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La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), a través de su Departamento de Meteorología y Climatología, advirtió sobre la presencia de lluvias, nevadas y posibles complicaciones para la circulación en distintos puntos de Santa Cruz durante las últimas horas de este martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de junio.

Mayor inestabilidad sobre el centro y noroeste provincial

De acuerdo con el informe, el sistema de baja presión proveniente del océano Pacífico Sur continúa evolucionando y modificando su intensidad, lo que genera un escenario de creciente inestabilidad en sectores del centro y noroeste santacruceño.

Los modelos meteorológicos más recientes muestran un desplazamiento hacia el norte del eje principal de precipitaciones, favoreciendo el desarrollo de lluvias y nevadas durante la noche y las primeras horas del miércoles.

Precipitaciones en gran parte del territorio

Los fenómenos alcanzarán a buena parte de la provincia, aunque con distinta intensidad según la región. Los mayores acumulados se esperan en el oeste y centro-oeste, especialmente en áreas próximas a la cordillera y a los lagos San Martín y Viedma, donde podrían registrarse entre 6 y 10 milímetros.

Para el centro provincial se estiman valores de entre 2 y 6 milímetros, mientras que en el este y sudeste las precipitaciones serían más aisladas y de menor magnitud, con registros inferiores a los 2 milímetros.

Probabilidad de nevadas y formación de hielo

En cuanto al tipo de fenómeno, existe una alta probabilidad de nevadas débiles a moderadas en amplios sectores del noroeste, oeste y centro de Santa Cruz, con posibilidad de episodios más persistentes en zonas de mayor altura.

Uno de los tramos que demandará especial atención será el corredor de la Ruta Nacional Nº 40, entre Tapi Aike, Tres Lagos, Gobernador Gregores, Bajo Caracoles y Casas Viejas.

En esas áreas podrían producirse nevadas durante la madrugada, acompañadas por una disminución de la visibilidad y la formación de hielo sobre la calzada, factores que podrían dificultar el tránsito.

Recomendaciones para quienes viajen

Ante este panorama, la AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomendaron conducir con extrema precaución, disminuir la velocidad y consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

Además, recordaron que durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas para circular por rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz, particularmente cuando se registran condiciones meteorológicas que pueden afectar la seguridad vial.

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