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El próximo 27 de octubre se cumplirán 16 años del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner, el expresidente argentino que marcó una etapa de la política nacional y dejó una huella en Santa Cruz. En la antesala de la fecha, María Cecilia Velázquez dialogó con La Opinión Austral y reflexionó sobre su legado, la militancia y los desafíos de quienes buscan dar continuidad a aquel proyecto político.

En Río Gallegos, uno de los homenajes tradicionales tendrá lugar en el barrio del Carmen, un espacio ligado a los primeros años de militancia de Kirchner en la provincia. La convocatoria está prevista para las 19, en el monumento ubicado en la intersección de las calles Defensa y Pasteur, con la organización de Los Muchachos Peronistas y el Partido Provincial Primero Santa Cruz.

Para Velázquez, recordar al expresidente no implica quedarse únicamente en la evocación de su figura, sino recuperar una manera de entender y ejercer la política. “A Néstor se lo milita”, sostuvo, al plantear que su legado debe mantenerse vivo a través de la acción y el compromiso.

Néstor Kirchner y el vínculo con la gente

Al recordar al expresidente, Velázquez destacó la cercanía que supo construir con la ciudadanía y el significado que tuvo su llegada al Gobierno nacional en 2003, después de una profunda crisis política, económica y social.

“Recuerdo a un presidente inmenso que abrazó a los argentinos”, expresó. En ese sentido, evocó las imágenes de la gente reunida frente a la Casa Rosada y aferrada a sus rejas para agradecerle, en un país que todavía atravesaba las consecuencias de la crisis de diciembre de 2001.

“Yo creo que él nos devolvió la dignidad”, afirmó, al señalar que Kirchner inició un camino que tuvo continuidad durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

Para la dirigente, la memoria del expresidente también está ligada a una forma de ejercer la función pública, basada en el trato cotidiano y el reconocimiento de los demás. Recordó que, al ingresar a la Casa Rosada, saludaba a quienes lo recibían y se interesaba por la vida de los trabajadores que encontraba en el camino.

“Eso era Néstor Kirchner y eso es Cristina. Y eso es una forma de hacer política”, resumió.

“No hay que regalarle el destino de la patria a nadie”

En otro tramo de la entrevista, Velázquez sostuvo que la continuidad del legado político de Kirchner está vinculada con la persistencia y la coherencia de quienes comparten sus convicciones.

“No hay que bajar los brazos, no hay que regalarle el destino de la patria y de nuestro pueblo a nadie”, manifestó.

En esa línea, consideró que la coherencia y la perseverancia fueron características centrales tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner y de la militante Patricia Aguirre, a quien también recordó durante la conversación con La Opinión Austral.

“Nada se puede lograr sin persistir”, remarcó.

Velázquez también defendió las políticas desarrolladas durante los gobiernos kirchneristas, especialmente las vinculadas con la reestructuración de la deuda y la distribución de la riqueza. Frente a las críticas, planteó la importancia de reconocer las transformaciones impulsadas durante esos años y de sostener una mirada propia sobre la justicia social, la soberanía y el papel del Estado.

En ese marco, recuperó una de las ideas que atribuyó al expresidente: “No se dejen vencer, vayan por los sueños”.

El desafío de reconstruir y sostener el legado

Al referirse al contexto actual, Velázquez reconoció las dificultades sociales y políticas y planteó la necesidad de recuperar los vínculos y los espacios de construcción colectiva.

“Hay que seguir construyendo otros vínculos, otros puentes y volver a reconstruir todo el camino”, expresó.

Desde su experiencia, también reivindicó el trabajo realizado durante los primeros años del kirchnerismo. Recordó su participación en las políticas sociales implementadas a partir de 2003, cerca de Alicia Kirchner, y destacó “Tuve el inmenso privilegio de estar y protagonizar las políticas sociales de la Argentina cerca de Alicia Kirchner. Fue un inmenso privilegio servir de esa manera a la patria y construir”

A su vez, vinculó aquella experiencia con las políticas sociales impulsadas décadas antes por Juan Domingo Perón y Eva Perón, aunque señaló que cada generación debe aportar su propia mirada para profundizar y sostener las conquistas.

“Acá hay que trabajar para el legado”, insistió.

Finalmente, Velázquez convocó a mantener vivas las convicciones y a transmitirlas a las nuevas generaciones, sin convertir la memoria en una imagen inmóvil del pasado. Para ella, recordar a Néstor Kirchner significa recuperar sus enseñanzas y convertirlas en una guía para la acción política.