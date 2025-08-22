Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Calafate vuelve a sorprender con propuestas únicas para quienes viven en la provincia. Desde Hielo y Aventura, la empresa líder en excursiones al Glaciar Perito Moreno, anunciaron promociones especiales pensadas exclusivamente para santacruceños que deseen aprovechar el invierno con una experiencia inolvidable.

“Queremos invitar a todos a escaparse de la rutina y disfrutar de este ícono natural de la provincia”, señaló Lucía Schiavoni, responsable de Comunicación y Marketing de Hielo y Aventura, en declaraciones a Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

Hasta el 31 de agosto se podrán contratar tres excursiones a precios promocionales: el mini trekking sobre el glaciar, a $200.000; el Safari Azul, que combina navegación y desembarco al pie del hielo, a $100.000; y el clásico Safari Náutico, con una navegación contemplativa a solo 400 metros del glaciar, a $40.000. Además, las opciones se pueden abonar en 3 y 6 cuotas sin interés.

“Es una super promo para disfrutar y conocer el glaciar”, enfatizó.

La excursión estrella, el mini trekking, es de día completo con traslado incluido desde El Calafate, visitas guiadas a las pasarelas del Parque Nacional y caminata sobre el hielo con crampones. “El recorrido incluye una navegación y luego una hora y media de caminata sobre el glaciar. Es una experiencia única que hay que vivir al menos una vez en la vida”, subrayó Schiavoni en diálogo con “La Decana de la Patagonia”.

Consultada sobre las recomendaciones para los visitantes, aclaró: “Lo ideal es que no sean personas sedentarias. No se requiere un entrenamiento especial, pero sí tener algo de actividad física. Con ropa abrigada, impermeable, botas de trekking y agua para hidratarse, cualquier santacruceño puede disfrutarlo plenamente”.

El Safari Azul, en tanto, ofrece una experiencia diferente. “Es una navegación frente al glaciar con desembarco. Llegamos hasta el costado mismo del Perito Moreno y se puede tocar el hielo con las manos. Es emocionante”, explicó. Y sobre el Safari Náutico añadió: “Es nuestra excursión clásica, una navegación corta de una hora, muy contemplativa y perfecta para toda la familia”.

Además de la propuesta turística, Hielo y Aventura destaca su compromiso ambiental. “Todas nuestras excursiones son sustentables: compensamos la huella de carbono, tenemos 24 paneles solares y dos molinos eólicos que abastecen nuestro campamento base. Queremos que los visitantes disfruten del glaciar, pero siempre con conciencia y respeto por el medio ambiente”, afirmó la entrevistada.

El equipo humano también es parte fundamental de la experiencia. “Somos alrededor de 200 colaboradores, entre guías de turismo, guías de montaña, marineros y personal de atención. Todos trabajamos con la misma pasión: brindar seguridad y calidad, siempre cuidando este tesoro natural que tenemos en la provincia”, destacó.

Hielo y Aventura S.A., es una empresa argentina, con sede en El Calafate, concesionaria del PN Los Glaciares, con más 30 años de experiencia en la navegación lacustre y el transito glaciar con turistas.

Para acceder a la promoción, los interesados solo deben presentar DNI con domicilio en Santa Cruz en las oficinas de la empresa, ubicadas en Avenida Libertador 935 de El Calafate. También se puede reservar telefónicamente al (02902) 492205 o a través de la web hieloyaventura.com.

“Muchas veces los santacruceños tenemos esta maravilla tan cerca y no nos hacemos el tiempo para vivirla. Ahora es el momento ideal: el invierno nos regala calma y la posibilidad de disfrutar de la naturaleza como nunca”, concluyó Schiavoni, quien remarcó que las promociones estarán vigentes hasta fin de mes.