Programa de Fortalecimiento CGC: cinco años acompañando y fortaleciendo a las organizaciones sociales de Santa Cruz Compañía General de Combustibles (CGC) celebra el quinto aniversario del Programa de Fortalecimiento CGC con dos jornadas de formación gratuitas en Río Gallegos y Caleta Olivia, que ofrecerán herramientas para la gestión, el desarrollo de recursos y el liderazgo.

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El Programa cumple cinco años acompañando a organizaciones de la sociedad civil de Santa Cruz, consolidando un espacio de formación, intercambio y articulación orientado a fortalecer sus capacidades y potenciar el trabajo que llevan adelante en sus comunidades.

Desde su creación, el programa combina asistencia técnica y financiera, capacitación y generación de espacios de articulación, de acuerdo con las necesidades y desafíos de las organizaciones. A lo largo de sus cinco ediciones, más de 200 organizaciones de 10 localidades de Santa Cruz participaron de distintas instancias de formación, intercambio y fortalecimiento.

El programa se desarrolla junto a Potenciar: Plataforma de Impacto Colectivo, con una mirada puesta en acompañar el desarrollo de capacidades y brindar herramientas que permitan potenciar el impacto y la sostenibilidad de los proyectos.

Cinco años de fortalecimiento, nuevas herramientas para seguir creciendo

En el marco de este quinto aniversario, el Programa de Fortalecimiento CGC realizará dos Jornadas de Formación para Organizaciones Sociales y Emprendedores Sociales, junto a especialistas de AEDROS (Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Las jornadas proponen un espacio presencial y participativo, con herramientas prácticas vinculadas a algunos de los desafíos que atraviesan cotidianamente las organizaciones y emprendimientos sociales: la generación de recursos, la sostenibilidad de los proyectos, la construcción de alianzas y el liderazgo.

La propuesta contempla tres espacios de formación:

ABC del Desarrollo de Recursos , a cargo de AEDROS, con herramientas para la planificación, identificación de fuentes de recursos y construcción de relaciones con donantes y aliados.

, a cargo de AEDROS, con herramientas para la planificación, identificación de fuentes de recursos y construcción de relaciones con donantes y aliados. Emprendedurismo social y desarrollo de fondos , también a cargo de AEDROS, orientado a fortalecer proyectos, trabajar sobre su sostenibilidad, explorar oportunidades de generación de recursos y comunicar el valor de las iniciativas.

, también a cargo de AEDROS, orientado a fortalecer proyectos, trabajar sobre su sostenibilidad, explorar oportunidades de generación de recursos y comunicar el valor de las iniciativas. Liderazgo de organizaciones y emprendimientos sociales: del propósito a la acción, a cargo de UNPA, con foco en liderazgo, construcción con otros y generación de impacto.

Las jornadas se realizarán en Río Gallegos y Caleta Olivia, serán gratuitas y requerirán inscripción previa, con cupos limitados. Cuentan con el acompañamiento de AEDROS, Potenciar: Plataforma de Impacto Colectivo, UNPA y el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz.

Con cinco años de recorrido, el Programa de Fortalecimiento CGC continúa generando espacios para fortalecer capacidades, acompañar proyectos, promover la articulación y construir alianzas, poniendo en valor el trabajo que las organizaciones sociales realizan cada día en sus comunidades.

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