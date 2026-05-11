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El intendente de Perito Moreno, Matías Trepo, brindó detalles de la emergencia que atraviesa la localidad tras la explosión e incendio que dejó tres personas fallecidas.

“Estamos muy consternados con toda la situación“, expresó el jefe comunal, quien confirmó que se mantiene un despliegue constante en el sitio de los hechos. El operativo cuenta con procedimientos articulados entre diversas fuerzas de seguridad, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y Protección Civil, abocados a un relevamiento exhaustivo de los daños ocasionados por la “onda expansiva que se generó después de la explosión y el consecuente incendio“.

En cuanto al estado de las tareas de recuperación en la zona crítica, Treppo detalló que “los cuerpos ya han sido retirados del lugar” en su totalidad. Por este motivo, la Jefatura de Bomberos tomó el mando para realizar la inspección final, paso previo indispensable para iniciar el “desarme de todas las estructuras que están amenazantes con desplomarse“.

Según explicó, el trabajo es prioritaria para poder “limpiar lo que es el lugar y no generar más daños” colaterales a los vecinos y operarios que trabajan en las inmediaciones del siniestro.

Acompañamiento

Respecto al acompañamiento de las víctimas, el municipio se encuentra gestionando el traslado de familiares para despedir a los fallecidos. Treppo precisó que se trata de “personas mayores que residen en Salta” y que, ante la conmoción por lo sucedido, el Estado local está en contacto permanente para facilitar su llegada a la localidad.

En paralelo, se han activado dispositivos de Salud Mental a través del hospital local para asistir tanto a los familiares que se encuentran en Perito Moreno como a aquellas personas que debieron ser trasladadas a otros centros médicos por la gravedad de sus heridas.

El impacto de la onda expansiva afectó a numerosas viviendas, por lo que el equipo de gabinete municipal inició un relevamiento integral de los daños edilicios.

El intendente señaló que “estamos ya con algunas viviendas haciendo reparaciones con cambio de vidrios y relevamiento de daños mayores para poder empezar a generar dispositivos de acompañamiento“.

Destacó la labor de su equipo y el apoyo de la provincia, pero hizo especial énfasis en la respuesta de la comunidad: “en estos momentos aflora la humanidad antes que todo“, aseguró, mostrándose “muy orgulloso también de la solidaridad de nuestro pueblo“.