ventiló que había cobrado una indemnización millonaria de la petrolera en la que trabajaba”, por un monto cercano a los 200 millones de pesos.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores y la Justicia es que Curtti asesinó al jubilado para robarle los millones. Y no se descarta que hayan existido torturas en el medio. Ni tampoco la participación de otras personas, aunque según los primeros dichos del acusado, manifestó ante la Policía haber “actuado solo”.

Félix Marcelo Curtti en una de sus fotos de las redes sociales. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Mientras ahora el juez Giménez determina cómo prosigue la causa, y la División de Investigaciones y otras áreas de la Policía de Santa Cruz continúan trabajando en el caso, salió a la luz un caso que hace tres años conmovió y entristeció a toda la ciudad: la muerte de una conocida vecina en 2026, quien era por ese entonces la pareja de Curtti.

Se trata del fallecimiento de Mónica Santos, vicepresidenta de la Junta Vecinal del barrio Juan Pablo II de Río Gallegos. En febrero de 2023 fue hallada muerta en su casa -ubicada en calle Cerro Dos Hermanas- en extrañas circunstancias.

Mónica Santos, vicepresidenta de la junta vecinal Juan Pablo II de Río Gallegos. Fue hallada muerta en su casa en 2023. Era pareja de Curtti.

Curtti, fue demorado por la Policía pero posteriormente quedó en libertad, luego de que las pericias realizadas por Bomberos determinaran que existía una “fuga de gas” en la casa. La mujer murió por inhalación de monóxido de carbono, pero el caso siempre generó dudas e interrogantes entre los vecinos del sector y la Justicia debió investigar las circunstancias del deceso.

“Él le dejó abierto el gas y se fue”, fue el comentario que circuló durante días, pero la causa judicial no prosperó y terminó por cerrarse bajo instrucción de la jueza Marcela Quintana.

Marcela Quintana, la jueza que investigó la muerte de Santos.

“Si se manejó de esta manera y habría hecho todo esto, no sería raro que haya pergeñado la muerte de esta mujer”, señaló un investigador que trabaja en la causa Cepeda, al ser consultado por La Opinión Austral en referencia a los antecedentes del presunto descuartizador y asesino del jubilado.

Si bien ya han pasado más de tres años de la muerte y del archivo de la causa que investigó el fallecimiento de la vecina Santos, no se descarta que con el avance del caso Cepeda y la presunta culpabilidad de Curtti, pueda ordenarse una nueva investigación en la muerte de la mujer.

La despedida de la junta vecinal

Mónica Santos tenía 47 años y era muy querida en la ciudad. Tenía un rol social muy activo en la junta vecinal de su barrio, Juan Pablo II, que fue la encargada de informar de su fallecimiento en 2023 con un sentido posteo:

“Tenemos que dar la triste noticia que la vicepresidenta de la Junta Vecinal, Sra. Mónica Santos, ha fallecido en el día de ayer. Lamentamos profundamente su partida y queremos dar nuestras condolencias a su familia y amigos. “QEPD Vicepresidenta Mónica Santos, excelente persona, solidaria, noble, honesta, con un corazón gigante. Te vamos a extrañar. Vuela alto junto a Dios en la luz divina que no tiene fin”

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