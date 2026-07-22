Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como parte de su compromiso con la generación de valor en las comunidades donde opera, Newmont lanzó su Programa de Becas Universitarias, una iniciativa destinada a promover la formación de jóvenes en disciplinas clave para el futuro productivo, tecnológico y energético de la provincia de Santa Cruz.

La educación y el desarrollo de talento constituyen pilares fundamentales de la visión de largo plazo de la compañía. En un contexto donde la minería demanda cada vez más capacidades técnicas, innovación y profesionales especializados, Newmont apuesta a acompañar la formación de la próxima generación de líderes y especialistas que contribuirán al desarrollo de Santa Cruz y del país.

El programa está dirigido a estudiantes santacruceños de universidades públicas que cursan carreras estratégicas vinculadas a la minería, las ciencias de la tierra, la ingeniería y la tecnología. A través de becas económicas, mentorías con profesionales de la compañía y oportunidades de formación complementaria, la iniciativa busca promover el ingreso, la permanencia y la graduación universitaria de jóvenes talentos.

Asimismo, el programa promueve la equidad de género, el fortalecimiento de capacidades locales y la creación de oportunidades que permitan ampliar el acceso a profesiones altamente demandadas para el futuro de la industria.

Las carreras contempladas incluyen Ingeniería en Minas, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Química y Licenciatura en Geología.

Los interesados podrán completar y descargar el formulario de inscripción Programa de Becas de Grado Newmont y enviarlo con la documentación correspondiente a programascomunitarios_cn@newmont.com.

A través de esta iniciativa, Newmont continúa fortaleciendo los vínculos entre educación, desarrollo de habilidades y progreso comunitario, contribuyendo a construir una provincia más preparada para afrontar los desafíos y oportunidades del futuro.

Acerca de Newmont

Newmont es la empresa líder mundial en producción de oro y también productora de cobre, zinc, plomo y plata, aportando los metales que el mundo necesita hoy y en el futuro. Fundada en 1921 y cotizando en bolsa desde 1925, Newmont es el único productor de oro incluido en el índice S&P 500 y es ampliamente reconocida por sus prácticas responsables en materia ambiental, social y de gobernanza.

En Newmont, nuestro propósito es extraer valor de manera sostenible para impulsar el progreso de las personas, creando beneficios duraderos para nuestra gente, las comunidades y el mundo. Para conocer más sobre la estrategia e iniciativas de sostenibilidad de Newmont, visite www.newmont.com.