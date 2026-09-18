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La provincia de Santa Cruz tendrá dos jornadas con condiciones meteorológicas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este viernes 18 de septiembre y anticipó un nuevo escenario de lluvias y nieve para el domingo 20.

La primera advertencia rige durante este viernes y alcanza principalmente sectores de la meseta y el interior provincial. Las zonas incluidas son la meseta de Lago Buenos Aires, la meseta de Río Chico, la costa de Deseado y el sector interior de Magallanes. En esas áreas se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Alerta meteorológica por fuertes vientos en zonas de Santa Cruz.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones en rutas abiertas, especialmente a quienes circulen en vehículos livianos. El viento puede generar dificultades para mantener la estabilidad y reducir la visibilidad en algunos sectores.

También se aconseja asegurar objetos que se encuentren en patios, balcones y espacios exteriores, alejarse de árboles, postes y estructuras que puedan desprenderse, y mantener cerradas puertas y ventanas.

Según el SMN, la zona amarilla en Santa Cruz comprende estos departamentos y localidades: Los Antiguos, Perito Moreno y zona de la meseta; Gobernador Gregores y meseta del centro; Pico Truncado, Las Heras y la meseta central; y zona interior (excluida la costa — Puerto San Julián no está incluido).

Lluvias y nieve durante el domingo

Para el domingo 20, el pronóstico anticipa lluvias y precipitaciones en distintos sectores del oeste, centro y norte de Santa Cruz. Los acumulados previstos se ubican entre los 10 y 20 milímetros en amplias zonas. Además, podrían registrarse nevadas en sectores cordilleranos y áreas elevadas de la provincia.

La zona bajo alerta amarilla abarcaría principalmente el norte y centro provincial, mientras que la costa sur no estaría incluida dentro del área de mayor riesgo indicada en el informe. Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, caminos resbaladizos y reducción de la visibilidad. En las zonas donde se registre nieve, también podrían presentarse complicaciones para la circulación, especialmente en rutas de altura y sectores de meseta.

Ante ese escenario, se recomienda limpiar desagües y sumideros, evitar circular por zonas bajas o cercanas a arroyos y reducir la velocidad al conducir. Quienes deban trasladarse por sectores donde se pronostica nieve deberán consultar el estado de las rutas y llevar cadenas si resulta necesario.

Alerta meteorológica por lluvia y nieve en la provincia.

Según el SMN, la zona amarilla en Santa Cruz comprende estos departamentos y localidades: Los Antiguos, Perito Moreno, Meseta de Lago Buenos Aires; Gobernador Gregores, Meseta de Río Chico; Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado; El Calafate, zona de Los Glaciares; y Río Turbio y alrededores de la meseta central.

Desde el organismo meteorológico recordaron que los pronósticos pueden modificarse, especialmente cuando se realizan con más de 48 horas de anticipación. Por ese motivo, se recomienda consultar nuevamente la información oficial durante el sábado 19 para confirmar la cobertura exacta y la intensidad de las condiciones previstas para el domingo.