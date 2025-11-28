Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cruz Roja Filial Río Gallegos tuvo un año de fuerte actividad operativa y educativa. Para hablar acerca de lo que viene siendo este 2025 para la institución, su presidente, Luis Millalonco, visitó los estudios de Radio LU12 AM680 Río Gallegos y brindó detalles acerca de sus sus programas de formación, las respuestas ante eventos masivos y el despliegue ante contingencias

“Nosotros armamos un programa anual de cursos de primeros auxilios, RCP y uso de DEA. Es una formación básica, pero vital para cualquier vecino, empresa o institución”, señal respecto a estos talleres, que son abiertos a la comunidad y capacitaciones para compañías, ajustadas a las necesidades de cada organización.

La demanda, afirma, creció con fuerza: “Este año estuvimos en varias escuelas con los chicos. Se tomó mucha conciencia del valor de saber reaccionar en una emergencia. A veces la diferencia es entre la vida y la muerte”.

Luis Millalonco, presidente de la filial Río Gallegos de la Cruz Roja, en el estudio de LU12. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Capacitar para prevenir

Millalonco hace foco en el punto crítico: los paros cardíacos son la principal causa de muerte en Argentina. En ese marco, la Cruz Roja impulsa -y logró acompañar legislativamente- normas sobre muerte súbita y uso de desfibriladores externos automáticos (DEA).

“El DEA sigue siendo un equipo nuevo para buena parte del país, pero salva vidas. Por eso insistimos en enseñar estas técnicas. No queremos que nadie vuelva a decir ‘si hubiese sabido, habría sido distinto’”, subraya el referente.

Sostenimiento institucional

El funcionamiento cotidiano implica desafíos logísticos y financieros. “Pagamos luz y gas como cualquier vecino. No recibimos subsidios del Estado, así que el sostén son las capacitaciones y las coberturas sanitarias”, aclara Millalonco con pragmatismo.

La comunidad, asegura, ha sido un apoyo decisivo: “Somos muy agradecidos. Cada acción que realizamos tiene detrás el acompañamiento de la gente de Río Gallegos y de Santa Cruz”.

Peregrinación

De cara a la peregrinación del próximo 8 de diciembre, la Cruz Roja ya trabaja con el obispado en la planificación del operativo sanitario. “Vamos a acompañar como todos los años. Se forman tres grupos: en el pie de la Virgen, en Difunta Correa y en la cancha de golf, además de móviles circulando”, detalla.

FOTOS: LA OPINIÓN AUSTRAL

Sobre la flota, admite que si bien está operativa, requiere inversión constante: “Los vehículos tienen más de 10 años. Los cuidamos como oro. Muchas empresas nos ayudaron con service y cubiertas. Gracias a eso siguen en la calle”.

Voluntariado: la columna vertebral

La organización transita una renovación interna. La juventud vuelve a ganar protagonismo con nuevos equipos de trabajo. “El área de Juventud está muy activa; Martina la coordina con un grupo de seis o siete jóvenes que proyectan actividades para el año que viene”, destaca Millalonco.

El vínculo con Cruz Roja Argentina es permanente y se estructura bajo el plan operativo nacional: “Trabajamos con el PCECRA, que marca el rumbo hasta 2027. Hoy la Cruz Roja es más que recibir donaciones: es gestión comunitaria, formación y respuesta”.

La vocación, sostiene, sigue siendo el motor: “Llevo más de 30 años de servicio. Pero detrás mío hay voluntarios de enorme trayectoria. Son la columna vertebral. Sin ellos, no funcionaríamos”.

Emergencias y articulación

En las jornadas de fuertes vientos recientes, la filial activó protocolos preventivos. “Acompañamos con el sistema SIGRID, que monitorea riesgos a nivel nacional. Tuvimos voluntarios listos por si la provincia o el municipio requerían asistencia”, precisa.

Un legado que continúa

Millalonco también reconoce el peso emocional de las historias que forjaron a la institución. Desde antiguos voluntarios que hoy son profesionales de la salud hasta referentes que dejaron huella.

“La pandemia marcó mucho. Perdimos gente valiosa. Pero siempre digo que la institución sigue: lo que se renueva es el voluntario. Y todos se llevan algo para la vida”, afirma en el último tramo de su entrevista junto al locutor de LU12, Carlos Saldivia.

La invitación final es clara: “Quien quiera sumarse, capacitarse o formar parte de la Cruz Roja siempre va a ser bienvenido. La comunidad necesita más manos preparadas”.