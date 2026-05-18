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El ingreso al Parque Nacional Los Glaciares, El Calafate, tendrá un valor de $50 mil a partir del próximo 1 de junio para los extranjeros, mientras que los argentinos deberán pagar $25.000 y los residentes provinciales, $8.000.

El nuevo valor obedece a que la Administración de Parques Nacionales actualizó el cuadro tarifario de accesos para más de 15 áreas protegidas de todo el país. La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial con el objetivo de fortalecer la infraestructura y optimizar los servicios destinados a los visitantes.

La reestructuración modifica el sistema de cobro de tickets y las categorías vigentes. Los valores de las entradas generales oscilarán entre los $25.000 y los $60.000 según el destino.

El listado tarifario es encabezado por el Parque Nacional Iguazú con un costo de $60.000. En segundo lugar se ubica el Parque Nacional Los Glaciares, situado en Santa Cruz, con una tarifa de $50.000, seguido por el Parque Nacional Tierra del Fuego con un precio de $40.000.

El grupo intermedio de áreas protegidas compuesto por Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo fijó su valor en $35.000. Entre ellos se encuentran Monte León —también en territorio santacruceño—, El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco.

Descuento

El nuevo esquema introduce un sistema de descuentos y bonificaciones generales estructurado según las categorías de los usuarios. Se aplicará una bonificación del 50 por ciento en el valor del segundo día de visita, beneficio que tendrá una vigencia de 72 horas contadas a partir del primer ingreso al predio.

La normativa implementa el ´Flexipass´, una modalidad que otorga opciones combinadas para pases de varias jornadas. Esta alternativa permite a los turistas optar por un esquema de tres días de acceso abonando únicamente dos, o bien una estadía de siete días pagando el precio equivalente a cinco.

El organismo nacional dispuso además la creación de un pase anual para los visitantes recurrentes. Esta credencial ofrece un ingreso ilimitado a todos los parques nacionales y áreas protegidas del territorio nacional durante el lapso de un año completo. El costo estipulado para adquirir este pase equivale al valor de cinco días de la categoría comercial que adquiera el comprador.

La reglamentación mantiene las exenciones de pago para determinados sectores de la población. No abonarán entrada los jubilados y pensionados, niños menores de 6 años, personas con discapacidad y veteranos de la Guerra de Malvinas. La gratuidad se extiende a los integrantes de visitas educativas y, en Parques específicos, beneficia de forma directa a los residentes locales.