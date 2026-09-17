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El Departamento Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) anticipó un fin de semana con precipitaciones variables en Santa Cruz.

Entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, los mayores acumulados se concentrarán en el oeste y noroeste, con una extensión hacia el centro y norte durante el domingo.

El informe prevé registros de entre 10 y 19,9 milímetros por período, además de presencia de nieve en distintos sectores, principalmente en áreas cordilleranas y del interior provincial.

Viernes 18

Para esa jornada, los principales núcleos de precipitación se ubicarán sobre la franja cordillerana y el sudoeste, con acumulados de entre 10 y 19,9 milímetros. También existe señal de nieve en zonas del oeste.

Por la tarde y noche, las lluvias continuarán principalmente en el oeste y sur provincial.

Sábado 19

Durante la madrugada y la mañana, las precipitaciones se extenderán hacia el norte y noroeste. Por la tarde y noche, los mayores acumulados volverán a concentrarse sobre el oeste y noroeste.

La previsión de nieve se mantendrá en zonas cordilleranas y lugares del interior.

Domingo 20

La jornada comenzará con acumulados elevados de lluvia en amplios sectores del oeste y norte. En horas de la tarde y noche persistirán áreas con registros de entre 8 y 19,9 milímetros.

Asimismo, se prevé nieve en numerosos puntos del oeste, centro y norte de la provincia.

Cómo podría afectar a las rutas

Las precipitaciones podrían generar calzadas mojadas o resbaladizas, acumulación de agua y dificultades para circular. El escenario se tornaría más complejo en caminos de ripio y tierra, donde existe riesgo de barro y sectores blandos.

En las zonas con nieve, especialmente en el oeste y áreas elevadas, podrían registrarse acumulaciones sobre la calzada. La combinación de humedad y bajas temperaturas también favorecerían la formación de hielo o escarcha durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Recomendaciones para circular

Ante el pronóstico, la AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomiendan:

Extremar las precauciones al conducir, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas ante lluvia, nieve, hielo, escarcha, niebla o baja visibilidad.

al conducir, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas ante lluvia, nieve, hielo, escarcha, niebla o baja visibilidad. Consultar el estado de transitabilidad de las rutas y los canales oficiales antes de viajar, evitando desplazamientos innecesarios durante los períodos de condiciones meteorológicas más adversas.

de transitabilidad de las rutas y los canales oficiales antes de viajar, evitando desplazamientos innecesarios durante los períodos de condiciones meteorológicas más adversas. Portar cadenas aptas para nieve y hielo durante la temporada invernal y utilizarlas cuando las condiciones o la autoridad competente así lo requieran. Respetar siempre la señalización y las indicaciones del personal de Vialidad y de las Fuerzas de Seguridad.

durante la temporada invernal y utilizarlas cuando las condiciones o la autoridad competente así lo requieran. Respetar siempre la señalización y las indicaciones del personal de Vialidad y de las Fuerzas de Seguridad. Ante lluvias, nieve o deshielo, circular con especial precaución en lugares bajos y donde pueda acumularse agua o verse afectada la calzada, particularmente durante la noche y primeras horas de la mañana por la posible formación de hielo.